Light: «Αλλάζω πάνες, ξέρω όλα τα φάρμακα για τους κολικούς» – Τα τρυφερά λόγια για τον γιο του και η απάντηση για το εάν θα γίνει γάμος και βάπτιση μαζί

Με τρυφερά λόγια μίλησε για τον γιο του ο τράπερ Light στην κάμερα του «Happy Day» στον ALPHA με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή.

«Νιώθω ότι έχω μια τεράστια ευθύνη και παράλληλα μία τεράστια ευλογία. Το να γίνω πατέρας είναι κάτι που το ήθελα πάρα πολύ στη ζωή μου και η γυναίκα μου μού έδωσε τη χαρά, αυτό το τρομερό δώρο να μου κάνει ένα παιδάκι, τον γιο μας», είπε ο Light και συνέχισε:

«Αλλάζω πάνες, τα κάνω όλα. Είμαι τύπου Σκανδιναβός μπαμπάς: πάνες, μπιμπερό, ξέρω όλα τα φάρμακα για τους κολικούς. Αν φύγει η γυναίκα μου μία εβδομάδα, μπορώ να φροντίσω άνετα το μωρό».

Σε ερώτηση για το εάν θα κάνουν γαμοβάπτιση, απάντησε: «Αν έκανα γαμοβάπτιση, η γυναίκα μου θα μου έριχνε μαχαιριά στο μπούτι. Θα τα χωρίσουμε, θα κάνουμε χωριστά γάμο και βάπτιση. Δεν ξέρουμε ακόμα πότε. Τις χαρές στη ζωή γιατί να τις συγχωνεύσουμε σε μία; Ας τις κάνουμε χωριστά να γλεντήσουμε δύο φορές».

