Φαίη Ξυλά: «Ήταν πολύ άσχημες περιπτώσεις – Δεν θα το άλλαζα, απλώς σίγουρα δεν θα το έκανα ξανά»

Καλεσμένη στην εκπομπή της Ζωής Κρονάκη και του Τάσου Ιορδανίδη ήταν η Φαίη Ξυλά το πρωί του Σαββάτου (13/12). Η αγαπημένη ηθοποιός, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ανέφερε πως είναι τυχερή, γιατί στην πορεία της στον χώρο της τέχνης είχε πολύ ωραίες συνεργασίες, ωστόσο μίλησε και για τις άσχημες περιπτώσεις που της έχουν τύχει. Μάλιστα, δήλωσε πως δεν θα τις άλλαζε, γιατί μέσα από αυτές έμαθε πράγματα και είδε και «κάτι άλλο που δεν ήξερα ότι υπάρχει».

Όταν ρωτήθηκε για το εάν θα άλλαζε κάποια πράγματα, κάποιες επιλογές της, στην πορεία της, η Φαίη Ξυλά απάντησε: «Ήμουν πολύ τυχερή όλα αυτά τα χρόνια, γιατί είχα πολύ ωραίες συνεργασίες. Αλλά έχει τύχει και μία-δύο φορές, που είναι λίγες, το ξέρω, για τα τόσα χρόνια που δουλεύω, να ήταν πολύ άσχημες περιπτώσεις!

Δεν θα τις άλλαζα όμως, γιατί μέσα από αυτές πάλι κάτι έμαθα και επίσης είδα και κάτι άλλο που δεν ήξερα ότι υπάρχει. Γιατί νόμιζα ότι στον χώρο μας είναι όλα πολύ καλά, οπότε ίσως μου έκανε καλό και που το είδα».

Επιπλέον, η ηθοποιός εξομολογήθηκε ότι: «Σε συμπεριφορικό επίπεδο εννοώ. Δεν θα το άλλαζα εν τέλει, απλώς σίγουρα δεν θα το έκανα ξανά. Είμαι ο άνθρωπος που θα δράσω την στιγμή που συμβαίνει, απλώς θα δώσω δύο-τρεις ευκαιρίες για να βεβαιωθώ ότι δεν είμαι άδικη.

Όχι γιατί δεν κατάλαβα καλά, απλώς μήπως σε κάποια περίπτωση να δω αν κάπου εγώ έχω κάνει κάτι ή είμαι υπερβολική. Γιατί πολλές φορές μπορεί να έχει να κάνει κάτι και με εμάς. Θα δώσω λίγο χρόνο, αλλά πολύ λίγο, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να μην προσπαθήσω να ξεκαθαρίσω αυτό που συμβαίνει εκείνη την στιγμή! Ίσως και γι’ αυτό μετά δεν το κουβαλάω ως τραύμα».