Τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ: Για τους Εβραίους της Αυστραλίας έμοιαζε τραγικά αναπόφευκτη

Enikos Newsroom

διεθνή

Τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ: Για τους Εβραίους της Αυστραλίας έμοιαζε τραγικά αναπόφευκτη

Λίγες μέρες μετά την επίθεση της Χαμάς στο Νότιο Ισραήλ το 2023, που στοίχισε τη ζωή σε περίπου 1.200 άτομα και πυροδότησε τον πόλεμο στη Γάζα, ένα ανεστραμμένο κόκκινο τρίγωνο ζωγραφίστηκε με σπρέι στην πρόσοψη ενός εβραϊκού φούρνου στο Σίδνεϊ. Ήταν  το πρώτο από μια σειρά αντισημιτικών περιστατικών στην Αυστραλία.

Δεκαέξι μήνες μετά, ήρθε η τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ, με χιλιάδες περιστατικά εμπρησμών, βομβαρδισμών με βόμβες μολότοφ, με γκράφιτι και με ρητορική μίσους, να έχουν μεσολαβήσει. Τώρα, ο επικεφαλής της κύριας υπηρεσίας πληροφοριών της Αυστραλίας, δήλωσε ότι ο αντισημιτισμός ήταν η πρώτη του προτεραιότητα όσον αφορά τις απειλές κατά της ζωής.

Η τρομοκρατική επίθεση της Κυριακής κατά τη διάρκεια εορτασμού του Χανουκά στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ, η οποία στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 12 άτομα και τραυμάτισε δεκάδες άλλα, έκανε πραγματικότητα τον φόβο που, όπως λένε πολλοί Αυστραλοί Εβραίοι, τους συνοδεύει εδώ και καιρό: ότι δεν είναι πλέον ασφαλείς στη χώρα που υποτίθεται ότι τους προστατεύει.

Ο χειρότερος φόβος έγινε πραγματικότητα

«Αυτός είναι ο χειρότερος φόβος της εβραϊκής κοινότητας», δήλωσε ο Άλεξ Ρίβτσιν, συνδιευθύνων σύμβουλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου των Εβραίων της Αυστραλίας, στο Sky News. «Ήταν ένα θέμα που βρισκόταν υπό έκρηξη εδώ και πολύ καιρό, και τώρα έγινε πραγματικότητα».

Η εβραϊκή διασπορά της Αυστραλίας είναι μικρή, αλλά βαθιά ριζωμένη στην ευρύτερη κοινότητα, με περίπου 150.000 άτομα να αυτοπροσδιορίζονται ως Εβραίοι σε μια χώρα με 27 εκατομμύρια κατοίκους. Περίπου το ένα τρίτο από αυτούς εκτιμάται ότι ζει στα ανατολικά προάστια του Σίδνεϊ, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής Μπόνταϊ.

Ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζε, χαρακτηρίζοντας την τραγωδία, κατά την ημέρα του Χανουκά, ως καταστροφική, τρομοκρατική επίθεση εναντίον του εβραϊκού λαού, δήλωσε ότι η κυβέρνησή του θα «αφιερώσει κάθε πόρο για να διασφαλίσει την ασφάλεια και την προστασία σας».

Εν μέσω συνεχών αναφορών για Εβραίους γονείς που φοβούνται να πάνε τα παιδιά τους στον παιδικό σταθμό και για Εβραϊκά σχολεία που προσλαμβάνουν επιπλέον προσωπικό ασφαλείας, η κυβέρνηση διόρισε πέρυσι τον πρώτο ειδικό απεσταλμένο για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού.

