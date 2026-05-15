Eurovision 2026: «Χωρίς τη μαμά μου δεν θα ήμουν εδώ» – Οι δηλώσεις από την Antigoni μετά τη πρόκριση

Antigoni Buxton, Αντιγόνη, Eurovision
(Photo by Tobias SCHWARZ / AFP)
Η εκπρόσωπος της Κύπρου Antigoni Buxton με το “Jalla” σάρωσε τον Β’ Ημιτελικό της Eurovision 2026 και πήρε την πρόκριση για τον Μεγάλο Τελικό του Σαββάτου.

«Είμαι πολύ χαρούμενη! Ήταν να πεθάνω όταν περιμέναμε να πουν “Κύπρο” αλλά ένιωθα μία σιγουριά ότι θα περάσουμε. Πιστεύω πολύ στο “Jalla”, περάσαμε τέλεια, για εμάς είναι ένα πάρτι πάνω στο τραπέζι, κάτι πολύ χαρούμενο κι εγώ το έζησα», δήλωσε η Antigoni μετά την προκριση.

«Ζω το όνειρό μου. Χωρίς τη μαμά μου δεν θα ήμουν εδώ. Όταν περιμέναμε και είπα “δεν θα πουν Κύπρο”, εκείνη μου είπε “είσαι η καλύτερη, τι λες; θα περάσουμε!”. Το πρώτο μήνυμα που έλαβα ήταν από το αγόρι μου», κατέληξε η εκπρόσωπος της Κύπρου στη Eurovision.

