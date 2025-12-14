Ισραήλ: Κατηγορεί την κυβέρνηση της Αυστραλίας ότι δεν προστάτευσε την εβραϊκή κοινότητα – «Τους είχαμε προειδοποιήσει για πιθανές επιθέσεις»

  • Η ένοπλη επίθεση στην παραλία Bondi του Σίδνεϊ κατά τη διάρκεια της εβραϊκής γιορτής Χανουκά έχει προκαλέσει σοκ, με τον ραβίνο Έλι Σκλάνγκερ να αναγνωρίζεται μεταξύ των θυμάτων.
  • Κορυφαίοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι κατηγόρησαν την αυστραλιανή κυβέρνηση ότι δεν προστάτευσε την εβραϊκή κοινότητα, δηλώνοντας ότι η Καμπέρα «είχε προειδοποιηθεί για πιθανές επιθέσεις».
  • Ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ, δήλωσε ότι «το αίμα των δολοφονημένων βρίσκεται στα χέρια της αυστραλιανής κυβέρνησης» λόγω της αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους.
Η ένοπλη επίθεση στην παραλία Bondi, στο Σίδνεϊ, κατά τη διάρκεια της εβραϊκής γιορτής Χανουκά, έχει προκαλέσει σοκ στην διεθνή κοινότητα, με τις ισραηλινές Αρχές να εκφράζουν βαθιά θλίψη και ανησυχία για την ασφάλεια των Εβραίων στην Αυστραλία.

Σύμφωνα με το ABC News, ο Πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, αντέδρασε στα νέα της επίθεσης και παρά το γεγονός ότι μερικές πληροφορίες του είναι εσφαλμένες, όπως ότι υπάρχουν πέντε δράστες, το κύριο μήνυμά του είναι ότι «προσεύχεται για τα θύματα» ενώ μετέφερε και ένα αυστηρό μήνυμα προς την αυστραλιανή κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τον αντισημιτισμό.

«Η καρδιά μας είναι μαζί τους. Η καρδιά μας χτυπάει δυνατά. Ολόκληρο το έθνος του Ισραήλ χτυπάει δυνατά αυτή τη στιγμή καθώς προσευχόμαστε για την ανάρρωση των τραυματιών… και προσευχόμαστε για όσους έχασαν τη ζωή τους», είπε.

«Στέλνουμε τη δύναμή μας από εδώ, από την Ιερουσαλήμ, και επαναλαμβάνουμε τα λόγια μας, ξανά και ξανά, προς την αυστραλιανή κυβέρνηση, να λάβει μέτρα για να πολεμήσει το τεράστιο κύμα αντισημιτισμού που πλήττει την αυστραλιανή κοινωνία».


Ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ, δήλωσε ότι η ένοπλη επίθεση στην Bondi Beach είναι αποτέλεσμα της απόφασης της αυστραλιανής κυβέρνησης να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος.

«Ο αντισημιτικός τρόμος δεν γνωρίζει σύνορα, αλλά το αίμα των δολοφονημένων βρίσκεται στα χέρια της αυστραλιανής κυβέρνησης, η οποία ανακοίνωσε την αναγνώριση ενός ‘Παλαιστινιακού’ κράτους και νομιμοποίησε την τρομοκρατία κατά των Εβραίων», υποστήριξε ο ακροδεξιός υπουργός του Νετανιάχου, εκφράζοντας την υποστήριξή του στην τοπική εβραϊκή κοινότητα.

Ο ραβίνος Έλι Σκλάνγκερ, απεσταλμένος της Chabad με έδρα το Σίδνεϊ, έχει αναγνωριστεί ως ένα από τα δέκα άτομα που σκοτώθηκαν στην επίθεση, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Το Εβραϊκό Συμβούλιο της Νέας Ζηλανδίας δήλωσε ότι είναι «απόλυτα αποτροπιασμένο» από τη μαζική επίθεση στην Bondi Beach.  «Δεν γνωρίζουμε όλες τις λεπτομέρειες, αλλά μας στοιχειώνουν οι σκηνές που έχουμε δει, σε ένα μέρος γνώριμο και αγαπημένο για πολλούς από εμάς», ανέφερε σε δήλωση. «Είμαστε σε σοκ και προσευχόμαστε για τα αθώα θύματα αυτής της φρικαλεότητας. Προσφέρουμε πλήρη υποστήριξη στην εβραϊκή κοινότητα του Σίδνεϊ και της Αυστραλίας».

Ο υπουργός Εξωτερικών Ισραήλ, Γκίντεον Σάαρ, δήλωσε ότι η Αυστραλία είχε προειδοποιηθεί για πιθανές επιθέσεις κατά των Εβραίων, ενώ κορυφαίοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι κατηγόρησαν την Καμπέρα ότι δεν έκανε αρκετά για να αντιμετωπίσει τον αντισημιτισμό.

«Είμαι αποτροπιασμένος από την φονική επίθεση σε εκδήλωση Χανουκά στο Σίδνεϊ, Αυστραλία», έγραψε στο Twitter στα αγγλικά ο Σαρ. «Αυτά είναι τα αποτελέσματα της αντισημιτικής οργής στους δρόμους της Αυστραλίας τα τελευταία δύο χρόνια, με τις αντισημιτικές και υποκινητικές εκκλήσεις για ‘παγκοσμιοποίηση της Ιντιφάντα’ που πραγματοποιήθηκαν σήμερα. Η αυστραλιανή κυβέρνηση, η οποία έλαβε αμέτρητες προειδοποιήσεις, πρέπει να συνέλθει».

Ο πρώην πρωθυπουργός Ναφτάλι Μπένετ τόνισε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ: «Ανεπαρκής και αδύναμη η ηγεσία στον αντισημιτισμό οδήγησε στην Bondi».

Ο υπουργός Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμότριχ, έγραψε ότι οι εικόνες που φτάνουν από το Σίδνεϊ θυμίζουν την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ και εξέφρασε «αμετακίνητη απαίτηση της κυβέρνησής μας να ασχοληθεί η αυστραλιανή κυβέρνηση αποφασιστικά με τον αυξανόμενο αντισημιτισμό στη χώρα και να προστατεύσει τους Εβραίους της».

Ο πρέσβης του Ισραήλ στην Αυστραλία, Αμίρ Μάιμον, δήλωσε στο Channel 12 ότι ο αριθμός των νεκρών είναι «μεγαλύτερος από ό,τι έχει αναφερθεί». Παράλληλα ανέφερε ότι δεν υπήρχαν συγκεκριμένες πληροφορίες για επερχόμενη επίθεση, αλλά υπήρχαν προειδοποιήσεις στην εθνική εκτίμηση απειλών σχετικά με πιθανές τρομοκρατικές επιθέσεις.

«Από τις 7 Οκτωβρίου έχουμε γίνει μάρτυρες μιας σειράς ενεργειών κατά της εβραϊκής κοινότητας και των ιδρυμάτων της, μιας σειράς που μόνο εντάθηκε», είπε, προσθέτοντας ότι είχε δηλώσει δημόσια σε πολλές περιπτώσεις ότι «αν ξυπνούσα ένα πρωί και μάθαινα ότι ένας Εβραίος είχε υποστεί φυσική βλάβη, δεν θα με εξέπληττε».

Την ίδια στιγμή, τόνισε ότι είναι «σε σοκ από αυτήν τη μαζική δολοφονία και από την ανικανότητα της αυστραλιανής κυβέρνησης να την αποτρέψει».

