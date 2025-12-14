Κολωνός: Βίντεο ντοκουμέντο από τροχαίο στη Λένορμαν – Οδηγός μηχανής τραυμάτισε διανομέα

Η στιγμή που η οδηγός μίας μηχανής προκαλεί τροχαίο ατύχημα, τραυματίζοντας σοβαρά έναν διανομέα, στον Κολωνό, καταγράφηκε σε βίντεο ντοκουμέντο που βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Στις εικόνες που μετέδωσε ο ΑΝΤ1, διακρίνεται η οδηγός της μηχανής να περνά στο αντίθετο ρεύμα και να χτυπά πάνω σε ένα όχημα. Αμέσως μετά πέφτει πάνω σε μηχανή και τραυματίζει σοβαρά τον 56χρονο επιβάτη, ο οποίος εργαζόταν εκείνη την στιγμή ως διανομέας.

Το σοβαρό τροχαίο συνέβη το βράδυ του Σαββάτου (13/12) στη Λένορμαν.

Οι περαστικοί έσπευσαν να βοηθήσουν τον τραυματισμένο άνδρα, ενώ η οδηγός συνελήφθη. Σύμφωνα με πληροφορίες του τηλεοπτικού σταθμού, η οδηγός βρέθηκε θετική σε αλκοτέστ. Ο 56χρονος δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή.

Δείτε το βίντεο: