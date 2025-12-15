Τρομοκρατική επίθεση στην Αυστραλία: Συγκλονίζουν οι Έλληνες που έζησαν το μακελειό του Σίδνεϊ – «Τρέχαμε και βλέπαμε πτώματα»

Τις εφιαλτικές στιγμές που έζησαν στο Σίδνεϊ, κατά τη διάρκεια και μετά τη φονική επίθεση με 16 νεκρούς στην πασίγνωστη παραλία Μπόνταϊ, περιέγραψαν Έλληνες ομογενείς που ζουν στην Αυστραλία. Το αιματηρό χτύπημα έγινε εν μέσω της εβραϊκής γιορτής «Χάνουκα», όταν δύο ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε χώρο γεμάτο κόσμο, σπέρνοντας τον θάνατο και βυθίζοντας την πόλη στον τρόμο και το πένθος.

Οι Έλληνες του Σίδνεϊ μίλησαν για την τρομοκρατική επίθεση, περιγράφοντας σκηνές απόλυτου χάους, ουρλιαχτά και πανικό, την ώρα που ο φόβος για το τι θα ξημερώσει παραμένει ισχυρός. Όπως λένε, άνθρωποι κάθε ηλικίας ήρθαν ξαφνικά αντιμέτωποι με μια ακραία κατάσταση, σε έναν χώρο που μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν γεμάτος οικογένειες με παιδιά.

Ο Έλληνας δημοσιογράφος Νίκος Μπουρμανιώτης, που έφτασε στην παραλία Μπόνταϊ λίγο μετά την επίθεση, ανέφερε στο MEGA: «Προσευχηθείτε για τις οικογένειες. Είδα κάποια πολύ άσχημα πράγματα». Όπως είπε, ήταν εμφανώς σοκαρισμένος από τα όσα αντίκρισε λίγα λεπτά μετά τους πυροβολισμούς. «Ήταν ένα εβραϊκό φεστιβάλ με παιδιά και αυτό που είδαμε ήταν πρωτοφανές. Υπάρχουν πολλοί που δεν ξέρουν τι ακριβώς συμβαίνει, αλλά μπορώ να πω ότι τα πράγματα δεν είναι καλά», ανέφερε, μεταφέροντας το κλίμα πανικού και αβεβαιότητας.

Ο ίδιος κατέγραψε με την κάμερά του τις στιγμές που ακολούθησαν την επίθεση, την ώρα που δεκάδες ασθενοφόρα έφταναν για να παραλάβουν νεκρούς και τραυματίες. Όπως λέει, το τοπίο θύμιζε εμπόλεμη ζώνη, με τον κόσμο να προσπαθεί να ξεφύγει όπως μπορούσε.

Δύο παιδιά που είδαν τις σφαίρες να περνούν δίπλα τους μίλησαν στον Έλληνα δημοσιογράφο για τη στιγμή της επίθεσης. «Άκουσα πρώτα τους πυροβολισμούς, όλοι άρχισαν να τρέχουν, κάποιοι έπεσαν στο έδαφος προσπαθώντας να κρυφτούν και είδα τους δύο σκοπευτές πάνω στη γέφυρα. Πυροβολούσαν κάτω περίπου για δέκα λεπτά. Έτρεξα και είδα μερικά πτώματα, ένας άντρας έβγαζε αίματα από την καρδιά του… Ήταν πολύ θλιβερό», είπε το ένα παιδί. Ένα δεύτερο συμπλήρωσε: «Ακούσαμε τον πρώτο πυροβολισμό και όλοι σταμάτησαν να περπατούν. Συνέχισε να πυροβολεί, ηλικιωμένοι ήταν στο έδαφος γιατί δεν μπορούσαν να τρέξουν, οι νεότεροι άρχισαν να τρέχουν».

Ανάλογη ήταν και η περιγραφή της ομογενούς δημοσιογράφου Έλενας Ματσούκα, η οποία δήλωσε στο MEGA: «Η πόλη σήμερα κρατούσε την ανάσα της. Όλοι μιλούσαν και έλεγαν πώς έγινε αυτό εδώ; Σε μία καθημερινότητα που δεν μας έχει συνηθίσει σε τέτοια περιστατικά». Όπως εξήγησε, τίποτα δεν προμήνυε αυτό που θα ακολουθούσε.

Συνεχίζοντας, είπε: «Επέλεξαν τη μέρα, την ώρα, το μέρος που θα ήταν πολύς κόσμος. Δεν λυπήθηκαν αν με αυτό που θα πληγωθούν αθώοι». Σύμφωνα με την ίδια, τα τηλέφωνα δεν σταματούσαν να χτυπούν, καθώς όλοι προσπαθούσαν να μάθουν αν κάποιοι δικοί τους ήταν στην περιοχή. «Κυριάρχησε ένας φόβος, ο κόσμος έτρεχε δεξιά και αριστερά. Μου είπε φίλη που ήταν εκεί με τα παιδιά της ότι δεν μπορούσε να περιγράψει αυτό που έγινε. Άκουσαν στην αρχή τους ήχους από τους πυροβολισμούς και νόμιζαν πως ήταν πυροτεχνήματα. Φανταστείτε 1.500 ανθρώπους να τρέχουν. Επικράτησε πανικός», τόνισε.

Οι Έλληνες του Σίδνεϊ παραμένουν συντετριμμένοι. Πολλοί εξακολουθούν να αναζητούν φίλους και γνωστούς, ενώ δηλώνουν πως ακόμη δεν μπορούν να πιστέψουν πώς μια ηλιόλουστη μέρα μετατράπηκε σε εφιάλτη, αφήνοντας πίσω της νεκρούς, τραυματίες και μια πόλη βυθισμένη στο πένθος