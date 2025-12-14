Τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ: Στους 16 οι νεκροί, ανάμεσά τους και ένα παιδί – Οι δηλώσεις του υπουργού Υγείας

Ο αριθμός των νεκρών μετά τη σφαγή στην παραλία Bondi Beach έχει αυξηθεί σε 16, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού, σύμφωνα με δήλωση του υπουργού Υγείας της Νέας Νότιας Ουαλίας, Ryan Park, στο ABC.

Δεν είναι ακόμη σαφές εάν ο αναθεωρημένος αριθμός των νεκρών περιλαμβάνει και τους δύο δράστες. Η αστυνομία είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι ένας από τους ύποπτους δράστες είχε σκοτωθεί, ενώ ο άλλος βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο Park, ανέφερε ότι τέσσερα παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά τον πυροβολισμό στην Bondi Beach. Όπως είπε μερικά από τα παιδιά είναι «πολύ σοβαρά» τραυματισμένα. «Ελπίζουμε και προσευχόμαστε να τα καταφέρουν τις επόμενες λίγες ώρες», είπε στο ABC News.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι οι νεκροί έχουν φτάσει στους 16 και ότι οι τραυματίες είναι τουλάχιστον 40.

Ο Παρκ, είπε ότι το παιδί υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο. Ο αριθμός αυτός περιλαμβάνει και έναν από τους ένοπλους που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της επίθεση, σύμφωνα με τους Times of Israel. Αυτό σημαίνει ότι τα θύματα της επίθεσης είναι 15 και ο 16ος νεκρός είναι ο ένας από τους δράστες.

Νωρίτερα, ένας ηγέτης της εβραϊκής κοινότητας δήλωσε ότι μεταξύ των θυμάτων ήταν και ένα 12χρονο κορίτσι που υπέκυψε στα τραύματά του.

«Αυτό είναι απολύτως φρικτό για την κοινότητα γενικά, αλλά ιδιαίτερα για την εβραϊκή κοινότητα, καθώς και για τους Αυστραλούς», δήλωσε ο Park στην εκπομπή Today του Nine, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο.

Μέχρι στιγμής έχει γίνει γνωστό ότι μεταξύ των νεκρών είναι ένας Γάλλος πολίτης, ένας ραβίνος κι ένας Ισραηλινός υπήκοος. Ακόμα ένας Ισραηλινός είναι μεταξύ των τραυματιών και νοσηλεύεται, σύμφωνα με το Ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών.

Ο Νταν Ελκαγιάμ, ένας νεαρός Γάλλος Εβραίος, είναι ένας από τους ανθρώπους που σκοτώθηκαν στην επίθεση στην παραλία Μποντάι, όπου είχε συγκεντρωθεί κόσμος σε εκδήλωση για το Χανουκά στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας.

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό έγραψε στο X ότι το Παρίσι αισθάνεται «τεράστια θλίψη» για την είδηση και πενθεί «μαζί με την οικογένεια και τους αγαπημένους του, με την εβραϊκή κοινότητα και τον θλιμμένο λαό της Αυστραλίας».

Dan Elkayam, un jeune Français qui participait aux célébrations de Hanouka sur la plage de Bondi, a été identifié comme l’une des victimes assassinées lors de la fusillade antisémite. 💔 Pensée très forte à sa famille et à ses proches. Que sa mémoire soit une bénédiction. 🕯️ pic.twitter.com/2tBpJerjYD — Jérémy Benhaïm (@JeremBenhaim) December 14, 2025

Οι επιζώντες και οι αυτόπτες μάρτυρες της φονικής τρομοκρατικής επίθεσης, περιέγραψαν πώς οι άνθρωποι έτρεχαν να βρουν καταφύγιο, όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί και θύματα έπεφταν γύρω τους.

Ο Arsen Ostrovsky, ο οποίος ηγείται μιας εβραϊκής κοινοτικής οργάνωσης στο Σίδνεϊ και έφτασε στην πόλη μόλις πριν από δύο εβδομάδες, χτυπήθηκε στο κεφάλι ενώ παρακολουθούσε την εκδήλωση με τη σύζυγό του και τα παιδιά του. Μίλησε στο τοπικό κανάλι 9News, με ένα επίδεσμο τυλιγμένο γύρω από το κεφάλι του που ήταν καλυμμένο με αίμα.

«Ήταν απόλυτο χάος» όταν άρχισαν οι πυροβολισμοί, είπε ο Ostrovsky, ένας δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων που ζούσε στο Ισραήλ τα τελευταία 13 χρόνια. Όπως είπε είδε τουλάχιστον έναν ένοπλο να πυροβολεί με κάτι που έμοιαζε με καραμπίνα «τυχαία προς όλες τις κατευθύνσεις».

Είδα ανθρώπους να χτυπιούνται, να πέφτουν στο έδαφος. Είδα παιδιά να πέφτουν στο πάτωμα, ηλικιωμένους, ανάπηρους… Ήταν ένα απόλυτο μακελειό. Αίμα χυνόταν παντού. Στις 7 Οκτωβρίου, ήταν η τελευταία φορά που είδα κάτι τέτοιο», είπε, αναφερόμενος στην εισβολή της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023 (ο Οστρόβσκι έχει περιγράψει προηγουμένως ότι βρισκόταν στο κιμπούτς Μπεέρι λίγες μέρες μετά την επίθεση της Χαμάς).

«Ποτέ δεν πίστευα ότι θα έβλεπα κάτι τέτοιο στην Αυστραλία. Όχι στη διάρκεια της ζωής μου», είπε. «Χτυπήθηκα στο κεφάλι, αιμορραγώ, έχασα αίμα, αλλά υπάρχουν άνθρωποι γύρω μου που είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση», είπε.