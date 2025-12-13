Η Κουταλένια: Η ιστορία ενός αυτιστικού κοριτσιού που βρίσκει παρηγοριά στη φωνή της Μαρίας Κάλλας ανεβαίνει στο θέατρο Μουσούρη

Η Κουταλένια: Η ιστορία ενός αυτιστικού κοριτσιού που βρίσκει παρηγοριά στη φωνή της Μαρίας Κάλλας ανεβαίνει στο θέατρο Μουσούρη

Η «ΚΟΥΤΑΛΕΝΙΑ» έρχεται, ως θεατρική παράσταση, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο θέατρο «ΜΟΥΣΟΥΡΗ», σε σκηνοθεσία Κώστα Σπυρόπουλου.

Η “Κουταλένια” του Λι Χολ, ξεκίνησε ως ραδιοφωνικό μονόδραμα για το BBC Radio 4 τον Ιανουάριο του 1997 και στη συνέχεια ανέβηκε για πρώτη φορά στο Θέατρο Crucible στο Yorkshire της Αγγλίας, ενώ το 2000 μεταφέρθηκε στο Νew Αmbassadors στο Λονδίνο. Το 1998 γυρίστηκε σε τηλεταινία για το ΒΒC.

Η μικρή Κουταλένια, ένα αυτιστικό κορίτσι, αφηγείται τις σκέψεις της για τη ζωή, τον Θεό, την αγάπη, τη μουσική, την οικογένεια που διαλύεται, τους γιατρούς, τη μοναξιά και την απώλεια.

Μέσα από την αθώα αλλά σοφή της ματιά, αναζητά το νόημα στα πιο απλά πράγματα και βρίσκει παρηγοριά στη μουσική της όπερας και στη φωνή της Μαρίας Κάλλας.

Η σκηνοθετική ματιά φέρνει για πρώτη φορά επί σκηνής την μητέρα της Κουταλένιας. Το «Τότε» συναντά το «Τώρα».

Έτσι, η αφήγηση αποκτά διπλή διάσταση: από τη μία η αθωότητα και η αλήθεια ενός παιδιού, από την άλλη η ωριμότητα και η αναμέτρηση με τη μνήμη.

Την αντίστιξη αυτή υπηρετούν η ταλαντούχα και ανερχόμενη ηθοποιός Καρολίνα Σακελλαρίου στο ρόλο της Κουταλένιας και η καταξιωμένη πρωταγωνίστρια Νίκη Παλληκαράκη στο ρόλο της μητέρας της Κουταλένιας.

Η «Κουταλένια» δεν είναι μια σκοτεινή ή στενάχωρη ιστορία. Είναι μια τρυφερή υπενθύμιση, ότι ακόμη και όταν η ζωή φέρνει δυσκολίες, μπορείς να ανακαλύψεις το χρώμα, το φως και την ελπίδα.

Είναι μια παράσταση που μιλάει για τη δύναμη της αγάπης, τη σημασία να βλέπεις τον κόσμο αλλιώς και να χαμογελάς εκεί που κανείς δεν το περιμένει.

Είναι μια παράσταση που αποκαθιστά τη διαφορετικότητα ως ισότιμη ανθρώπινη εκδοχή, μια εκδοχή που, ακριβώς επειδή είναι διαφορετική, ακριβώς επειδή είναι «ανυπάκουη» στους κανόνες των πολλών, φανερώνει εκείνα τα κρυμμένα κομμάτια του παζλ της ανθρώπινης ψυχής που χρειάζεται να συναρμολογήσουμε για να πάμε όλοι παρακάτω. 

Παίζουν:

Στο ρόλο της Κουταλένιας η Καρολίνα Σακελλαρίου

Στο ρόλο της μητέρας η Νίκη Παλληκαράκη

Συντελεστές:

Μετάφραση: Αντώνης Γαλέος

Απόδοση & Δραματουργική επεξεργασία:

Κώστας Σπυρόπουλος – Μαρία Γεωργιάδου

Σκηνοθεσία: Κώστας Σπυρόπουλος

Info

Η Κουταλένια του Λι Χολ

από Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου  και κάθε Δευτέρα & Τρίτη στις 21:00

στο  Θέατρο Μουσούρη

