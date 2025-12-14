Καιρός: Αλλάζει το σκηνικό το επόμενο Σαββατοκύριακο – Πώς θα γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα

  • Το σκηνικό του καιρού τα φετινά Χριστούγεννα φαίνεται να χαρακτηρίζεται από ήπιες συνθήκες, με βροχοπτώσεις να κυριαρχούν και πιθανές χιονοπτώσεις κυρίως στα ορεινά τμήματα της χώρας.
  • Έως και την Παρασκευή προβλέπεται γενικά καλοκαιρία στη χώρα, με ενισχυμένο βοριά στο Αιγαίο σήμερα και αύριο να φέρνει τοπικά αυξημένες νεφώσεις και ασθενείς βροχές.
  • Από το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, ωστόσο, αναμένεται να ξεκινήσει μια περίοδος με βροχές, η οποία θα διαρκέσει ολόκληρη την εβδομάδα των Χριστουγέννων.
Το σκηνικό του καιρού τα φετινά Χριστούγεννα φαίνεται να χαρακτηρίζεται από ήπιες συνθήκες, σύμφωνα με τις μακροπρόθεσμες προγνώσεις. Οι βροχοπτώσεις αναμένεται να κυριαρχήσουν, χωρίς ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες, ενώ η διέλευση μετεωρολογικών συστημάτων από τα δυτικά ενδέχεται να φέρει χιονοπτώσεις κυρίως στα ορεινά τμήματα της χώρας.

Η πρόγνωση της εβδομάδας

Γενικά καλοκαιρία προβλέπεται να επικρατήσει στη χώρα μας έως και την Παρασκευή, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ Αναστασία Τυράσκη. Σήμερα Κυριακή και αύριο Δευτέρα ο ενισχυμένος βοριάς στο Αιγαίο θα φέρνει τοπικά αυξημένες νεφώσεις και ασθενείς βροχές σε προσήνεμες περιοχές όπως η Εύβοια και η βόρεια Κρήτη.

Η θερμοκρασία κυμαίνεται περίπου στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Από την Τρίτη έως και την Παρασκευή η ένταση του βοριά θα πέσει και στο Ιόνιο θα επικρατήσει ένα ασθενές νότιο ρεύμα, θα έχουμε ηλιοφάνεια με αραιές γενικά νεφώσεις και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο.

Από το ερχόμενο Σαββατοκύριακο προβλέπεται να ξεκινήσει μια περίοδος με βροχές, η οποία θα διαρκέσει ολόκληρη την εβδομάδα των Χριστουγέννων.

Αναλυτικά, σήμερα Κυριακή προβλέπονται λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά ηπειρωτικά, το Ιόνιο και το Αιγαίο. Ασθενείς τοπικές βροχές θα σημειωθούν στην Εύβοια, τις Σποράδες, τη βόρεια Κρήτη και πιθανώς στη νότια Πελοπόννησο. Το πρωί και τη νύχτα στα ηπειρωτικά θα υπάρχει κατά τόπους ομίχλη. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 10 με 14 βαθμούς στα βόρεια, έως 15 με 18 στην υπόλοιπη χώρα.

Στην Αττική προβλέπονται λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 13 βαθμούς.

Τη Δευτέρα προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα, και πιθανότητα ασθενών βροχών στην Εύβοια, τις Σποράδες και την Κρήτη. Οι άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο έως 6 με 7 μποφόρ, η θερμοκρασία περίπου στα ίδια επίπεδα.

