Θεσσαλονίκη: Με τρακτέρ και λεωφορεία, αγρότες από τα μπλόκα κινούνται προς το λιμάνι – Ποιοι δρόμοι κλείνουν

Με τρακτέρ, αγροτικά οχήματα και τουριστικά λεωφορεία σχεδιάζουν να φτάσουν στην επιβατική πύλη του λιμανιού της Θεσσαλονίκης παραγωγοί από όλη τη Βόρεια Ελλάδα, προκειμένου να συμμετάσχουν στο πανελλαδικό συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί εκεί.

Ήδη οι αγρότες από το μπλόκο της Χαλκηδόνας έχουν ξεκινήσει με τα τρακτέρ τους προς τα διόδια των Ν. Μαλγάρων, όπου θα συναντηθούν με συναδέλφους τους για να συνεχίσουν όλοι μαζί, σε μηχανοκίνητη πορεία, προς το λιμάνι. Γύρω στις 11.00, αντίστοιχη πορεία τρακτέρ θα ξεκινήσει και από το μπλόκο στα «Πράσινα Φανάρια», με την πομπή να κινείται από την Μουδανίων προς την Κωνσταντίνου Καραμανλή και στη συνέχεια, διασχίζοντας την Εγνατία, να φτάσουν στο λιμάνι.

Λόγω της κινητοποίησης δεν θα γίνουν σήμερα οι αποκλεισμοί σε πολλά σημεία

Στο μεταξύ, λόγω της σημερινής κινητοποίησης, δεν θα πραγματοποιηθούν αποκλεισμοί δρόμων, ούτε θα γίνουν άλλες παράλληλες δράσεις, τουλάχιστον στα περισσότερα σημεία. Η επόμενη κίνηση των αγροτών θα καθοριστεί στις γενικές συνελεύσεις που θα ακολουθήσουν, σε συνάρτηση και με τη σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, που είναι προγραμματισμένη για αύριο στις 12.00 στη Νίκαια Λάρισας.

Η εικόνα σε Ημαθία – Πέλλα και Πιερία

Συ συμβολικό αποκλεισμό των παρακαμπτηρίων οδών από τις 11 το πρωί προχωρούν οι παραγωγοί στο αγροτικό μπλόκο στον κόμβο Κουλούρας. Στη διάρκεια του αποκλεισμού, οι παραγωγοί θα μοιράζουν στους αυτοκινητιστές κομπόστα ροδάκινο, όπως επισήμανε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Βέροιας, Τάσος Χαλκίδης. Τονίζεται ότι ο περιορισμός της κυκλοφορίας στις παρακαμπτήριες οδούς φρενάρει ουσιαστικά τη διέλευση προς τη Βέροια, ιδιαίτερα λόγω του αγροτικού μπλόκου στον κόμβο Νησελίου Ημαθίας, όπου έχει κλείσει επ’ αόριστον το ρεύμα επί της Εγνατίας Οδού και προς την πόλη.

Σε επ’ αόριστον αποκλεισμό βρίσκεται από τις 3/12 το ρεύμα με κατεύθυνση τη Βέροια, επί της Εγνατίας Οδού, από αγρότες της Αλεξάνδρειας που έστησαν μπλόκο στον κόμβο Νησελίου. Οι αγρότες διατηρούν ανοιχτή μία δίοδο αποκλειστικά για οχήματα έκτακτης ανάγκης, ενώ στο σημείο έσπευσαν με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα αγρότες και κτηνοτρόφοι από την Κρύα Βρύση νομού Πέλλας.

Παραμένουν τα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα στον κόμβο Γυψοχωρίου Πέλλας επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, ενώ αγρότες από τη Βεγορίτιδα και το Καϊμακτσαλάν έχουν παρατεταγμένα τα τρακτέρ τους στη θέση «Αλυσίδα», στη διασταύρωση της Δροσιάς Πέλλας.

Σε κινητοποιήσεις βρίσκονται και οι παραγωγοί της Σκύδρας, αγροτικό μπλόκο έστησαν αγρότες από το Δήμο Αλμωπίας στην είσοδο της Αριδαίας και οι Εδεσσαίοι συναδέλφοι τους βρίσκονται σταθερά στον περιφερειακό δρόμο, στο σημείο «Φανάρια».

Στην Πιερία, αγρότες του Αιγινίου έχουν στήσει το δικό τους μπλόκο στην είσοδο της κωμόπολης και για σήμερα το μεσημέρι έχουν προγραμματίσει συμβολικό αποκλεισμό επί της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Κατερίνης, ενώ στον κόμβο Βαρικού βρίσκονται με τα τρακτερ και τα αγροτικά οχήματα παραγωγοί Δίου-Ολύμπου.

