Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η νέα ανάρτηση – «καρφί» μετά το βίντεο της Ιωάννας Τούνη – «Η σιωπή είναι η καλύτερη εκδίκηση»

Σε μια ανάρτηση… όλο νόημα προχώρησε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram. Από πολλούς followers ερμηνεύτηκε ως “καρφί” για τα όσα υποστήριξε η πρώην σύντροφός του, Ιωάννα Τούνη σε βίντεο στο TikTok. Η Ιωάννα Τούνη είχε κάνει λόγο για ανακρίβειες από μέρους του, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες για τα όσα έχουν συμφωνηθεί για τον μικρό Πάρη.

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, αν και δεν έχει απαντήσει ευθέως στα όσα του καταλόγισε η influencer, επέλεξε να στείλει το δικό του μήνυμα με έναν πιο έμμεσο τρόπο.

«14 Δεκεμβρίου Παγκόσμια Ημέρα Αγάπης. Το γέλιο θα είναι πάντα το καλύτερο φάρμακο, η σιωπή η καλύτερη εκδίκηση και η αγάπη το μόνο πράγμα που έχει σημασία στη ζωή…» έγραψε χαρακτηριστικά.