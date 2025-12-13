Light: «Η επιβράβευση που παίρνεις όταν σου χαμογελάει το μωρό, δεν συγκρίνεται με τίποτα – Πάντα ήμουν ευαίσθητος»

  • Η ζωή του Light και της Άννας Θεοδωρίδη άλλαξε στις 27 Σεπτεμβρίου του 2025 με τον ερχομό του γιου τους. Ο γνωστός ράπερ μίλησε για το παιδί του σε δηλώσεις του.
  • Ο Light εξομολογήθηκε πως «το μωρό είναι κάτι μαγικό» και, παρά την κούραση, «η επιβράβευση που παίρνεις όταν σου χαμογελάει το μωρό, δεν συγκρίνεται με τίποτα στον κόσμο».
  • Ο νέος πατέρας εξήγησε ότι πάντα ήταν ευαίσθητος, ενώ συνειδητοποιεί πλέον πως «ο πιο επικίνδυνος άνθρωπος είναι αυτός που έχει να χάσει τα πάντα!».
Light Άννα Θεοδωρίδη
Η ζωή του Light και της Άννας Θεοδωρίδη άλλαξε στις 27 Σεπτεμβρίου του 2025, καθώς η influencer και επιχειρηματίας έφερε στον κόσμο τον γιο τους, ο οποίος είναι η απόλυτη προτεραιότητά τους. Ο γνωστός ράπερ έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής της Ελένης Τσολάκη, και μεταξύ άλλων μίλησε για τον ερχομό του λίγων μηνών παιδιού του. Επιπλέον, ο καλλιτέχνης τόνισε στην κάμερα της πρωινής ψυχαγωγικής εκπομπής, ότι πάντα ήταν ευαίσθητος άνθρωπος.

Μιλώντας για τον γιο του, ο Light εξομολογήθηκε πως: «Το μωρό είναι κάτι μαγικό. Είναι κάτι το οποίο άμα το κάνεις σωστά, απαιτεί πολύ χρόνο και πολλή ενέργεια. Γιατί το να κάνεις απλά ένα παιδί και να το αφήσεις να το μεγαλώσει ένα τάμπλετ ή η μάνα του μόνο, είναι πολύ συνηθισμένο».

«Για εμένα, επειδή ήταν κάτι που το ήθελα πάρα πολύ και ενεργά και για εμάς σαν ζευγάρι ήταν κάτι που το επιδιώξαμε, είναι ναι μεν κουραστικό, έχει στιγμές που θέλεις να βγάλεις τα μαλλιά σου, αλλά η επιβράβευση που παίρνεις όταν σου χαμογελάει το μωρό, ακόμα και όταν σε έχει κατουρήσει, είναι κάτι το οποίο δεν συγκρίνεται με τίποτα στον κόσμο. Είναι φανταστικά!», συνέχισε ο ράπερ.

Όταν ρωτήθηκε για το εάν ο ερχομός του μωρού του τον έχει κάνει πιο ευαίσθητο σε κάποια θέματα, ο νέος πατέρας εξήγησε ότι: «Εγώ θα έλεγα ότι πάντα ήμουν ευαίσθητος, άσχετα που δεν το πιστεύει ο κόσμος. Παλιά νόμιζα ότι ο πιο επικίνδυνος άνθρωπος είναι αυτός που δεν έχει τίποτα να χάσει. Τώρα συνειδητοποιώ ότι ο πιο επικίνδυνος άνθρωπος είναι αυτός που έχει να χάσει τα πάντα!».

