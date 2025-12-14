Μπουρνάζι: Στο νοσοκομείο ανήλικος ύστερα από κατανάλωση αλκοόλ σε κλαμπ – Μέθυσε και ένας 18χρονος, συνελήφθη ο υπεύθυνος του κέντρου

Σύνοψη από το

  • Ένας ανήλικος και ένας 18χρονος διακομίστηκαν σε κατάσταση μέθης σε νοσοκομεία, ύστερα από κατανάλωση αλκοόλ σε κλαμπ στο Μπουρνάζι.
  • Ο 17χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Αγία Όλγα», ενώ ο 18χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Σωτηρία» από το ίδιο κλαμπ.
  • Συνελήφθη ο 47χρονος προσωρινά υπεύθυνος του καταστήματος, για πώληση αλκοόλ σε ανήλικο και για παράβαση ωραρίου λειτουργίας του κλαμπ.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Ρυθμίσεις για την απαγόρευση πώλησης αλκοόλ σε ανήλικους

Ένας ανήλικος και ένας 18χρονος που διασκέδαζαν στο ίδιο κλαμπ στο Μπουρνάζι, διακομίστηκαν σε κατάσταση μέθης σε νοσοκομεία, ενώ συνελήφθη ο προσωρινά υπεύθυνος του μαγαζιού.

Ο 17χρονος κατανάλωσε αλκοόλ στο κλαμπ και χρειάστηκε να διακομιστεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Αγία Όλγα», στις 3 τα ξημερώματα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, άλλος ένας νεαρός, ηλικίας 18 ετών, μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ από το ίδιο κλαμπ, σε κατάσταση μέθης στο νοσοκομείο «Σωτηρία».

Οι αστυνομικές αρχές ενημερώθηκαν για τα δύο περιστατικά στο νυχτερινό κέντρο και συνέλαβαν τον 47χρονο, προσωρινά υπεύθυνο του καταστήματος, για πώληση αλκοόλ σε ανήλικο αλλά και για παράβαση ωραρίου λειτουργίας του κλαμπ.

