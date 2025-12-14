Super League: Στην κορυφή ο Ολυμπιακός, ακολουθεί σε… απόσταση αναπνοής η ΑΕΚ, έπεσε 3ος ο ΠΑΟΚ – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

  • Ο Ολυμπιακός παραμένει μόνος πρώτος στην κορυφή της Stoiximan Super League, όμως πλέον με έναν βαθμό διαφορά από τη δεύτερη ΑΕΚ, ενώ ο ΠΑΟΚ υποχώρησε στην τρίτη θέση.
  • Η ΑΕΚ αναδείχθηκε η μεγάλη κερδισμένη της αγωνιστικής, μετά την ευρεία νίκη της με 5-0 επί του Παναιτωλικού, ανεβαίνοντας στη δεύτερη θέση και πλησιάζοντας στον έναν βαθμό την κορυφή.
  • Ο Ατρόμητος πέτυχε σημαντική νίκη με 2-0 επί του ΠΑΟΚ, υποχρεώνοντας τον Δικέφαλο στη δεύτερη ήττα του και ρίχνοντάς τον από την τρίτη θέση, αλλάζοντας τις ισορροπίες στην κορυφή.
Νέα δεδομένα διαμορφώθηκαν στην κορυφή της βαθμολογίας της Stoiximan Super League, μετά τα αποτελέσματα της αγωνιστικής, με τον Ολυμπιακό να παραμένει μόνος πρώτος, αλλά πλέον σε απόσταση ενός βαθμού από τη δεύτερη ΑΕΚ, ενώ ο ΠΑΟΚ υποχώρησε στην τρίτη θέση, στο -3 από την κορυφή.

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις νίκες στο πρωτάθλημα, καθώς επικράτησε με 2-1 του Βόλου στη Λεωφόρο, σε ένα παιχνίδι όπου ο Σίριλ Ντέσερς βρέθηκε σε μεγάλη ημέρα, όπως και ο Αλμπάν Λαφόν, που κράτησε όρθια την ομάδα του σε κρίσιμα σημεία της αναμέτρησης. Το «τριφύλλι» πήρε ένα αποτέλεσμα που του έδωσε βαθμολογική και ψυχολογική ώθηση, μετά τα προηγούμενα ανεπιτυχή αποτελέσματα.

Χωρίς τέρματα ολοκληρώθηκε το ντέρμπι της αγωνιστικής, καθώς Άρης και Ολυμπιακός έμειναν στο 0-0 στο «Κλεάνθης Βικελίδης», σε ένα ματς με ένταση και δυνατές μονομαχίες, αλλά χωρίς την ουσία στο τελείωμα των φάσεων. Το αποτέλεσμα αυτό διατήρησε τους «ερυθρόλευκους» στην κορυφή, χωρίς όμως να ανοίξουν τη διαφορά από τους διώκτες τους.

Την ίδια στιγμή, η ΑΕΚ αναδείχθηκε η μεγάλη κερδισμένη της αγωνιστικής, μετά την ευρεία νίκη της με 5-0 επί του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο. Η Ένωση ανέβηκε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας και πλησίασε στον έναν βαθμό την κορυφή, επιβεβαιώνοντας την ανοδική της πορεία στο πρωτάθλημα.

Σημαντική νίκη, τόσο βαθμολογικά όσο και ψυχολογικά, πέτυχε ο Ατρόμητος, ο οποίος επικράτησε εντός έδρας με 2-0 του ΠΑΟΚ. Οι Περιστεριώτες υποχρέωσαν τον Δικέφαλο στη δεύτερη ήττα του στο πρωτάθλημα και τον έριξαν από την τρίτη θέση, αλλάζοντας τις ισορροπίες στα ψηλά στρώματα της βαθμολογίας και βάζοντας φωτιά στη μάχη της κορυφής.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Λεβαδειακός – ΑΕΛ Novibet 3-0
ΟΦΗ – Πανσερραϊκός 3-0
Κηφισιά – Αστέρας AKTOR 0-0
Παναιτωλικός – ΑΕΚ 0-5
Ατρόμητος – ΠΑΟΚ 2-0
Άρης – Ολυμπιακός 0-0
Παναθηναϊκός – Βόλος 2-1

Η βαθμολογία (σε 14 αγώνες)

Θέση Ομάδα Αγ. Ν Ι Η Τέρματα Διαφ. Βαθ. Φόρμα
1 Ολυμπιακός 14 11 2 1 30:7 +23 35 Ι N N N N
2 ΑΕΚ 14 11 1 2 24:10 +14 34 N N N N N
3 ΠΑΟΚ 14 10 2 2 29:12 +17 32 H N N N H
4 Λεβαδειακός 14 7 4 3 34:17 +17 25 N Ι H N N
5 Παναθηναϊκός 13 6 4 3 21:15 +6 22 N Ι H N N
6 Βόλος 14 7 1 6 17:18 -1 22 H Ι N H N
7 Άρης 14 4 5 5 12:16 -4 17 Ι H N H Ι
8 Κηφισιά 14 4 5 5 21:22 -1 17 Ι Ι N H H
9 Παναιτωλικός 14 4 3 7 14:23 -9 15 H N H Ι N
10 Αστέρας Τρίπολης 14 2 7 5 15:18 -3 13 Ι Ι N Ι Ι
11 Ατρόμητος 14 3 3 8 14:20 -6 12 N H H H H
12 ΟΦΗ 13 4 0 9 14:25 -11 12 N H H N H
13 ΑΕΛ 14 1 5 8 13:27 -14 8 H Ι H H H
14 Πανσερραϊκός 14 1 2 11 7:35 -28 5 H H H H H

Η επόμενη αγωνιστική (15η)

Super League – Αγωνιστική Ημέρα 15
Ημερομηνία Ώρα Γηπεδούχος Φιλοξενούμενος Σκορ
20.12. 16:00 Αστέρας Τρίπολης Άρης
20.12. 18:00 Βόλος Παναιτωλικός
20.12. 20:30 Ολυμπιακός Κηφισιά
21.12. 17:30 ΑΕΛ Ατρόμητος
21.12. 19:30 ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός
21.12. 21:00 ΑΕΚ ΟΦΗ
22.12. 18:00 Πανσερραϊκός Λεβαδειακός

23:02 , Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

