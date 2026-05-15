Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες στην Κίνα: Ο Σι και ο Τραμπ μίλησαν για επιτυχία, αλλά οι διαφορές παραμένουν για Ιράν και Ταϊβάν

Οι πρόεδροι Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ ολοκλήρωσαν κρίσιμες συνομιλίες την Παρασκευή, ισχυριζόμενοι ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στη σταθεροποίηση των σχέσεων ΗΠΑ-Κίνας, παρά τις βαθιές διαφορές που εξακολουθούν να υπάρχουν μεταξύ των δύο μεγαλύτερων δυνάμεων του κόσμου σχετικά με το Ιράν, την Ταϊβάν και άλλων ζητημάτων.

Ο Σι υποδέχτηκε τον Τραμπ στην επίσημη κατοικία του, το Ζονγκνανχάι, την Παρασκευή για τις τελικές συνομιλίες της συνόδου κορυφής πριν από την επιστροφή του Αμερικανού ηγέτη στην Ουάσινγκτον. Οι ηγέτες έκαναν μια σύντομη βόλτα στους χώρους με τα αρχαία δέντρα και τα κινέζικα τριαντάφυλλα, και περπάτησαν σε ένα στεγασμένο πέρασμα με πράσινες κολώνες και καμάρες ζωγραφισμένες με πουλιά και παραδοσιακές κινεζικές ορεινές σκηνές.

Κατά τη διάρκεια του τσαγιού και του γεύματος, ο Τραμπ και ο Σι — με κορυφαίους βοηθούς και μεταφραστές στη συνοδεία τους — συνομίλησαν για σχεδόν τρεις ώρες συνομιλιών προτού ο ηγέτης των ΗΠΑ ολοκληρώσει την τριήμερη επίσκεψή του στην Κίνα.

«Ήταν πραγματικά δύο υπέροχες μέρες», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους καθώς καθόταν με τον Σι πριν από την έναρξη της συνάντησής τους με τους βοηθούς.

Ο Σι, από την πλευρά του, την χαρακτήρισε ως «ορόσημο» στην επίσκεψη. «Έχουμε δημιουργήσει μια νέα διμερή σχέση, ή μάλλον μια εποικοδομητική, στρατηγική, σταθερή σχέση», τόνισε.

Οι διαφορές

Αλλά η αισιόδοξη προοπτική συγκρούεται με ορισμένες δύσκολες αλήθειες σχετικά με τα πιο ακανθώδη ζητήματα μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων.

Το Πεκίνο έχει δείξει ελάχιστο δημόσιο ενδιαφέρον για τις εκκλήσεις των ΗΠΑ να εμπλακεί περισσότερο στην επίλυση της σύγκρουσης στο Ιράν, παρόλο που ο Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξή του στον Σον Χάνιτι του Fox News ότι ο Σι στις συνομιλίες τους είχε προσφέρει βοήθεια. Τις τελευταίες εβδομάδες, το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ κατηγόρησε κινεζικές εταιρείες ότι παρείχαν δορυφορικές εικόνες στην ιρανική κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών έχει κινηθεί στοχοποιώντας κινεζικά διυλιστήρια πετρελαίου που κατηγορούνται ότι αγοράζουν πετρέλαιο από την Τεχεράνη, καθώς και τους μεταφορείς του πετρελαίου.

Και ο Λευκός Οίκος πιστεύει ότι η Κίνα μπορεί ακόμη να κάνει περισσότερα για να σταματήσει τη ροή κινεζικής κατασκευής πρόδρομων χημικών ουσιών στο Μεξικό που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή παράνομης φαιντανύλης, η οποία έχει προκαλέσει χάος σε πολλές κοινότητες των ΗΠΑ.

Εν τω μεταξύ, ο Σι προειδοποίησε τον Τραμπ κατά τη διάρκεια ιδιωτικών συνομιλιών ότι οι διαφορές τους στο αυτοδιοικούμενο νησί της Ταϊβάν, εάν αντιμετωπιστούν άσχημα, θα μπορούσαν να ωθήσουν τις κυρίαρχες δυνάμεις του κόσμου σε «συγκρούσεις», σύμφωνα με Κινέζους κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Τα τριαντάφυλλα και η προσωπική πινελιά του Σι

Ο Τραμπ φάνηκε εντυπωσιασμένος από τη φύση, σχολιάζοντας ότι τα τριαντάφυλλα ήταν τα πιο όμορφα που είχε δει ποτέ. Ο Σι υποσχέθηκε να του στείλει μερικούς σπόρους τριαντάφυλλου.

