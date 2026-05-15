Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Κίνα θέλει να αγοράσει πετρέλαιο και σόγια από τις ΗΠΑ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε σήμερα από την Κίνα όπου κάνει επίσημη επίσκεψη ότι το Πεκίνο έχει σκοπό να αγοράσει πετρέλαιο και αγροτικά προϊόντα από τις ΗΠΑ, χωρίς να αναφερθεί σε συγκεκριμένες ποσότητες, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο Fox News.

«Θέλουν να αγοράσουν πετρέλαιο από τις ΗΠΑ», είπε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, που απέφυγε να υπεισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά σημείωσε πως η «ιδέα» αυτή «ευχαριστεί» τον ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ.

«Θα αγοράσουν πολλά περισσότερα αγροτικά προϊόντα μας», ιδιαίτερα σόγια, είπε ακόμη κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο που προτιμά η αμερικανική δεξιά.