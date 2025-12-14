Κολωνός: Βίντεο ντοκουμέντο από τροχαίο στη Λένορμαν – Οδηγός μηχανής τραυμάτισε διανομέα

Σύνοψη από το

  • Βίντεο ντοκουμέντο κατέγραψε τη στιγμή που η οδηγός μιας μηχανής προκάλεσε σοβαρό τροχαίο στον Κολωνό, τραυματίζοντας έναν διανομέα.
  • Το σοβαρό τροχαίο συνέβη το βράδυ του Σαββάτου (13/12) στη Λένορμαν, με τον 56χρονο διανομέα να δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή.
  • Η οδηγός της μηχανής πέρασε στο αντίθετο ρεύμα, χτύπησε σε όχημα και στον διανομέα, ενώ συνελήφθη και βρέθηκε θετική σε αλκοτέστ.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Κολωνός: Βίντεο ντοκουμέντο από τροχαίο στη Λένορμαν – Οδηγός μηχανής τραυμάτισε διανομέα

Η στιγμή που η οδηγός μίας μηχανής προκαλεί τροχαίο ατύχημα, τραυματίζοντας σοβαρά έναν διανομέα, στον Κολωνό, καταγράφηκε σε βίντεο ντοκουμέντο που βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Στις εικόνες που μετέδωσε ο ΑΝΤ1, διακρίνεται η οδηγός της μηχανής να περνά στο αντίθετο ρεύμα και να χτυπά πάνω σε ένα όχημα. Αμέσως μετά πέφτει πάνω σε μηχανή και τραυματίζει σοβαρά τον 56χρονο επιβάτη, ο οποίος εργαζόταν εκείνη την στιγμή ως διανομέας.

Το σοβαρό τροχαίο συνέβη το βράδυ του Σαββάτου (13/12) στη Λένορμαν.

Οι περαστικοί έσπευσαν να βοηθήσουν τον τραυματισμένο άνδρα, ενώ η οδηγός συνελήφθη. Σύμφωνα με πληροφορίες του τηλεοπτικού σταθμού, η οδηγός βρέθηκε θετική σε αλκοτέστ. Ο 56χρονος δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή.

Δείτε το βίντεο:

 