Το συγκρότημα περιβάλλεται από δύο τεχνητές λίμνες που είχαν κατασκευαστεί για την ευχαρίστηση των αυτοκρατόρων. Το Τζονγκνανχάι συχνά συγκρίνεται με τον Λευκό Οίκο, το Κρεμλίνο ή τον Μπλε Οίκο της Νότιας Κορέας. Αλλά σε αντίθεση με τις άλλες προεδρικές κατοικίες, το Τζονγκνανχάι δεν χρησιμεύει ως ο κύριος χώρος για διπλωματικές επισκέψεις. Η πρόσκληση φάνηκε να είναι μια προσπάθεια του Σι να προσδώσει μια προσωπική πινελιά σε έναν ηγέτη των ΗΠΑ που εκτιμά τις μεγάλες χειρονομίες.

«Νομίζω ότι είναι ένας θερμός άνθρωπος, στην πραγματικότητα. Αλλά ασχολείται μόνο με τις επιχειρήσεις», είπε ο Τραμπ για τον Σι στη συνέντευξη στο Fox News. «Δεν υπάρχουν παιχνίδια».

Η Ταϊβάν παραμένει το πιο σημαντικό ζήτημα για την Κίνα

Η έντονη γλώσσα του Σι για την Ταϊβάν ήταν έντονη κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, με τους Κινέζους κυβερνητικούς αξιωματούχους να τονίζουν ότι οι διαφορές στο αυτοδιοικούμενο νησί αποτελούν τον μεγαλύτερο κίνδυνο για τις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας.

Ωστόσο, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε στο NBC News ότι η πολιτική των ΗΠΑ απέναντι στην Ταϊβάν παραμένει «αμετάβλητη» και προειδοποίησε ότι θα ήταν «ένα τρομερό λάθος» για την Κίνα να προσπαθήσει να καταλάβει την Ταϊβάν με τη βία. Χαρακτήρισε επίσης τα σχόλια του Σι ως συνήθη πρακτική.

«Πάντα το θέτουν από την πλευρά τους. Πάντα καθιστούμε σαφή τη θέση μας και προχωράμε στα άλλα θέματα», δήλωσε ο Ρούμπιο, ο οποίος ήταν μεταξύ των ανώτερων βοηθών που συμμετείχαν στις συνομιλίες με τον Τραμπ.

Τις τελευταίες εβδομάδες, η Κίνα έχει επιδιώξει να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην άποψή της ότι η Ταϊβάν βρίσκεται στον «πυρήνα» των συμφερόντων της και είναι το κλειδί για τη διασφάλιση μιας σταθερής σχέσης με τις ΗΠΑ. Ο Τραμπ κατά καιρούς έχει δείξει αμφιθυμία απέναντι στην Ταϊβάν, εγείροντας εικασίες ότι θα μπορούσε να είναι ανοιχτός στη χαλάρωση των δεσμών με την Ταϊπέι.

Ο Τραμπ απαίτησε από την Ταϊβάν να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες και τον Δεκέμβριο, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ένα πακέτο όπλων ύψους 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την Ταϊβάν, το μεγαλύτερο που έχει δοθεί ποτέ στη νησιωτική δημοκρατία.

Η Κίνα θέλει να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ

Οι ηγέτες συμφώνησαν ότι το Στενό του Ορμούζ —που ουσιαστικά έχει κλείσει από την έναρξη της σύγκρουσης με το Ιράν— πρέπει να ανοίξει ξανά για να καλύψει τις παγκόσμιες ενεργειακές ανάγκες. Περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου διέρχονταν από το στενό πριν από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου.

«Έχουμε πολύ παρόμοια συναισθήματα σχετικά με το πώς θέλουμε να τελειώσει», είπε ο πρόεδρος με τον Σι. «Δεν θέλουμε να έχουν πυρηνικά όπλα».

Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου λένε ότι ο Σι ήταν επίσης αντίθετος σε οποιαδήποτε εφαρμογή διοδίων για τα πλοία που διασχίζουν το στενό και εξέφρασε ενδιαφέρον για την ενδεχόμενη αγορά αμερικανικού πετρελαίου από την Κίνα, ώστε να μειωθεί η εξάρτησή της από το πετρέλαιο του Κόλπου στο μέλλον.