Τα αγροτικά μπλόκα σε Πράσινα Φανάρια – Δερβένι- Μάλγαρα και Χαλκηδόνα

Παρατεταγμένα παραμένουν τα τρακτέρ και τα αγροτικά οχήματα των αγροτών και κτηνοτρόφων στα «Πράσινα Φανάρια», στο κομβικό σημείο της διασταύρωσης πριν από το αεροδρόμιο «Μακεδονία». Λίγα μέτρα πιο μπροστά, παραμένουν εγκατεστημένα αστυνομικά οχήματα οριζόντια επί τους οδοστρώματος, αποτρέποντας έτσι τυχόν μετάβαση παραγωγών στον κόμβο του αεροδρομίου.

Παραμένει το αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο που έστησαν παραγωγοί στον κόμβο του Δερβενίου, στη διασταύρωση της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Καβάλας με άλλες σημαντικές οδικές αρτηρίες, μεταξύ των οποίων και αυτή που οδηγεί προς τη Νέα Σάντα Κιλκίς. Σταθερά στα διόδια Μαλγάρων, επί της Εθνικής Οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης, παραμένουν αγρότες του Δήμου Δέλτα και της ευρύτερης περιοχής και από την 1η Δεκεμβρίου διατηρούν κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα, ενώ εκείνο προς Θεσσαλονίκη ανοίγει και κλείνει περιοδικά. Παραμένει το μπλόκο της Χαλκηδόνας, επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Έδεσσας.

Οι συμμετέχοντες στο πρώτο μπλόκο που στήθηκε μέσα στον νομό Χαλκιδικής στα φανάρια της Νικήτης, στη Σιθωνία, παραμένουν στο σημείο και σύμφωνα με γενική τους συνέλευση θα συμμετάσχουν στη σημερινή κινητοποίηση στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Τι γίνεται σε Δράμα και Καβάλα

Σε τετράωρο αποκλεισμό, από τη μία μετά το μεσημέρι, προχωρούν αγρότες, οι οποίοι έχουν στήσει το μπλόκο τους στη διασταύρωση Κοκκινογείων-Προσοτσάνης, που αποτελεί κεντρικό σημείο σύνδεσης των οικισμών της περιοχής και οδηγεί προς τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, στο πέρασμα της Εξαπλατάνου και προς την πόλη της Δράμας.

Τονίζεται ότι στο νομό Καβάλας έχουν στηθεί τρία μπλόκα στη Χρυσούπολη στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων και στον κόμβο της Μουσθένης στην Εγνατία οδό.

Συνεχίζει ο επ’ αόριστον αποκλεισμός στον κόμβο Κερδυλλίων, επί της Εγνατίας Οδού Κερδύλλια -Σέρρες (και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας), από αγρότες και κτηνοτρόφους του νομού Σερρών. Η κυκλοφορία και διέλευση στο σημείο γίνεται στο εξής μόνο από τις παρακαμπτήριες οδούς για όλα τα οχήματα και τα φορτηγά.

Τα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα σε Δυτική Μακεδονία

Παραμένουν με τα τρακτέρ τους οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Μακεδονίας, στο μπλόκο της Μπάρας Σιάτιστας επί της Εγνατίας οδού και το σημείο ενισχύεται καθημερινά. Η κίνηση των επιβατικών οχημάτων και φορτηγών γίνεται μέσο παράκαμψης από την παλαιά Εθνική οδό Κοζάνης-Καστοριάς.

Καθημερινά αγρότες και κτηνοτρόφοι στο σημείο διανέμουν διάφορα αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα στους διερχόμενους αυτοκινητιστές, ενώ σε γενική συνέλευση που έγινε με τη συμμετοχή εκπροσώπων από άλλα εργατικά σωματεία της Δυτικής Μακεδονίας, αποφασίστηκε γενική απεργία στις 16/12. Στη συνέλευση συμμετείχαν 67 σωματεία από όλη τη Δυτική Μακεδονία και το «παρών» έδωσαν δήμαρχοι, περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι, όπως επισήμανε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κτηνοτρόφος, Δημήτρης Μόσχος, μέλος της συντονιστικής επιτροπής στο μπλόκο Σιάτιστας. Σταθερά στο μπλόκο που έχει στηθεί στον κόμβο Φιλώτα, στον κάθετο άξονα Κοζάνης-Φλώρινας του Πανευρωπαϊκού ‘Αξονα Χ,παραμένουν αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι.