ΝΔ: Ολοκληρώθηκε η διήμερη Σύνοδος των Προέδρων ΔΕΕΠ και ΔΗΜΤΟ

Σύνοψη από το

  • Ολοκληρώθηκε στο ΟΑΚΑ η διήμερη Σύνοδος των Προέδρων ΔΕΕΠ και ΔΗΜΤΟ της Νέας Δημοκρατίας από όλη την Ελλάδα. Πάνω από 300 Πρόεδροι συμμετείχαν σε κλειστή ενημερωτική συνάντηση για οργανωτικά ζητήματα και θέματα επικαιρότητας.
  • Τη Σύνοδο τίμησε με την παρουσία του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος άνοιξε τις εργασίες. Πολλοί υπουργοί αναφέρθηκαν στο κυβερνητικό έργο, στις μεταρρυθμίσεις και στους στόχους των υπουργείων τους.
  • Διεξήχθη παραγωγικός και ουσιαστικός διάλογος για οργανωτικά, πολιτικά και επικοινωνιακά ζητήματα. Οι Πρόεδροι μετέφεραν τον σφυγμό των τοπικών κοινωνιών, λαμβάνοντας διεξοδική ενημέρωση για το κυβερνητικό έργο.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

ΝΔ: Ολοκληρώθηκε η διήμερη Σύνοδος των Προέδρων ΔΕΕΠ και ΔΗΜΤΟ

Ολοκληρώθηκε η διήμερη Σύνοδος των Προέδρων ΔΕΕΠ και ΔΗΜΤΟ της Νέας Δημοκρατίας από όλη την Ελλάδα, που πραγματοποιήθηκε στο ΟΑΚΑ. Πάνω από 300 Πρόεδροι των ΔΕΕΠ και των ΔΗΜΤΟ του κόμματος που αναδείχθηκαν στις πρόσφατες εσωκομματικές εκλογές, συμμετείχαν σε μια κλειστή ενημερωτική συνάντηση για οργανωτικά ζητήματα και θέματα επικαιρότητας, όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του κόμματος.

Τη Σύνοδο τίμησε με την παρουσία του ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος άνοιξε με την ομιλία του τις εργασίες της. Τους συμμετέχοντες καλωσόρισε με μια σύντομη ομιλία ο Γραμματέας Οργανωτικού ΝΔ Στέλιος Κονταδάκης, ενώ ομιλητές ήταν επίσης ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος Κώστας Σκρέκας, ο Γενικός Διευθυντής ΝΔ Γιάννης Σμυρλής, ο Πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Ορφέας Γεωργίου και ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ΝΔ Μάξιμος Χαρακόπουλος.

Το Σάββατο, πρώτη μέρα της Συνόδου, πραγματοποίησαν ομιλίες, κατά σειρά, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος.

Σήμερα, Κυριακή, πραγματοποίησαν ομιλίες, κατά σειρά, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Χρήστος Δερμεντζόπουλος, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, η Υφυπουργός Τουρισμού Άννα Καραμανλή, η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου και ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης.

Όλοι οι Υπουργοί αναφέρθηκαν στο κυβερνητικό έργο, στις μεταρρυθμίσεις, στις προκλήσεις και στους επόμενους στόχους των υπουργείων τους, ενώ έδωσαν και συγκεκριμένες απαντήσεις με στοιχεία σε όλα τα ερωτήματα που τίθενται στον δημόσιο διάλογο σχετικά με τα χαρτοφυλάκιά τους.

Επιπλέον, νωρίτερα σήμερα, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού Νίκος Ρωμανός, η Εκπρόσωπος Τύπου ΝΔ Αλεξάνδρα Σδούκου και ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου ΝΔ Χάρης Χατζηχαραλάμπους, είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν στους συμμετέχοντες για τον ρόλο της επικοινωνίας και των social media στην ανάδειξη του κυβερνητικού έργου.

Και τις δύο μέρες, από το μεσημέρι μέχρι αργά το απόγευμα, τον λόγο πήραν οι Πρόεδροι των κομματικών οργανώσεων οι οποίοι μετέφεραν στην κεντρική διοίκηση του κόμματος, τις προτάσεις, τα ζητήματα, τον σφυγμό των τοπικών κοινωνιών και τις ερωτήσεις τους. Έγινε ένας παραγωγικός και ουσιαστικός διάλογος για ζητήματα οργανωτικά, πολιτικά, στρατηγικά και επικοινωνιακά, ενώ δόθηκε η ευκαιρία σε όλους τους συμμετέχοντες να έχουν πρωτογενή διεξοδική ενημέρωση για όλα τα παραπάνω θέματα, καθώς και για το κυβερνητικό έργο, στην πορεία προς τις επόμενες εθνικές εκλογές.

Τέλος, ο Διευθυντής του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Δημοκρατίας «Κωνσταντίνος Καραμανλής», Πάνος Σταθόπουλος, ενημέρωσε διεξοδικά τη Σύνοδο των Προέδρων για τις τάσεις των πρόσφατων δημοσκοπήσεων.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

8 κορυφαίες συμβουλές για άνδρες που θέλουν φλογερή σεξουαλική ζωή, σύμφωνα με ειδικό

Baby botox: Ποια τα οφέλη και οι κίνδυνοι του να ξεκινήσει κάποιος τις ενέσεις πριν εμφανιστούν ρυτίδες

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Ενισχύσεις de minimis ύψους 2,1 εκατ. ευρώ – Οι δικαιούχοι

Καιρός: Γενικά αίθριος με κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
21:49 , Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

Φάμελλος κατά Φλωρίδη: Δεν είστε άξιος να εκπροσωπείτε το υπουργείο Δικαιοσύνης

Δριμεία επίθεση στον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη, εξαπέλυσε ο Σωκράτης Φάμελλος στην ο...
21:21 , Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

Φλωρίδης: Η μεταρρύθμιση στην Δικαιοσύνη έχει δώσει ήδη εντυπωσιακούς ρυθμούς επιτάχυνσης – Κριτική στην αντιπολίτευση

Κριτική στην αντιπολίτευση που δεν ψήφισε τις μεταρρυθμίσεις, «αντίθετα μιλούσε για δεινά που ...
20:56 , Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

Κασσελάκης: Συγκαλεί έκτακτο συνέδριο στις 7 και 8 Φεβρουαρίου – «Μαζί θα αποφασίσουμε εάν και πώς θα συνεχιστεί το Κίνημα Δημοκρατίας»

Έκτακτο συνέδριο στις 7 και 8 Φεβρουαρίου ανακοίνωσε ότι συγκαλεί ο Στέφανος Κασσελάκης, σημει...
20:32 , Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

Ανδρουλάκης για την επίθεση στο Σίδνεϊ: Θλίψη και αποτροπιασμός

«Η ανείπωτη τραγωδία μετά τη φρικιαστική τρομοκρατική επίθεση εναντίον της εβραϊκής κοινότητας...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα