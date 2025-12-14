Σκληραίνουν τη στάση τους οι αγρότες: Αποφασίζουν τις δράσεις της εβδομάδας – Αύριο το συλλαλητήριο στα δικαστήρια της Λάρισας

Δεσμεύσεις αναφορικά με τα αιτήματά τους ζητούν οι αγρότες, προκειμένου να προσέλθουν σε διάλογο με την κυβέρνηση. Στη χθεσινή Πανελλαδική Σύσκεψη στη Νίκαια Λάρισας, όπου συμμετείχαν εκπρόσωποι από 57 μπλόκα, αποφάσισαν να αρνηθούν την πρόσκληση του πρωθυπουργού στο αυριανό ραντεβού.

Αυτό που προκύπτει από τους αγρότες μετά τη χθεσινή πανελλαδική σύσκεψη και το ομόφωνο «όχι» από τα 57 μπλόκα που συμμετείχαν, είναι η αποφασιστικότητα να συνεχίσουν και να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις.

Σήμερα θα συζητήσουν τις δράσεις για αυτήν την εβδομάδα, με δεδομένο ότι αύριο στη Λάρισα, έξω από τα δικαστήρια, θα πραγματοποιηθεί συλλαλητήριο διαμαρτυρίας την ώρα που θα εκδικαστούν οι δύο συνάδελφοί τους που είχαν συλληφθεί στα επεισόδια της πρώτης ημέρας του μπλόκου στη Νίκαια.

Επιπλέον, είναι γνωστή η μαζική συμμετοχή στην 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ την Τρίτη. Το κάλεσμα απευθύνθηκε από χθες από τους επικεφαλής των αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων, με δεδομένο ότι θα υπάρχει και ο αποκλεισμός των παρακαμπτηρίων και των εθνικών οδών, κάτι που θα δούμε τις επόμενες ημέρες. Οι αγρότες τονίζουν ότι με αυτόν τον τρόπο θέλουν να σκληρύνουν τη στάση τους και να πιέσουν την κυβέρνηση να ικανοποιήσει τα αιτήματά τους.

Οι αγρότες της Αχαΐας «δεν πρόκειται να κάνουν πίσω»

Οι αγρότες της Αχαΐας δηλώνουν ότι δεν πρόκειται να κάνουν πίσω, ενώ το μπλόκο στη Εγλυκάδα αναμένεται να ενισχυθεί με τρακτέρ από τα γύρω χωριά. Χθες υπήρχε επιτροπή από την Αχαΐα στη συνδιάσκεψη της Νίκαιας, και οι αγρότες ήταν ενημερωμένοι για τις αποφάσεις που ελήφθησαν, βρίσκονται δε στο ίδιο πνεύμα αποφασιστικότητας.

Οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν και η στάση τους θα σκληρύνει. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται μηχανοκίνητη πορεία των τρακτέρ μέσα στον αστικό ιστό της Πάτρας. Για την προσεχή Τρίτη, ημέρα της γενικής απεργίας, η γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί θα γίνει στο μπλόκο των αγροτών, ως ένδειξη συμπαράστασης.

Οι αγρότες ξεκαθαρίζουν ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσουν και δηλώνουν χαρακτηριστικά ότι είναι διατεθειμένοι να παραμείνουν στα μπλόκα ακόμα και κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων.

Ενισχύεται το μπλόκο στη Σιάτιστα Κοζάνης

Οι αγρότες της Δυτικής Μακεδονίας παραμένουν αμετακίνητοι στις θέσεις τους, πλήρως συντονισμένοι με το πανελλήνιο όργανο και τις αποφάσεις της χθεσινής συνδιάσκεψης στη Νίκαια. Στα μπλόκα της Σιάτιστας, του Φιλώτα και στο τελωνείο της Νίκης, οι αγρότες θα σκληρύνουν τη στάση τους, κλείνοντας εκτός από την Εγνατία και τους παράδρομους, επιτρέποντας μόνο έκτακτα περιστατικά και μαθητές.

