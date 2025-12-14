Τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ: Για τους Εβραίους της Αυστραλίας έμοιαζε τραγικά αναπόφευκτη

Λίγες μέρες μετά την επίθεση της Χαμάς στο Νότιο Ισραήλ το 2023, που στοίχισε τη ζωή σε περίπου 1.200 άτομα και πυροδότησε τον πόλεμο στη Γάζα, ένα ανεστραμμένο κόκκινο τρίγωνο ζωγραφίστηκε με σπρέι στην πρόσοψη ενός εβραϊκού φούρνου στο Σίδνεϊ. Ήταν το πρώτο από μια σειρά αντισημιτικών περιστατικών στην Αυστραλία.

Δεκαέξι μήνες μετά, ήρθε η τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ, με χιλιάδες περιστατικά εμπρησμών, βομβαρδισμών με βόμβες μολότοφ, με γκράφιτι και με ρητορική μίσους, να έχουν μεσολαβήσει. Τώρα, ο επικεφαλής της κύριας υπηρεσίας πληροφοριών της Αυστραλίας, δήλωσε ότι ο αντισημιτισμός ήταν η πρώτη του προτεραιότητα όσον αφορά τις απειλές κατά της ζωής.

Η τρομοκρατική επίθεση της Κυριακής κατά τη διάρκεια εορτασμού του Χανουκά στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ, η οποία στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 12 άτομα και τραυμάτισε δεκάδες άλλα, έκανε πραγματικότητα τον φόβο που, όπως λένε πολλοί Αυστραλοί Εβραίοι, τους συνοδεύει εδώ και καιρό: ότι δεν είναι πλέον ασφαλείς στη χώρα που υποτίθεται ότι τους προστατεύει.

Ο χειρότερος φόβος έγινε πραγματικότητα

«Αυτός είναι ο χειρότερος φόβος της εβραϊκής κοινότητας», δήλωσε ο Άλεξ Ρίβτσιν, συνδιευθύνων σύμβουλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου των Εβραίων της Αυστραλίας, στο Sky News. «Ήταν ένα θέμα που βρισκόταν υπό έκρηξη εδώ και πολύ καιρό, και τώρα έγινε πραγματικότητα».

Η εβραϊκή διασπορά της Αυστραλίας είναι μικρή, αλλά βαθιά ριζωμένη στην ευρύτερη κοινότητα, με περίπου 150.000 άτομα να αυτοπροσδιορίζονται ως Εβραίοι σε μια χώρα με 27 εκατομμύρια κατοίκους. Περίπου το ένα τρίτο από αυτούς εκτιμάται ότι ζει στα ανατολικά προάστια του Σίδνεϊ, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής Μπόνταϊ.

Ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζε, χαρακτηρίζοντας την τραγωδία, κατά την ημέρα του Χανουκά, ως καταστροφική, τρομοκρατική επίθεση εναντίον του εβραϊκού λαού, δήλωσε ότι η κυβέρνησή του θα «αφιερώσει κάθε πόρο για να διασφαλίσει την ασφάλεια και την προστασία σας».

Εν μέσω συνεχών αναφορών για Εβραίους γονείς που φοβούνται να πάνε τα παιδιά τους στον παιδικό σταθμό και για Εβραϊκά σχολεία που προσλαμβάνουν επιπλέον προσωπικό ασφαλείας, η κυβέρνηση διόρισε πέρυσι τον πρώτο ειδικό απεσταλμένο για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού.

«Ως Εβραίος, τα τελευταία χρόνια ήταν πολύ δύσκολα», είπε ο Terry, ένας Αυστραλός ο οποίος έδωσε μόνο το μικρό του όνομα και βρισκόταν σε μια κοντινή, στην περιοχή, εκδήλωση για το Χανουκά. «Ίσως κάποια μέρα χρειαστεί να μετακομίσουμε στο Ισραήλ. Το ειρωνικό είναι ότι αυτό φαίνεται να είναι το μόνο πραγματικά ασφαλές μέρος στον κόσμο όπου μπορούμε να ζήσουμε ως Εβραίοι», είπε.

Εκατοντάδες περιστατικά αντισημιτισμού

Η οργάνωση του Ρίβτσιν κατέγραψε περίπου 1.600 αντιεβραϊκά περιστατικά κατά το (εβραϊκό) έτος που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου, περίπου τριπλάσια από τον αριθμό σε οποιοδήποτε έτος πριν από την επίθεση της Χαμάς, και την αντίδραση του Ισραήλ, σύμφωνα με έκθεση που δημοσίευσε αυτό το μήνα.

Ένα από αυτά τα περιστατικά ήταν αντισημιτικά γκράφιτι στο πρώην σπίτι του Ρίβτσιν, κοντά στην παραλία Μπόνταϊ, τον Ιανουάριο, σύμφωνα με την έκθεση. Άλλα περιστατικά περιλάμβαναν μια πυρκαγιά σε παιδικό σταθμό και αντισημιτικά γκράφιτι, επίσης στα ανατολικά προάστια του Σίδνεϊ, καθώς και δύο νοσοκόμες δημόσιου νοσοκομείου που απολύθηκαν μετά από βίντεο που δημοσιεύτηκε σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο έλεγαν ότι θα απέρριπταν Ισραηλινούς ασθενείς.

«Το αναπόφευκτο έχει πλέον συμβεί», δήλωσε ο ραβίνος Λαβί Γολφ, της Κεντρικής Συναγωγής του Σίδνεϊ, μιλώντας στο Μποντάι, όπου ήταν παρών. Ως Εβραίος στην Αυστραλία, πρόσθεσε, «πάντα κοιτάς πίσω σου».