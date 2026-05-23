Κίμπερλι Γκιλφόιλ για Κωνσταντίνο Αργυρό: «Μου θυμίζει Φρανκ Σινάτρα και Έλβις Πρίσλεϊ» – ΒΙΝΤΕΟ

Η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ ήταν μεταξύ των πολλών celebrities έδωσε το παρών στο μεγάλο πάρτι που διοργάνωσε την Πέμπτη 21/5 ο Κωνσταντίνος Αργυρός για τα γενέθλιά του και την ονομαστική του γιορτή.

Μιλώντας στις τηλεοπτικές κάμερες που βρέθηκαν έξω από το μαγαζί δεν δίστασε να εκφράσει τον ιδιαίτερο θαυμασμό που έχει για τον δημοφιλή τραγουδιστή, χαρακτηρίζοντας τον «απίστευτα ταλαντούχο», που του θυμίζει διάσημους Αμερικάνους τραγουδιστές, όπως ο Φρανκ Σινάτρα και ο Έλβις Πρίσλεϊ.

«Του εύχομαι υγεία για μια ζωή, ευτυχία, ομορφιά και αγάπη. Είναι ένα εξαιρετικό πλάσμα κι έχει επηρεάσει πολύ τη ζωή μου στην Ελλάδα. Πολύ πριν έρθω, ήταν ο καλύτερός μου φίλος. Τον θεωρώ οικογένεια, μαζί με την πανέμορφη γυναίκα του, την Αλεξάνδρα. Νιώθω τιμή που βρίσκομαι εδώ για να τον γιορτάσουμε», δήλωσε αρχικά η Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

«Είναι απίστευτα ταλαντούχος. Μου θυμίζει μεγάλα ταλέντα της Αμερικής, όπως ο Φρανκ Σινάτρα και ο Έλβις Πρίσλεϊ. Έχει μια πανέμορφη, μαγική φωνή και φέρνει τόση χαρά και ευτυχία σε τόσους ανθρώπους», είπε για τον Κωνσταντίνο Αργυρό πρέσβης των ΗΠΑ.

