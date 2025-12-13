Ανυποχώρητοι οι αγρότες: Δεν πάνε στο Μαξίμου, κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις – Ποια είναι τα αιτήματά τους

Σκληραίνουν την στάση τους οι αγρότες, οι οποίοι ύστερα από μία μαραθώνια σύσκεψη στη Λάρισα αποφάσισαν να μην μεταβούν την Δευτέρα στο Μέγαρο Μαξίμου για να συναντήσουν τον πρωθυπουργό. Αντίθετα, θα αποστείλουν τα αιτήματά τους εγγράφως, δηλώνοντας αποφασισμένοι να φτάσουν μέχρι το τέλος. Η κυβέρνηση επαναλαμβάνει την έκκληση για διάλογο, χωρίς, όμως κλειστούς δρόμους.

Οι αγρότες είπαν «όχι» στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό κατά την πανελλαδική σύσκεψη που πραγματοποίησαν οι εκπρόσωποι των 57 μπλόκων το Σάββατο (13/12) στη Νίκαια Λάρισας. Οι εκπρόσωποι των αγροτών, που χαρακτήρισαν «προσχηματικό» τον διάλογο, ζητούν την δέσμευση της κυβέρνησης ότι θα δώσει λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης οι αγρότες αποφάσισαν σταδιακή και αυξανόμενη κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξουν συντονισμένα και ταυτόχρονα πανελλαδικές δράσεις.

Τα αιτήματα των αγροτών και των κτηνοτρόφων

Οι αγρότες έκαναν γνωστά τα αιτήματά τους, τα οποία θα στείλουν άμεσα και εγγράφως στην κυβέρνηση και στα αρμόδια υπουργεία. Όπως λένε, θα συζητήσουν με τον πρωθυπουργό μόνο αφού προηγουμένως εξασφαλίσουν την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Η λίστα των αιτημάτων των αγροτών, σύμφωνα με το ΕΡΤnew, είναι τα εξής:

Παραγραφή διώξεων των αγροτών από τη Βουλή.

Καταβολή των χρημάτων που οφείλει η κυβέρνηση είτε από επιδοτήσεις είτε από αποζημιώσεις είτε από οπουδήποτε αλλού.

Κατώτερες εγγυημένες τιμές.

Ρεύμα στα 7 λεπτά.

Αφορολόγητο πετρέλαιο στη μάνικα.

Μείωση του κόστους παραγωγής.

Κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας.

Να εξυγιανθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Να μοιραστούν τα κλεμμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ, στους πραγματικούς δικαιούχους.

Να υπάρξει ελεγκτικός μηχανισμός στον Οργανισμό.

Να μην περάσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Να δοθούν τα ονόματα στη δημοσιότητα.

Σε ό, τι αφορά την κτηνοτροφία, θα υπάρξουν παράρτημα αιτημάτων, για τη μελισσοκομία, την κτηνοτροφία και τους αλιείς.

Για τους κτηνοτρόφους, που αντιμετωπίζουν σοβαρότατο πρόβλημα και με την ευλογιά των προβάτων, τα αιτήματα είναι:

Εμβολιασμός με πλήρη αποζημίωση.

Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος.

Δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών.

Η πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων

Από τον Έβρο έως την Κρήτη, οι αγρότες παραμένουν στα μπλόκα και κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, όπως αποφάσισε η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, έπειτα από 14 μέρες στους δρόμους.

Στην πανελλαδική σύσκεψη που έγινε στη Νίκαια συμμετείχαν πάνω από 600 αγρότες από 57 μπλόκα από όλη τη χώρα. Όλοι συμφώνησαν ότι η πρόσκληση του πρωθυπουργού για διάλογο είναι «προσχηματική».

Οι εκπρόσωποι των μπλόκων που τοποθετήθηκαν, επεσήμαναν ότι τόσο ο πρωθυπουργός όσο και η κυβέρνηση γνωρίζουν τα προβλήματα των αγροτών, των κτηνοτρόφων, των αλιέων και των μελισσοκόμων. Ως εκ τούτου, αποφάσισαν να παραμείνουν στα μπλόκα, να αποστείλουν από αύριο κιόλας ένα κοινό πλαίσιο αιτημάτων και να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους από την Δευτέρα.

Οι αγρότες της Νίκαιας και όλης της Θεσσαλίας, θα πραγματοποιήσουν συλλαλητήριο έξω από το δικαστικό μέγαρο στη Λάρισα, όπου πρόκειται να δικαστούν οι δύο από τους τρεις συλληφθέντες στα επεισόδια της Κυριακής, οπότε και ξεκίνησαν οι κινητοποιήσεις.