Οι κινητοποιήσεις συντονίζονται με τη γενική απεργία της Τρίτης σε όλη τη Δυτική Μακεδονία, όπου θα συμμετάσχουν περισσότεροι από 70 φορείς, με κλειστά δημαρχεία και συγκέντρωση στον κόμβο της Σιάτιστας, στο μεγάλο μπλόκο των κτηνοτρόφων. Αύριο το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί νέα σύσκεψη για να καθοριστεί η διαδικασία της Τρίτης.

Έβρος: Για 13η ημέρα αποκλεισμένο για φορτηγά το Τελωνείο Κήπων

Για 13η ημέρα οι αγρότες του Έβρου έχουν παρατάξει τα 200 περίπου τρακτέρ τους στο Τελωνείο των Κήπων, συνεχίζοντας τον αποκλεισμό του από φορτηγά. Οι αγρότες επιτρέπουν την διέλευση όσων φορτηγών μεταφέρουν ευπαθή προϊόντα.

Ο αποκλεισμός έχει σαν συνέπεια να έχουν συγκεντρωθεί στο τουρκικό έδαφος ήδη περισσότερα από 1.000 φορτηγά, προερχόμενα από την Τουρκία, σε ένα πάρκινγκ που βρίσκεται πλησίον του Τελωνείου. Μεταξύ τους και αρκετά με Έλληνες οδηγούς.

Τα ιδιωτικά αυτοκίνητα και τα λεωφορεία, περνούν κανονικά από το μεθοριακό σταθμό, με κατεύθυνση από και προς την Τουρκία.

Στο Ελληνικό έδαφος, υπάρχουν στην Εγνατία Οδό ακινητοποιημένα περίπου 300 φορτηγά, ενώ ο μέσος όρος αναμονής ανέρχεται στις 3 ημέρες. Οι υπεύθυνοι του μπλόκου επιτρέπουν την διέλευση περίπου 100 φορτηγών την ημέρα, ώστε να διατηρείται μια στοιχειώδης ροή.

Η ροή των ΙΧ και λεωφορείων είναι ιδιαίτερα αυξημένη, καθώς από την Τουρκία εισέρχονται καθημερινά δεκάδες ή και εκατοντάδες, με προορισμό την εμπορική αγορά των κοντινών ελληνικών πόλεων, με αποτέλεσμα τις τελευταίες ημέρες ο μέσος όρος αναμονής για τα ΙΧ και τα λεωφορεία να είναι 6 ώρες. Κι αυτό ενώ στο Τελωνείο δεν λειτουργεί ακόμη το σύστημα που αφορά πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι θα είναι σύντομα υποχρεωμένοι να περνούν από ειδική διαδικασία ταυτοποίησης και βιομετρικών στοιχείων, πριν μπουν στην Ελλάδα.

«Επιμένω στην ανοιχτή πρόσκληση του διαλόγου» δηλώνει ο Τσιάρας

«Επιμένω στην ανοιχτή πρόσκληση του διαλόγου σε αυτή την αν θέλετε απόφαση των αγροτών να μην προσέλθουν στον διάλογο. Προφανώς αναλαμβάνουν και την ευθύνη της δικής τους επιλογής. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό», τόνσιε νωρίτερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας στο Mega.

Μήνυμα προς τους αγρότες, μετά την αρνητική απάντησή τους προς την κυβέρνηση, στέλνει ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, μέσω συνέντευξής του: «ο πρωθυπουργός έχει αφήσει εξ αρχής ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας με τους αγρότες. ‘Αλλωστε η πρόσκληση που απηύθυνε αυτό το νόημα είχε. Η κυβέρνηση είναι έτοιμη να εξαντλήσει κάθε δυνατότητα διαλόγου, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του προϋπολογισμού και πάντα σε συνάρτηση με τη σχετική συμφωνία με την ΕΕ. Η αποχή από το διάλογο και οι κινητοποιήσεις όμως, ειδικά οι πιο ακραίες, δεν λειτουργούν σε καμία περίπτωση παραγωγικά. Πιστεύω ότι λύσεις θα βρούμε μόνο όταν υπάρξει ουσιαστικός διάλογος σε υπαρκτά προβλήματα και ρεαλιστικά αιτήματα».