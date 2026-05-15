ΗΠΑ: Στη δημοσιότητα συναλλαγές του Ντόναλντ Τραμπ το 2025 με αμερικάνικους επιχειρηματικούς κολοσσούς

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

Ντόναλντ Τραμπ, Νταβός, Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ
πηγή: EPA/GIAN EHRENZELLER
Νέα έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν χθες Πέμπτη 15/5 αποκαλύπτουν πως το όνομα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ενεπλάκη το 2025 σε σειρά χρηματοοικονομικών συναλλαγών που αφορούσαν πόρους μεγάλων εταιρειών, αξίας συνολικά αρκετών εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων.

Δηλώσεις οικονομικών συμφερόντων, που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την υπηρεσία κυβερνητικής δεοντολογίας (OGE), κι έχουν στην κορυφή το όνομα του ρεπουμπλικάνου αρχηγού του κράτους, αναφέρονται σε αγοραπωλησίες πόρων πολλών βαριών χαρτιών της τεχνολογίας, των υπηρεσιών κ.λπ., ανάμεσά τους της Amazon (λιανική, streaming), της Apple (τηλέφωνα, υπολογιστές, ψηφιακές υπηρεσίες), της Microsoft (λογισμικό), της Uber (μεταφορές κατά παραγγελία με αυτοκίνητα με οδηγούς) κ.ά., ενώ αναφέρονται ακόμη τα ονόματα της Nvidia (ημιαγωγοί) και της Boeing (αεροναυπηγική).

Για καθεμιά από τις εταιρείες, τα ποσά που δηλώθηκαν κυμαίνονται στο εύρος από το 1 ως τα 5 εκατομμύρια δολάρια.

Οι φάκελοι πάντως δεν ξεκαθαρίζουν την ακριβή φύση των πόρων (αν επρόκειτο για παράδειγμα για μετοχές, ομόλογα, άλλα αξιόγραφα ή χρηματοοικονομικά εργαλεία) ούτε πάντα εάν επρόκειτο για αγορές ή πωλήσεις.

Σε κάποιες περιπτώσεις γίνεται λόγος για πωλήσεις, ειδικά πόρων των Microsoft, Amazon και Meta (Facebook, Instagram), με αντίτιμα που ανερχόταν σε ορισμένες μεταξύ 5 και 25 εκατ. δολαρίων.

Η υπηρεσία κυβερνητικής δεοντολογίας έχει αποστολή να εγγυάται πως «αποφεύγονται συγκρούσεις συμφερόντων» και άλλες «παραβιάσεις των δεοντολογικών κανόνων» σε κάπου 140 φορείς και υπηρεσίες της ομοσπονδιακής εκτελεστικής εξουσίας, εξηγείται στον ιστότοπό της. Σε αυτήν υποχρεούνται να υποβάλλουν δηλώσεις οικονομικών συμφερόντων κάπου 26.000 αξιωματούχοι, ανάμεσά τους ο εκάστοτε πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος, στελέχη διορισμένα από τον αρχηγό του κράτους με έγκριση της Γερουσίας κ.ά. στελέχη.

Άλλα έγγραφα οικονομικής φύσης που αφορούν τον πρόεδρο έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί στο παρελθόν.

Τα περιουσιακά στοιχεία του Αμερικανού προέδρου έχουν μεταφερθεί σε καταπίστευμα που διαχειρίζεται ο γιος του Ντόναλντ ο νεότερος. Ωστόσο πρόκειται για ανακλητό καταπίστευμα, που σημαίνει ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανακτήσει τον άμεσο έλεγχό τους.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

