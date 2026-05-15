Πεκίνο: Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ συνεχίζουν τις συνομιλίες – Στο επίκεντρο εμπορικές συμφωνίες και το ζήτημα της Ταϊβάν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ αναμένεται να συναντηθούν και να συνομιλήσουν και σήμερα Παρασκευή 15/5, ολοκληρώνοντας τη διήμερη επίσκεψη που συνδυάζει επίσημες τελετές, εμπορικές συμφωνίες αλλά και έντονες γεωπολιτικές προειδοποιήσεις.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν για τσάι και γεύμα πριν την αναχώρηση του Αμερικανού προέδρου για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η επίσκεψη αποτελεί την πρώτη παρουσία Αμερικανού προέδρου στην Κίνα, τον βασικό στρατηγικό και οικονομικό αντίπαλο των ΗΠΑ, από το 2017. Ο Τραμπ επιδιώκει απτά αποτελέσματα που θα ενισχύσουν το πολιτικό του προφίλ ενόψει κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ εξέφρασε την ελπίδα ότι «οι σχέσεις ΗΠΑ–Κίνας θα είναι ισχυρότερες και καλύτερες από ποτέ».

Η σύνοδος επικεντρώνεται στη διατήρηση μιας εύθραυστης εμπορικής εκεχειρίας, η οποία συμφωνήθηκε σε προηγούμενη συνάντηση, με τις ΗΠΑ να έχουν αναστείλει υψηλούς δασμούς και την Κίνα να έχει περιορίσει απειλές για τις παγκόσμιες προμήθειες σπάνιων γαιών.

Ο Σι Τζινπίνγκ, σύμφωνα με κινεζικές πηγές, δήλωσε ότι οι εμπορικές διαπραγματεύσεις έχουν φτάσει σε «ισορροπημένα και θετικά αποτελέσματα», χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.

Ο Εκπρόσωπος Εμπορίου των ΗΠΑ Τζέιμισον Γκριρ ανέφερε ότι παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης της εμπορικής εκεχειρίας, ενώ επιβεβαίωσε συμφωνίες για κινεζικές αγορές αγροτικών προϊόντων, βοδινού κρέατος και αεροσκαφών Boeing.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στη δημιουργία μηχανισμών διαχείρισης των μελλοντικών εμπορικών σχέσεων, με στόχο τον προσδιορισμό εμπορευμάτων αξίας περίπου 30 δισ. δολαρίων.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρίσκεται επίσης η Ταϊβάν, με τον Σι Τζινπίνγκ να προειδοποιεί ότι τυχόν λανθασμένος χειρισμός του ζητήματος θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρή επιδείνωση των σχέσεων.

Η αμερικανική πλευρά, μέσω του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, επιβεβαίωσε ότι το ζήτημα συζητήθηκε, τονίζοντας ωστόσο πως η πολιτική των ΗΠΑ παραμένει αμετάβλητη.

Παράλληλα, στο τραπέζι των επαφών τέθηκε και το ζήτημα του Χονγκ Κονγκ και του φυλακισμένου επιχειρηματία και εκδότη Τζίμι Λάι, με την Ουάσιγκτον να εκφράζει προσδοκίες για θετική ανταπόκριση από το Πεκίνο.

Συνολικά, η σύνοδος χαρακτηρίζεται από συνδυασμό εμπορικών συμφωνιών και έντονων γεωπολιτικών εντάσεων, με κομβικά ζητήματα τις εμπορικές ισορροπίες, την Ταϊβάν και τη σταθερότητα των διμερών σχέσεων.

Τραμπ και Σι συμφωνούν να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, Τραμπ και Σι συμφώνησαν ότι τα Στενά του Ορμούζ «πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά» και ότι το Ιράν δεν πρέπει να διαθέτει πυρηνικά όπλα.

Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος της Κίνας προσφέρθηκε να βοηθήσει στην απελευθέρωση των Στενών του Ορμούζ.

«Κόκκινη γραμμή» η Ταϊβάν

Σύμφωνα με το κινεζικό ΥΠΕΞ, ο Σι ξεκαθάρισε ότι η Ταϊβάν αποτελεί την «πιο κόκκινη γραμμή» της Κίνας. Η Ουάσινγκτον έχει εγκρίνει πακέτο εξοπλισμών 11 δισ. δολαρίων προς την Ταϊβάν, το οποίο το Πεκίνο θεωρεί ευθεία πρόκληση.

Ο Τραμπ απέφυγε να απαντήσει δημόσια, παρά τις επίμονες ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Η ανακοίνωση του Λευκού Οίκου δεν περιείχε καμία αναφορά στο ζήτημα, γεγονός που ερμηνεύτηκε ως προσπάθεια αποφυγής περαιτέρω έντασης.

Πηγή: Reuters