Παναθηναϊκός – Βόλος 2-1: Επέστρεψε στις νίκες και… αγγίζει την τετράδα το «τριφύλλι»

Ο Παναθηναϊκός πήρε μια δύσκολη αλλά καθοριστική νίκη με 2-1 απέναντι στον Βόλο στη Λεωφόρο, στο παιχνίδι της 14ης αγωνιστικής της Super League, και πλησίασε ακόμη περισσότερο την τετράδα.

Οι «πράσινοι» είχαν μεγάλους πρωταγωνιστές τον Ντέσερς, που επέστρεψε στα γκολ, και τον Λαφόν, που κράτησε όρθια την ομάδα με καθοριστικές επεμβάσεις, στην τελευταία τους εμφάνιση πριν αποχωρήσουν για το Copa Africa με τις εθνικές τους ομάδες. Το «τριφύλλι» έφτασε τους 22 βαθμούς και ανέβηκε στην έκτη θέση, ισοβαθμώντας με τον Βόλο, που παρά την ήττα του παρέμεινε στην πρώτη πεντάδα.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε δυνατά στο ματς και έδειξε από νωρίς ότι ήθελε να επιβάλει τον ρυθμό του. Η πίεση έφερε αποτέλεσμα γρήγορα, με τον Ντέσερς να βρίσκει δίχτυα με εντυπωσιακό τρόπο. Ο Νιγηριανός επιθετικός κινήθηκε μέσα στην περιοχή, απέφυγε τους αντιπάλους του και με δεξί σουτ άφησε ακίνητο τον Σιαμπάνη για το 1-0, συνδυάζοντας ιδανικά την επιστροφή του στην ενδεκάδα. Το γκολ αυτό ήταν το τρίτο του σε ισάριθμα παιχνίδια ως βασικός με την πράσινη φανέλα και έδωσε ψυχολογία στους γηπεδούχους.

Ο Βόλος προσπάθησε να αντιδράσει μετά το γρήγορο γκολ και είχε μια προσπάθεια με τον Χέρμανσον, που κατέληξε άουτ, όμως η πίεση του Παναθηναϊκού δεν του επέτρεψε να αναπτυχθεί με άνεση. Οι «πράσινοι» κράτησαν την μπάλα, άλλαξαν σωστά πάσες και στο 20ό λεπτό κέρδισαν πέναλτι, όταν μετά από κάθετη πάσα του Μπακασέτα, ο Ντέσερς ανατράπηκε μέσα στην περιοχή. Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού ανέλαβε την εκτέλεση και με άψογο χτύπημα έκανε το 2-0, δίνοντας αέρα δύο τερμάτων στην ομάδα του.

Ο Ντέσερς συνέχισε να αποτελεί μόνιμο πονοκέφαλο για την άμυνα του Βόλου, καθώς κάθε επαφή του με την μπάλα δημιούργησε κινδύνους και ανέβασε την επιθετική ένταση των γηπεδούχων. Στο 28’ απείλησε ξανά μετά από νέα κάθετη του Μπακασέτα, όμως το σουτ του από δύσκολη γωνία πέρασε άουτ. Στο 31’ έχασε ευκαιρία με κεφαλιά μετά από σέντρα του ίδιου συμπαίκτη του, ενώ στο 40’ βρέθηκε μία ανάσα από το γκολ, όταν μετά από παράλληλο γύρισμα του Καλάμπρια, ο Φορτούνα έδιωξε την μπάλα λίγο πριν περάσει τη γραμμή.

Παρά την υπεροχή του Παναθηναϊκού, ο Βόλος κατάφερε να ξαναμπεί στο παιχνίδι λίγο πριν την ανάπαυλα, κόντρα στη ροή του αγώνα. Μετά από εκτέλεση κόρνερ του Χουάνπι, η μπάλα έφτασε στον Κόμπα, ο οποίος με συρτό σουτ έξω από την περιοχή νίκησε τον Λαφόν και μείωσε σε 2-1, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στο ματς πριν οι δύο ομάδες οδηγηθούν στα αποδυτήρια.

Στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, ο Βόλος βρήκε μεγάλη ευκαιρία για την ισοφάριση, όταν ο διαιτητής υπέδειξε πέναλτι σε μαρκάρισμα του Κώτσιρα στον Λάμπρου. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός εκτέλεσε, όμως ο Λαφόν διάβασε σωστά τη φάση, έπεσε στη σωστή γωνία και απέκρουσε, ενώ στη συνέχεια σταμάτησε και το πλασέ του Φορτούνα από πλάγια θέση, κρατώντας το προβάδισμα για τον Παναθηναϊκό και δεχόμενος την αποθέωση από τους συμπαίκτες του.

Μετά από αυτή τη φάση, οι φιλοξενούμενοι πήραν περισσότερα μέτρα στο γήπεδο και έδειξαν διάθεση να πιέσουν για την ισοφάριση. Ο Παναθηναϊκός δεν είχε την ίδια φρεσκάδα με το πρώτο μέρος και στο 70’ ο Μπενίτεθ πέρασε τον Πάντοβιτς στη θέση του Ντέσερς, που είχε ρίξει ρυθμό. Λίγο νωρίτερα, ο Βόλος είχε πλησιάσει στο γκολ με δυνατό σουτ του Πίντσι, που πέρασε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Η κόπωση των γηπεδούχων έγινε εμφανής μετά το 70ό λεπτό, με τον Βόλο να πιέζει χωρίς, όμως, να δημιουργεί μεγάλες ευκαιρίες. Ο Παναθηναϊκός κατέγραψε την πρώτη του τελική στο δεύτερο ημίχρονο στο 78’, όταν μετά από εκτέλεση φάουλ, ο Τζούρισιτς δοκίμασε φαλτσαριστό σουτ, αλλά η μπάλα πέρασε πάνω από την εστία. Στα τελευταία λεπτά, οι «πράσινοι» διαχειρίστηκαν το προβάδισμά τους, με τον Λαφόν να δηλώνει ξανά παρών στο 90+1’ σε μακρινό σουτ του Χουάνπι. Το 2-1 δεν άλλαξε μέχρι το τέλος και ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε ένα πολύτιμο τρίποντο που τον φέρνει πιο κοντά στους στόχους του.

