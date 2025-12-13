Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Δύο νέα πρόσωπα στο «κάδρο» των ερευνών – Οι αντιφάσεις στις καταθέσεις του ανιψιού

Δύο νέα πρόσωπα φαίνεται πως έχουν μπει στο «κάδρο» της ανακρίτριας, που χειρίζεται την υπόθεση του διπλού φονικού στη Φοινικούντα, σύμφωνα με νέες πληροφορίες, που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Την ίδια στιγμή, αίσθηση προκαλούν οι αντιφάσεις και τα λάθη του ανιψιού του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, ο οποίος κατηγορείται ως ηθικός αυτουργός στη διπλή δολοφονία.

Ο ανιψιός φαίνεται πως ήταν το πρόσωπο – κλειδί στη λύση του αιματηρού γρίφου. O ανιψιός του δολοφονημένου επιχειρηματία, ο μοναδικός αυτόπτης της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ, τώρα κατηγορείται με βάση τα στοιχεία ότι αυτός ενορχήστρωσε την εκτέλεση του θείου του και του φίλου του.

Τα λάθη και οι αντιφάσεις

Ο ανιψιός έπεσε σε λάθη και αντιφάσεις σε όσα είπε στις δύο πρώτες καταθέσεις του για την σκηνή του εγκλήματος. Τη μία φορά ανέφερε πως ήταν όρθιος κοντά στο τζάκι και την άλλη πως ήταν καθιστός απέναντι από τον θείο του.

«Ήμουν με τον επιστάτη στο τζάκι όρθιοι», είχε πει στην πρώτη του κατάθεση, σύμφωνα με το Mega.

«Καθόμουν στην καρέκλα απέναντι από τον θείο μου και σηκώθηκα γιατί νόμιζα ότι ερχόταν πελάτης», είπε στη συμπληρωματική του κατάθεση.

Διαφορετικές περιγραφές έδωσε και για τις πρώτες κινήσεις που έκανε μετά την δολοφονία του θείου του.

«Βγαίνοντας από τη ρεσεψιόν άρχισα να τρέχω αριστερά και ο επιστάτης προς τα ψυγεία και φαινόταν ότι θόλωσε και εγώ τον προέτρεψα να τρέξει και άρχισε να τρέχει προς το μέρος μου», είπε αρχικά.

«Αρχίζω να τρέχω προς τα έξω λέγοντας στον επιστάτη “τρέχα ρε”. Έτρεξα πρώτος και αυτός προς το μέρος μου αν και είχα φύγει πιο μακριά», είπε στη συμπληρωματική κατάθεσή του.

Άλλο κρίσιμο σημείο είχε να κάνει με τις περιγραφές του ανιψιού για τον 22χρονο που δήλωνε συνεργός και με βάση το σκεπτικό της ανακρίτριας, ήταν τελικά ο εκτελεστής στο διπλό έγκλημα.

Οι λάθος περιγραφές για τα ρούχα του:

«Ο άνδρας αυτός φορούσε κοντομάνικο λευκό πουκάμισο με ρίγες, χρώματος ή μαύρο ή μπλε ή γκρι. Δεν θυμάμαι αν φορούσε βερμούδα ή παντελόνι αλλά σίγουρα δεν ήταν τζιν».

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο ανιψιός φέρεται να έκρυψε τον εκτελεστή μετά το έγκλημα και την επόμενη ημέρα να τον μετέφερε στα ΚΤΕΛ Καλαμάτας διευκολύνοντας τη διαφυγή του.

Ο συνεργός που αναζητείται

Υπενθυμίζεται ότι εκτός από τον ανιψιό του νεκρού ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τον επιχειρηματία φίλο του, που συνελήφθησαν ως ηθικοί αυτουργοί, με βάση τα εντάλματα της ανακρίτριας αναζητείται ακόμη ένα άτομο.

Πρόκειται για συνεργάτη του φίλου του ανιψιού με δραστηριότητα στο Κολωνάκι και το κέντρο της Αθήνας και γιο γνωστού επιχειρηματία.

Ο νεαρός, που φέρεται να είχε ρόλο καθοδηγητή των δύο 22χρονων, βρίσκεται στη Γερμανία και αναζητείται από τις τοπικές Αρχές.

Τα δύο νέα πρόσωπα στο κάδρο των ερευνών

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού, η ανακρίτρια έχει πλέον βάλει στο «κάδρο» δύο νέα πρόσωπα, που εξετάζεται αν γνώριζαν ή βοήθησαν στην οργάνωση του εγκλήματος.

Πρόκειται για δύο γυναίκες. Η πρώτη είναι, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η σύντροφος του ανιψιού, η οποία αποχώρησε από τη ρεσεψιόν μόλις 6 λεπτά πριν μπει ο ένοπλος στο κάμπινγκ. Μάλιστα από το κινητό της τηλέφωνο ο ανιψιός τηλεφώνησε στον εργοδότη του 22χρονου. Ήταν το πρώτο τηλεφώνημα που έκανε ο ανιψιός μετά το διπλό φονικό. Η δεύτερη, είναι μία γυναίκα που ανήκει στο στενό οικογενειακό περιβάλλον του ανιψιού.

Η ανακρίτρια θα τους περάσει όλους από «κόσκινο», προκειμένου να διαπιστώσει τον ρόλο του καθενός και εάν εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο στο έγκλημα.

Η αδελφή του 68χρονου θύματος έχει καταθέσει αίτημα για αναπαράσταση του φονικού και έρευνα σε όλους τους χώρους του κάμπινγκ, αφού δεν έχει βρεθεί το όπλο του εγκλήματος.