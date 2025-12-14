Μαίρη Συνατσάκη: Η εξομολόγηση για την κόρη της – «Αυτή είναι το φως, ο ήλιος – Ορίζει την πορεία και ακολουθούμε»

Η τριών ετών Ολίβια ήρθε στη ζωή τον Δεκέμβρη του 2022 και έγινε το κέντρο του κόσμου των γονιών της, της Μαίρης Συνατσάκη και του Ίαν Στρατή. Η κάμερα της εκπομπής του Λάμπρου Κωνσταντάρα και της Ιωάννας Μαλέσκου βρέθηκε στην παρουσίαση του planner της γνωστής παρουσιάστριας και δημιουργού περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και εκείνη μίλησε στις δηλώσεις της και για την κόρη της.

Αναφερόμενη στο χρώμα κίτρινο, το οποίο πρωταγωνιστεί στο planner της, η Μαίρη Συνατσάκη εξομολογήθηκε πως: «Έχω συνδυάσει το κίτρινο με το βαθύ κομμάτι της ζωής, το αισιόδοξο».

Όταν ρωτήθηκε για το ποιο είναι το δικό της κίτρινο για σήμερα, απάντησε πως: «Η Ολίβια είναι παντοτινά! Αυτή είναι το φως, αυτή είναι ο ήλιος. Η ηλιαχτίδα του σπιτιού. Αυτή ορίζει την πορεία και ακολουθούμε. Η γλυκιά μου έγινε τριών».

«Της αρέσει πάρα πολύ η μουσική και αυτό είναι ένα στοιχεία του χαρακτήρα της που το έχει πάρει από τον μπαμπά της, 100%. Εγώ αυτό που βλέπω πολύ δικό μου και δεν είμαι σίγουρη αν το λατρεύω, είναι ότι θέλει να τα κάνει όλα μόνη της. Από τη μία το χαίρομαι, αλλά από την άλλη καταλαβαίνω ότι στη ζωή, ξέρεις… Ωραίο το μόνος, έχει και αυτόν τον έλεγχο, αλλά δεν μπορείς και όλα. Όμως την αφήνω!», εξήγησε στη συνέχεια.