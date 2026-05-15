ΗΠΑ: Δέσμευση για τη χορήγηση επιπλέον 1,8 δισ. δολαρίων στον τομέα ανθρωπιστικής βοήθειας του ΟΗΕ φέτος

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

humanitarian aid
Ο επικεφαλής της ανθρωπιστικής βοήθειας του ΟΗΕ, Τομ Φλέτσερ (κέντρο), μαζί με τον πρέσβη Μάικ Γουόλτς (δεξιά) και τον Τζέρεμι Π. Λιούιν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, πραγματοποιούν κοινή συνέντευξη Τύπου σχετικά με τη χρηματοδότηση του συστήματος ανθρωπιστικής βοήθειας.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποσχέθηκαν σήμερα τη χορήγηση επιπλέον ποσού 1,8 δισεκατομμυρίου δολαρίων για την ανθρωπιστική βοήθεια του ΟΗΕ το 2026, αυξάνοντας τη συνολική τους χρηματοδότηση σε 3,8 δισεκατομμύρια, ποσό που παραμένει μικρότερο σε σχέση με πριν από την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

«Χάρη σε μια σαφή δέσμευση προς τη μεταρρύθμιση και την πρόοδο που έχει επιτευχθεί έως τώρα, είμαστε πολύ ευτυχείς σήμερα που ανακοινώνουμε μια νέα χρηματοδότηση για τον ανθρωπιστικό τομέα ύψους 1,8 δισεκ. δολαρίων», δήλωσε ο Αμερικανός πρέσβης στον ΟΗΕ Μάικ Γουόλτς σε συνέντευξη Τύπου μαζί με τον επικεφαλής των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων των Ηνωμένων Εθνών Τομ Φλέτσερ.

Σε ένα πλαίσιο δραστικών περικοπών της αμερικανικής εξωτερικής βοήθειας από την κυβέρνηση Τραμπ, οι ΗΠΑ σύναψαν τον Δεκέμβριο μια συμφωνία με τον ΟΗΕ βάσει της οποίας θα αποδεσμεύσουν 2 δισεκατομμύρια δολάρια για τα ανθρωπιστικά προγράμματα σε 18 χώρες (εκ των οποίων το 88% έχει ήδη διανεμηθεί, σύμφωνα με τον ΟΗΕ) σε αντάλλαγμα για δεσμεύσεις για ένα “πιο αποτελεσματικό” σύστημα.

Η Ουάσινγκτον κατηγορεί κυρίως τα ανθρωπιστικά προγράμματα του ΟΗΕ ότι υπονομεύουν τις αμερικανικές αξίες και προτεραιότητες, προσκολλημένα σε “ριζοσπαστικές κοινωνικές ιδεολογίες”.

«Όταν ο ΟΗΕ κάνει ό,τι κάνει καλύτερα, η διανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας σε απομακρυσμένα και δύσκολα μέρη, μπορεί να πετύχει», σημείωσε ο Μάικ Γουόλτς.

«Μόνο όταν ο οργανισμός απομακρύνεται από τη βασική αποστολή του τείνει να μην είναι τόσο αποδοτικός όσο θα έπρεπε», πρόσθεσε, απορρίπτοντας ως “εντελώς ψευδές” το “αφήγημα” των μέσων ενημέρωσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αποσυρθεί από τις παγκόσμιες ανθρωπιστικές προσπάθειες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΗΕ, οι ΗΠΑ παρέμειναν το 2025 η πρώτη δωρήτρια χώρα των ανθρωπιστικών σχεδίων στον κόσμο, αλλά με μεγάλη μείωση: 2,7 δισεκ. δολάρια, έναντι 11 δισεκ. το 2024.

Ενώ περίπου 250 εκατομμύρια άνθρωποι, θύματα πολέμων, επιδημιών, σεισμών ή της επίπτωσης της κλιματικής αλλαγής, χρειάζονται επείγουσα βοήθεια, ο ΟΗΕ είχε ζητήσει 33 εκατομμύρια δολάρια για να στηρίξει 135 εκατομμύρια μεταξύ αυτών το 2026.

Ωστόσο αντιμέτωπος με χρηματοδοτήσεις που καταγράφουν ελεύθερη πτώση, ο ΟΗΕ παρουσίασε τον Δεκέμβριο ένα σφιχτό σχέδιο ζητώντας 23 δισεκατομμύρια για να βοηθήσει τουλάχιστον 87 εκατομμύρια ανθρώπους που διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο.

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτείται επί του παρόντος μόνο με 7,3 δισεκατομμύρια δολάρια για να βοηθηθούν 14,4 εκατομμύρια άνθρωποι από τον Ιανουάριο, δήλωσε ο Τομ Φλέτσερ χαιρετίζοντας τη νέα αμερικανική συνεισφορά.

Εκτός από τις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις, οι ΗΠΑ δεν πλήρωσαν τίποτε το 2025 στον γενικό προϋπολογισμό του ΟΗΕ, του οποίου είναι καταρχήν ο μεγαλύτερος χρηματοδότης.

Οι εκκρεμείς πληρωμές τους συνεχίζουν να ανέρχονται σε 2,036 δισεκατομμύρια δολάρια για τον γενικό προϋπολογισμό και 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια για ειρηνευτικές επιχειρήσεις.

Λαμβάνοντας υπόψη τις μεταρρυθμίσεις που συνεχίζονται στον ΟΗΕ, ο Μάικ Γουόλτς δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα ανακοινώσουν «ένα νέο σημαντικό ποσό για τον τακτικό προϋπολογισμό σύντομα», μετά τα 160 εκατομμύρια τον Φεβρουάριο.

Πηγές; ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

