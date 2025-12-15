Ligue 1: Ο Γκρίνγουντ… αποφάσισε για τη Μαρσέιγ – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

  • Μετά από δύο «στείρες» αγωνιστικές, η Μαρσέιγ επέστρεψε στις επιτυχίες κερδίζοντας με 1-0 τη Μονακό στο «Βελοντρόμ». Έτσι, η ομάδα του Ρομπέρτο ντε Τσέρμπι ανέβηκε ξανά τρίτη, παρέα με τη Λιλ, στο -5 από την πρωτοπόρο Λανς.
  • Νωρίτερα, Λιόν και Λανς εκμεταλλεύτηκαν τις έδρες τους, με τον Πάβελ Σουλτς να δίνει τη νίκη στην πρώτη επί της Χάβρης και τον Όντσον Εντουάρ στη δεύτερη επί της Νις, επαναφέροντάς την στην κορυφή της βαθμολογίας.
  • Έπειτα από ένα συγκλονιστικό ματς, η Λιλ με «ήρωα» τον Μπενχαμίν Αντρέ πέρασε νικηφόρα από το «Αμπέ Ντεσάμπ» με το 4-3 επί της Οσέρ.
Μετά από δύο «στείρες» αγωνιστικές, η Μαρσέιγ επέστρεψε στις επιτυχίες κερδίζοντας με 1-0 τη Μονακό στο «Βελοντρόμ», στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της Ligue 1. Έτσι, η ομάδα του Ρομπέρτο ντε Τσέρμπι ανέβηκε ξανά τρίτη, παρέα με τη Λιλ, στο -5 από την πρωτοπόρο Λανς.

Καλύτερη στιγμή στο πρώτο μέρος αυτή του 6ου λεπτού, με τον Λούκας Χραντέτσκι να απομακρύνει σε κόρνερ το κοντινό σουτ του Πιέρ-Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ. Στην άλλη πλευρά, ο Φολαρίν Μπαλόγκουν (43’) είδε την μπάλα να απομακρύνεται πριν καταλήξει στα δίχτυα του Χερόνιμο Ρούλι, εκτός εστίας κατέληξε το σουτ του Τακούμι Μιναμίνο (46’) ενώ ως οφσάιντ ακυρώθηκε το γκολ του Λαμίν Καμαρά (52’).

Το σκηνικό του 6ου λεπτού επαναλήφθηκε και στο 69’, με τις δυο ομάδες να αναζητούν το «χρυσό» γκολ. Το οποίο αρνήθηκε – και πάλι – ο Ρούλι στον Μιναμίνο (74’). Το οποίο πίστεψε πως πέτυχε στο 80’ ο Μπαλόγκουν, αλλά ακυρώθηκε ως οφσάιντ μέσω VAR.

Το οποίο, εν τέλει, πέτυχε και μέτρησε ο Μέισον Γκρίνγουντ στο 82’, μετά από υπέροχη ενέργεια του Πιέρ-Εμίλ Χόιμπιεργκ. Γκολ που κράτησε την ομάδα του Σεμπαστιέν Ποκονιόλι στη μέση της βαθμολογίας.

Νωρίτερα, Λιόν και Λανς εκμεταλλεύτηκαν τις έδρες τους, με τον Πάβελ Σουλτς να δίνει τη νίκη στην πρώτη επί της Χάβρης και τον Όντσον Εντουάρ στη δεύτερη επί της Νις, επαναφέροντάς την στην κορυφή της βαθμολογίας.

Έπειτα από ένα συγκλονμιστικό ματς, η Λιλ με «ήρωα» τον Μπενχαμίν Αντρέ πέρασε νικηφόρα από το «Αμπέ Ντεσάμπ» με το 4-3 επί της Οσέρ ενώ δίχως γκολ έληξε το ματς στο «Σταντ ντε λα Μεϊνό» ανάμεσα σε Στρασμπούρ και Λοριάν.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα

LIGUE 1 • ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
Γηπεδούχος Σκορ Φιλοξενούμενος
Ανζέ 4-1 Ναντ
Ρεν 3-1 Μπρεστ
Μετς 2-3 Παρί Σεν Ζερμέν
Παρί FC 0-3 Τουλούζ
Λιόν 1-0 Χάβρη
Λανς 2-0 Νις
Οσέρ 3-4 Λιλ
Στρασμπούρ 0-0 Λοριάν
Μαρσέιγ 1-0 Μονακό

Η βαθμολογία (σε 16 αγώνες)

