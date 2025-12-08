Κώστας Τουρνάς: Η ατάκα για τις πολυβιταμίνες, τον Διονύση Τσακνή και…τους ηλικιωμένους

  • Ο Κώστας Τουρνάς παραχώρησε συνέντευξη με αφορμή τις live εμφανίσεις του στο Θέατρο Άλσος, στο πλευρό του Διονύση Τσακνή.
  • Ο καλλιτέχνης αποκάλυψε την προετοιμασία του πριν ανέβει στη σκηνή, δηλώνοντας ότι «παίρνω μια πολυβιταμίνη για να νιώσω πιο δυνατός» καθώς το τραγούδι είναι «ένας μικρός πρωταθλητισμός».
  • Τόνισε επίσης ότι «το τραγούδι κάνει ψυχοθεραπεία στον κόσμο» και ότι δεν τον απασχολεί «τι λένε οι άλλοι για μένα, εκτός από τον θαυμασμό του κόσμου».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Συνέντευξη στην κάμερα του Happy Day παραχώρησε ο Κώστας Τουρνάς, με αφορμή τις live εμφανίσεις του στο πλευρό του Διονύση Τσακνή στο Θέατρο Άλσος.

«Με τον Διονύση γνωριζόμαστε χρόνια, έχουμε μία πολύ καλή σχέση στη δουλειά κι αυτό δεν είναι αυτονόητο. Κάτι είπε για τους ηλικιωμένους και του λέω: σε ποιον αναφέρεσαι;», ανέφερε ο Κώστας Τουρνάς με χιούμορ, ενώ σε άλλο σημείο της συνέντευξης αποκάλυψε πώς προετοιμάζεται πριν ανέβει στη σκηνή:  «Τα τελευταία 15 χρόνια, πριν ανέβω στη σκηνή, παίρνω μια πολυβιταμίνη για να νιώσω πιο δυνατός. Το κορμί την ώρα που τραγουδάς συμμετέχει 100%. Είναι ένας μικρός πρωταθλητισμός κι ας φαίνεται ότι είναι ένα μικρό γλέντι».

«Δεν με απασχολεί καθόλου τι λένε οι άλλοι για μένα, εκτός από τον θαυμασμό του κόσμου που είναι πάντα ευχάριστος. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν θέλουν ποτέ να ακούσουν ούτε τι κάνω. Δεν πειράζει, το κατανοώ στο βάθος», είπε ο Κώστας Τουρνάς.

«Το τραγούδι κάνει ψυχοθεραπεία στον κόσμο. Οι άνθρωποι δεν έχουμε πάντα την τόλμη να εκφράσουμε τα συναισθήματά μας, γιατί δεν βγαίνουν με λόγια σε κάποιους. Εγώ λέω το “σ’ αγαπώ” πολύ συχνά αλλά νομίζω ότι δεν γίνεται να το λες συνέχεια, χάνεται η ένταση. Στη γυναίκα μου παίρνω λουλούδια κάπου-κάπου», τόνισε.

 

16:37 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

