Βιταμίνη D: Τα 5 προειδοποιητικά σημάδια της ανεπάρκειας, σύμφωνα με την ειδικούς – Πώς να αυξήσετε με φυσικό τρόπο τα επίπεδά της

Η βιταμίνη D, γνωστή και ως «η βιταμίνη του ήλιου», είναι απαραίτητη για την υγεία των οστών, του ανοσοποιητικού και του μεταβολισμού. Παρ’ όλα αυτά, πολλοί άνθρωποι δεν λαμβάνουν αρκετή, κάτι που μπορεί να προκαλέσει κόπωση, πόνους, ακόμη και ψυχολογικές μεταπτώσεις. Μάθετε ποια είναι τα βασικά σημάδια της έλλειψης βιταμίνης D και πώς να αυξήσετε με φυσικό τρόπο τα επίπεδά της στον οργανισμό σας.

Τα 5 «ύπουλα» συμπτώματα που δείχνουν έλλειψη βιταμίνης D

Η βιταμίνη D είναι απαραίτητη για τη σωστή υγεία των οστών, την απορρόφηση του ασβεστίου, την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος, τη ρύθμιση της κυτταρικής ανάπτυξης και τη μείωση της φλεγμονής, η οποία μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο υπέρτασης και διαβήτη.

Σύμφωνα με τον ενδοκρινολόγο και ειδικό στη βιταμίνη D, Dr. Michael Holick, το να αναγνωρίσουμε εγκαίρως τα σημάδια ανεπάρκειας είναι το “κλειδί” για καλύτερη υγεία και ευεξία. Δεν είναι τυχαίο που αποκαλείται «η βιταμίνη του ήλιου». Όπως αναφέρει το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας των ΗΠΑ (NIH), πολλοί άνθρωποι δεν λαμβάνουν αρκετή βιταμίνη D μέσω της διατροφής, καθώς ελάχιστες τροφές την περιέχουν φυσικά, γι’ αυτό και η έκθεση στον ήλιο είναι τόσο σημαντική.

Κύρια συμπτώματα ανεπάρκειας βιταμίνης D

Κόπωση και έλλειψη ενέργειας

Υπερβολική εφίδρωση

Άγχος και κατάθλιψη

Πόνοι στους μύες και τις αρθρώσεις

Ευθραυστότητα και συχνά κατάγματα

Κόπωση και έλλειψη ενέργειας

Η εξάντληση είναι το πιο συχνό σύμπτωμα της έλλειψης βιταμίνης D. Αν νιώθετε κουρασμένοι παρόλο που έχετε κοιμηθεί αρκετά, αξίζει να κάνετε εξετάσεις. Μελέτες δείχνουν ότι όσοι έχουν χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D νιώθουν λιγότερη ενέργεια και χαμηλότερη διάθεση, ενώ η αποκατάσταση των επιπέδων της αυξάνει τη ζωτικότητα και τη δύναμη, ειδικά σε μεγαλύτερες ηλικίες.

Υπερβολική εφίδρωση

Η υπερβολική εφίδρωση στο πρόσωπο ή το μέτωπο, χωρίς προφανή λόγο, μπορεί να είναι πρώιμο σημάδι ανεπάρκειας βιταμίνης D. Ο Dr. Holick εξηγεί πως αυτό είναι ένα από τα πρώτα συμπτώματα, ακόμα και σε νεογέννητα, καθώς το σώμα προσπαθεί να αντισταθμίσει τη χαμηλή παραγωγή της βιταμίνης.

Άγχος και κατάθλιψη

Τα χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D έχουν συνδεθεί με αυξημένο άγχος και καταθλιπτική διάθεση. Έρευνες δείχνουν ότι όσοι έχουν ανεπάρκεια βιταμίνης D έχουν 75% περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν κατάθλιψη, ενώ σχετίζεται και με την εποχική συναισθηματική διαταραχή (SAD) που εμφανίζεται κυρίως τον χειμώνα.

Πόνοι στους μύες και τις αρθρώσεις

Εάν νιώθετε πόνους που διαρκούν εβδομάδες, μπορεί η αιτία να είναι τα χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D. Η ανεπάρκεια μπορεί να προκαλέσει μια διαταραχή που κάνει τα οστά πιο μαλακά και ευαίσθητα (γνωστή ως οστεομαλακία). Επιπλέον, σχετίζεται με αρθρίτιδα και μυϊκή αδυναμία, ενώ η σωστή πρόσληψη βοηθά στη μείωση του πόνου και της φλεγμονής.

Ευθραυστότητα και συχνά κατάγματα

Η έλλειψη βιταμίνης D επηρεάζει άμεσα τη δομή των οστών. Στα παιδιά προκαλεί ραχίτιδα, ενώ στους ενήλικες μπορεί να οδηγήσει σε οστεοπόρωση. Και στις δύο περιπτώσεις, τα οστά γίνονται εύθραυστα και ευάλωτα στα κατάγματα, πολλές φορές χωρίς προειδοποιητικά συμπτώματα.

Πώς να αυξήσετε με φυσικό τρόπο τα επίπεδα της βιταμίνης D

Έκθεση στον ήλιο

Λίγα λεπτά καθημερινά στον ήλιο βοηθούν τον οργανισμό να παράγει βιταμίνη D, αν και η ποσότητα εξαρτάται από την ώρα, την εποχή και την ένταση της ηλιοφάνειας.

Να θυμάστε: η υπερβολική έκθεση στον ήλιο αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου του δέρματος, επομένως προτίμησtε μέτρια έκθεση ή διατροφικές πηγές.

Διατροφή πλούσια σε βιταμίνη D

Φυσικές πηγές βιταμίνης D:

Λιπαρά ψάρια (σολομός, σκουμπρί, τόνος, πέστροφα)

Συκώτι μοσχαριού

Κρόκοι αυγών

Μανιτάρια

Τυριά

Εμπλουτισμένα τρόφιμα:

Γάλα και φυτικά γάλατα (σόγιας, αμυγδάλου, βρώμης)

Δημητριακά πρωινού

Γιαούρτι

Χυμός πορτοκάλι

Διαβάζετε πάντα την ετικέτα, καθώς δεν είναι όλα τα προϊόντα εμπλουτισμένα.

Συμπληρώματα βιταμίνης D

Εάν η διατροφή και ο ήλιος δεν επαρκούν, ο γιατρός σας μπορεί να προτείνει τη λήψη συμπληρωμάτων βιταμίνης D3. Μην ξεκινήσετε μόνοι σας, καθώς χρειάζεται ιατρική καθοδήγηση και έλεγχος των επιπέδων βιταμίνης D.