Την ίδια ώρα, εκατοντάδες φορτηγά βρίσκονται σε αναμονή για να περάσουν τα σύνορα στο τελωνείο των Κήπων, λόγω του μπλόκου, τόσο στο ελληνικό όσο και στο τουρκικό έδαφος. Στο τελωνείο των Κήπων μπαινοβγαίνουν, χωρίς προβλήματα, τα ΙΧ αυτοκίνητα, τα λεωφορεία και τα φορτηγά που μεταφέρουν ευπαθή προϊόντα.

Στην τουρκική πλευρά, βρίσκονται ακινητοποιημένες περίπου 1.000 νταλίκες, σε ένα πάρκινγκ που βρίσκεται ένα χιλιόμετρο μετά τον μεθοριακό σταθμό των Υψάλων. Στο ελληνικό έδαφος εκτιμάται ότι περίπου 400 φορτηγά είναι ακινητοποιημένα επί της Εγνατίας Οδού και τα οποία σιγά σιγά προσπαθούν να πλησιάσουν τα σύνορα για να περάσουν στην Τουρκία.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, κάθε λίγη ώρα, οι αγρότες αφήνουν 30-40 φορτηγά να περνούν στην Τουρκία ώστε να αποσυμφορηθεί η Εγνατία Οδός και να μπορέσουν να ανακουφίσουν τους ταξιδιώτες, οι οποίοι βρίσκονται κατά μέσο όρο περίπου 3 μέρες σε αναμονή.

Αυτές τις 12 ημέρες, οι αγρότες έχουν αφήσει 800 φορτηγά να περάσουν από το ελληνικό έδαφος στην Τουρκία και άλλα 750 φορτηγά με ευπαθή προϊόντα έχουν έρθει από την Τουρκία προς τη χώρα μας και κατ’ επέκταση την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μαρινάκης στους αγρότες: «Ναι» στον διάλογο, «όχι» στους κλειστούς δρόμους

Έκκληση στους αγρότες για διάλογο «χωρίς ταλαιπωρία της κοινωνίας», απηύθυνε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, το απόγευμα του Σαββάτου από το βήμα της Βουλής κατά την συζήτηση του προϋπολογισμού.

Ο Παύλος Μαρινάκης ξεκίνησε την παρέμβασή του με αναφορά στις αγροτικές κινητοποιήσεις, μετά και την απόφαση που έλαβε η πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στη Νίκαια της Λάρισας να μην παραστούν οι αγρότες στη σύσκεψη στο Μαξίμου, την ερχόμενη Δευτέρα.

«Από την πρώτη στιγμή είχαμε πει, “ναι” στον διάλογο, “όχι” στους κλειστούς δρόμους κάτι που νομίζω που απηχεί το σύνολο των πολιτών», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Όπως υπογράμμισε, «δεν υπάρχει καμία αμφιβολία οτι μετά από μία υπερδεκαετή κρίση μετα από τόσα προβλήματα που προέκυψαν από αυτή την κρίση και ο πρωτογενής τομέας χρειαζόταν και χρειάζεται στήριξη. Είμαστε η κυβέρνηση που έδωσε και συνεχίζει να δίνει από λεφτά που πραγματικά υπάρχουν και όχι από λεφτόδεντρα όσα παραπάνω μπορούμε».

«Δώσαμε μια λύση για φθηνότερο ρεύμα, για μόνιμη επιστροφή του αγροτικού πετρελαίου, μειώσαμε το ΦΠΑ στα λιπάσματα, στις τροφές, στα αγροτικά μηχανήματα και μόνο φέτος, σε σχέση με πέρσι, δίνονται παραπάνω λεφτά στους αγρότες», συμπλήρωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Σημείωσε ότι ειδικά οι κτηνοτρόφοι «που έχουν πιεστεί πολύ έχουν κάθε δίκιο να ζητάνε και να υποβάλλουν αυτά τα αιτήματα. Όμως όπως αντιλαμβάνεστε, όταν προβάλλεις τα αιτήματά σου χωρίς να θέλεις καν να τα συζητήσεις μάλλον ο διάλογος για εσένα είναι προσχηματικός».

«Επιμένω, εκπροσωπώντας την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό και επαναλαμβάνω την έκκληση για διάλογο χωρίς ταλαιπωρία της κοινωνίας. “Ναι” στον διάλογο, “όχι” στους κλειστούς δρόμους. “Όχι” σε ταλαιπωρία ανθρώπων που θέλουν να κάνουν την χημειοθεραπεία τους, όχι σε ταλαιπωρία ανθρώπων που θέλουν να πάνε στο σπίτι τους, στο χωριό τους, στη δουλειά τους, στο παιδί τους. “Όχι” σε δημιουργία προβλημάτων στην αγορά», κατέληξε ο κ. Μαρινάκης.