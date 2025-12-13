Κώστας Τουρνάς: «Ο πρώτος που άκουγε ένα τραγούδι που έγραφα ήταν η γυναίκα μου…»

Ο Κώστας Τουρνάς έχει μία πορεία σχεδόν 60 ετών στην μουσική βιομηχανία και είναι αναμφίβολα ένας από τους πιο επιτυχημένους Έλληνες καλλιτέχνες. Σε συνέντευξή του στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού, η οποία προβλήθηκε το Σάββατο (13/12), ο καταξιωμένος τραγουδιστής μίλησε για τα κομμάτια που αντέχουν στον χρόνο, εξηγώντας τον λόγο που συμβαίνει αυτό. Ακόμα, έκανε μία ιδιαίτερη αναφορά στην σύζυγό του.

«Κάποια τραγούδια αντέχουν στον χρόνο. Μένουν στον χρόνο γιατί συναντάνε τις καρδιές των ανθρώπων και κάθε φορά που τα ακούνε είναι δικά τους. Το κυρίαρχο είναι ότι ένα τραγούδι αν αντέξει στον χρόνο, το ξέρεις από την ώρα που ξεκινάς να το τραγουδάς», εξήγησε στη διάρκεια της συνέντευξής του.

Σε άλλο σημείο, ο Κώστας Τουρνάς είπε πως: «Ο πρώτος που άκουγε ένα τραγούδι που έγραφα ήταν η γυναίκα μου. Πάντα! Ήταν σίγουρη ότι δεν πρέπει να πω τον “Αχιλλέα απ’ το Κάιρο”. Μου είχε πει ότι είναι ένα δύσκολο τραγούδι θεματικά και ότι πιθανόν να μην με ωφελεί!

Αν ακούσεις τον στίχο και τον προσέξεις λίγο, είναι ένα τραγούδι που στην ουσία φέρεται ενάντια σε οποιαδήποτε διαφορετικότητα ανθρώπινη. Αυτή η οποία είναι η αιτία από το να τσακωθούν δύο φίλοι, να τσακωθούν μέσα στην οικογένεια ή να τσακωθούν δύο κράτη και να δεις πόλεμο!».

«Πρότεινα στον Γιώργο Μαρίνο να το πει στο πρόγραμμα που κάναμε στην “Μέδουσα” τότε και μου είπε: “Δεν έχει καμία δύναμη το τραγούδι να το πω εγώ, όση δύναμη αποκτά αν το πεις εσύ”», σημείωσε ο καλλιτέχνης.