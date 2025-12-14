Θεσσαλονίκη: «Δεν έκανα κάτι παράνομο» είπε ο οδηγός του λεωφορείου – Αφέθηκε ελεύθερος, προκαταρκτική έρευνα διέταξε η εισαγγελέας

  • Ελεύθερος αφέθηκε ο 53χρονος οδηγός του αστικού λεωφορείου που συνελήφθη για το περιστατικό, ενώ η εισαγγελέας ζήτησε να διενεργηθεί προκαταρκτική έρευνα.
  • Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο οδηγός δεν διέκοψε την πορεία του προ της σιδηροδρομικής διάβασης, με αποτέλεσμα να προκύψει βλάβη στην μπάρα την στιγμή που πλησίαζε εμπορική αμαξοστοιχία.
  • Ο 53χρονος οδηγός φέρεται να κατέθεσε ότι δεν έκανε κάτι παράνομο, καθώς τα ηχητικά σήματα τον βρήκαν πάνω στις σιδηροδρομικές γραμμές λόγω του μήκους του λεωφορείου. Η εισαγγελέας ζήτησε έκθεση αυτοψίας και έγγραφα για τη λειτουργία των προειδοποιητικών σημάτων.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελεύθερος αφέθηκε ο 53χρονος οδηγός του αστικού λεωφορείου που συνελήφθη για το περιστατικό, το οποίο συνέβη το μεσημέρι της Παρασκευής (12/12) σε ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση κοντά στον υπεραστικό σταθμό ΚΤΕΛ «Μακεδονία» στη Θεσσαλονίκη.

Ο οδηγός προσήχθη το μεσημέρι της Κυριακής (14/12) ενώπιον της εισαγγελέως, η οποία ζήτησε να διενεργηθεί προκαταρκτική έρευνα, ώστε να διακριβωθούν τα πραγματικά περιστατικά και να αποφασιστεί στη συνέχεια η ποινική του μεταχείριση. Υπό αυτές τις συνθήκες ήρθη η κράτησή του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, ο οδηγός του αρθρωτού λεωφορείου δεν διέκοψε την πορεία του προ της σιδηροδρομικής διάβασης, η οποία σημαίνεται με φωτεινή σηματοδότηση, ηχητικά σήματα και κινητά φράγματα που λειτουργούν αυτόματα, με αποτέλεσμα να προκύψει βλάβη στην μπάρα που κατέβαινε, την στιγμή που πλησίαζε εμπορική αμαξοστοιχία.

Ο 53χρονος οδηγός συνελήφθη ένα 24ωρο μετά το περιστατικό – και κατόπιν καταγγελίας επιβάτιδας- ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης για επικίνδυνες παρεμβάσεις στη συγκοινωνία.

Ο ίδιος φέρεται προανακριτικά να κατέθεσε ότι δεν έκανε κάτι παράνομο, τονίζοντας ότι τα ηχητικά σήματα τον βρήκαν πάνω στις σιδηροδρομικές γραμμές και λόγω του μήκους του λεωφορείου (περίπου 18 μέτρα) δεν πρόλαβε να περάσει.

Με έγγραφη παραγγελία της – και στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης – η εισαγγελέας ζήτησε από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας να διεξάγει έκθεση αυτοψίας, μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Με την ίδια παραγγελία ζήτησε από τα εμπλεκόμενα όργανα, και εν προκειμένω τον ΟΣΕ, τον ΟΑΣΘ, τον ΟΣΕΘ και την Τροχαία, να προσκομίσουν έγγραφα για τη λειτουργία των προειδοποιητικών σημάτων στη συγκεκριμένη διάβαση κ.ά.

18:55 , Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

17:46 , Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

17:30 , Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

17:24 , Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

