Μπουρνάζι: Στο νοσοκομείο ανήλικος ύστερα από κατανάλωση αλκοόλ σε κλαμπ – Μέθυσε και ένας 18χρονος, συνελήφθη ο υπεύθυνος του κέντρου

Ένας ανήλικος και ένας 18χρονος που διασκέδαζαν στο ίδιο κλαμπ στο Μπουρνάζι, διακομίστηκαν σε κατάσταση μέθης σε νοσοκομεία, ενώ συνελήφθη ο προσωρινά υπεύθυνος του μαγαζιού.

Ο 17χρονος κατανάλωσε αλκοόλ στο κλαμπ και χρειάστηκε να διακομιστεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Αγία Όλγα», στις 3 τα ξημερώματα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, άλλος ένας νεαρός, ηλικίας 18 ετών, μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ από το ίδιο κλαμπ, σε κατάσταση μέθης στο νοσοκομείο «Σωτηρία».

Οι αστυνομικές αρχές ενημερώθηκαν για τα δύο περιστατικά στο νυχτερινό κέντρο και συνέλαβαν τον 47χρονο, προσωρινά υπεύθυνο του καταστήματος, για πώληση αλκοόλ σε ανήλικο αλλά και για παράβαση ωραρίου λειτουργίας του κλαμπ.