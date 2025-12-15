Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν αστυνομικοί για κλήσεις που δεν έκοβαν – Κατηγορούνται για «φακελάκια» 120.000 ευρώ

Τρεις αστυνομικοί της Τροχαίας Μουδανιών, στη Θεσσαλονίκη, συνελήφθησαν μετά από πολύμηνη έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, καθώς φέρονται να έπαιρναν χρήματα από οδηγούς προκειμένου να μην τους βεβαιώνουν τροχαίες παραβάσεις. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από καταγγελία πολίτη και εξελίσσεται σε σοβαρή δικογραφία με κακουργηματικό χαρακτήρα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Star, η έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων διήρκεσε αρκετούς μήνες και κατά τη διάρκειά της συγκεντρώθηκαν στοιχεία σε βάρος των τριών αστυνομικών. Τα δεδομένα έδειξαν ότι οι αστυνομικοί πραγματοποιούσαν μεν συχνούς ελέγχους για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ωστόσο δεν προχωρούσαν στη βεβαίωση των αντίστοιχων κλήσεων, γεγονός που κίνησε τις υποψίες των Αρχών και οδήγησε σε περαιτέρω διερεύνηση.

Πλέον, οι τρεις συλληφθέντες αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος, ενώ εξετάζεται και η συμμετοχή τους σε εγκληματική οργάνωση. Τα ποσά που φέρονται να έχουν εισπράξει συνολικά, κατά τη διάρκεια της φερόμενης δράσης τους, ξεπερνούν τις 120.000 ευρώ, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται και άλλα πρόσωπα, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Η έρευνα ξεκίνησε μετά από καταγγελία πολίτη, ο οποίος φέρεται να έπεσε θύμα των εμπλεκόμενων αστυνομικών, δίνοντας το έναυσμα για την αποκάλυψη της υπόθεσης.

Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα και στη συνέχεια παραπέμφθηκαν στον αρμόδιο ανακριτή, ενώ η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη, με τις Αρχές να συνεχίζουν την έρευνα για τη διαλεύκανση όλων των πτυχών της.