«Ως Εβραίος, τα τελευταία χρόνια ήταν πολύ δύσκολα», είπε ο Terry, ένας Αυστραλός ο οποίος έδωσε μόνο το μικρό του όνομα και βρισκόταν σε μια κοντινή, στην περιοχή, εκδήλωση για το Χανουκά.  «Ίσως κάποια μέρα χρειαστεί να μετακομίσουμε στο Ισραήλ. Το ειρωνικό είναι ότι αυτό φαίνεται να είναι το μόνο πραγματικά ασφαλές μέρος στον κόσμο όπου μπορούμε να ζήσουμε ως Εβραίοι», είπε.

Εκατοντάδες περιστατικά αντισημιτισμού

Η οργάνωση του Ρίβτσιν κατέγραψε περίπου 1.600 αντιεβραϊκά περιστατικά κατά το (εβραϊκό) έτος που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου, περίπου τριπλάσια από τον αριθμό σε οποιοδήποτε έτος πριν από την επίθεση της Χαμάς, και την αντίδραση του Ισραήλ, σύμφωνα με έκθεση που δημοσίευσε αυτό το μήνα.

Ένα από αυτά τα περιστατικά ήταν αντισημιτικά γκράφιτι στο πρώην σπίτι του Ρίβτσιν, κοντά στην παραλία Μπόνταϊ, τον Ιανουάριο, σύμφωνα με την έκθεση. Άλλα περιστατικά περιλάμβαναν μια πυρκαγιά σε παιδικό σταθμό και αντισημιτικά γκράφιτι, επίσης στα ανατολικά προάστια του Σίδνεϊ, καθώς και δύο νοσοκόμες δημόσιου νοσοκομείου που απολύθηκαν μετά από βίντεο που δημοσιεύτηκε σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο έλεγαν ότι θα απέρριπταν Ισραηλινούς ασθενείς.

«Το αναπόφευκτο έχει πλέον συμβεί», δήλωσε ο ραβίνος  Λαβί Γολφ, της Κεντρικής Συναγωγής του Σίδνεϊ, μιλώντας στο Μποντάι, όπου ήταν παρών. Ως Εβραίος στην Αυστραλία, πρόσθεσε, «πάντα κοιτάς πίσω σου».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

8 κορυφαίες συμβουλές για άνδρες που θέλουν φλογερή σεξουαλική ζωή, σύμφωνα με ειδικό

Baby botox: Ποια τα οφέλη και οι κίνδυνοι του να ξεκινήσει κάποιος τις ενέσεις πριν εμφανιστούν ρυτίδες

Καιρός: Γενικά αίθριος με κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες

Διεθνείς οίκοι: «Ψηφίζουν» ελληνικά ομόλογα και το 2026 και «βλέπουν» νέες αναβαθμίσεις

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
19:07 , Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

Τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ: Νέο βίντεο από τα 15 λεπτά της φρίκης – Παιδιά και γονείς πεσμένοι στο έδαφος, οι φωνές και οι εκκλήσεις

Την δραματική στιγμή που δεκάδες Εβραίοι της Αυστραλίας έχουν πέσει στο έδαφος και προσπαθούν ...
18:50 , Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

Διεθνής κατακραυγή για την τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ – «Αποτροπιασμένοι» Κάρολος και Καμίλα

Ο βασιλιάς της Βρετανίας Κάρολος και η Βασίλισσα Καμίλα είναι “αποτροπιασμένοι και λυπημένοι” ...
17:54 , Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

Σίδνεϊ: Οι φωτογραφίες των δύο δραστών της τρομοκρατικής επίθεσης – Έφοδος της αστυνομίας στο σπίτι του ενός

Τουλάχιστον 12 νεκροί και περίπου 30 τραυματίες είναι ο απολογισμός της επίθεσης δύο ενόπλων κ...
17:16 , Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

Guardian: «Μύρισαν χρήμα και έσπευσαν» – Ο ανταγωνισμός αμερικανικών εταιρειών για να πλουτίσουν από την κατεστραμμένη Γάζα

Σαν τους γύπες έχουν μαζευτεί γύρω από την Γάζα οι αμερικανικές εταιρείες με καλές διασυνδέσει...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα