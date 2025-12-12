Διάσημη influencer βρέθηκε νεκρή στην Ταϊλάνδη – Οι ακραίες πλαστικές επεμβάσεις, τα τατουάζ σε ολόκληρο το σώμα και η «άγρια» εφηβεία της

  • Σοκ στα social media έχει προκαλέσει ο θάνατος της διάσημης influencer Mary Magdalene, 33 ετών, η οποία βρέθηκε νεκρή στην Ταϊλάνδη, σύμφωνα με το Phuket News.
  • Η τραγωδία σημειώθηκε αφού έπεσε από το μπαλκόνι του 9ου ορόφου του Patong Tower, μόλις λίγες ώρες μετά την άφιξή της. Λίγο πριν, είχε δημοσιεύσει μια μυστηριώδη ανάρτηση στο Instagram.
  • Η Mary Magdalene ήταν γνωστή για τις ακραίες πλαστικές επεμβάσεις και τα τατουάζ της, ενώ είχε εκφράσει μεταμέλεια, δηλώνοντας: «Ήμουν παγιδευμένη σε έναν ατελείωτο κύκλο πλαστικών επεμβάσεων».
Η είδηση του θανάτου της διάσημης σταρ των social media, Mary Magdalene, στην Ταϊλάνδη έχει προκαλέσει σοκ και συγκίνηση στους εκατοντάδες χιλιάδες followers της, ειδικά λόγω της προσωπικότητας και της έντονης ζωής της που μοιραζόταν ανοιχτά στο διαδίκτυο.

Η 33χρονη influencer Mary Magdalene, της οποίας το πραγματικό όνομα ήταν Denise Ivonne Jarvis Gongora, βρέθηκε νεκρή στην Ταϊλάνδη, σύμφωνα με το Phuket News.

Έπεσε στο κενό

Η τραγωδία σημειώθηκε αφού έπεσε από το μπαλκόνι του 9ου ορόφου του Patong Tower, μόλις λίγες ώρες μετά την άφιξή της για μία διανυκτέρευση την Τρίτη το απόγευμα.

Η ταυτότητά της επαληθεύτηκε από την τοπική αστυνομία, ενώ η Daily Mail επιβεβαίωσε ανεξάρτητα τον θάνατό της με πηγές κοντά στην οικογένεια.

Το σώμα της ανακαλύφθηκε από το προσωπικό του ξενοδοχείου στον χώρο στάθμευσης μετά τις 13:30 τοπική ώρα, σύμφωνα με τον διευθυντή του Αστυνομικού Τμήματος της Πατόνγκ.

Το Khaosod English ανέφερε ότι η σορός της μεταφέρθηκε από το Patong Hospital στο Vachira Phuket Hospital για νεκροψία, προκειμένου να προσδιοριστεί η ακριβής αιτία θανάτου.

Η τελευταία, μυστηριώδης ανάρτησή της

Λίγο πριν τον θάνατό της, η Mary Magdalene δημοσίευσε στο Instagram την τελευταία σκηνή της ταινίας «The Truman Show» του 1998, συνοδεύοντας το σχετικό καρουζέλ με μια παιδική της φωτογραφία.

Στη σκηνή, ο χαρακτήρας του Τζιμ Κάρεϊ, Τρούμαν Μπάρμπανκ, κάνει υπόκλιση και λέει: «Και σε περίπτωση που δεν σας ξαναδώ, καλημέρα, καλησπέρα και καληνύχτα».

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Mary M (@marymagdalene.art)


Επιπλέον, άλλαξε το όνομα χρήστη σε έναν από τους λογαριασμούς στο Instagram σε «MaryMagdaleneDied».

Πηγή: Instagram / @marymagdalenedied

Τα εφηβικά, «άγρια» χρόνια

Η Mary Magdalene είχε περίπου μισό εκατομμύριο ακόλουθους στα social media λόγω των ακραίων πλαστικών επεμβάσεών της, ενώ ήταν και αναγνωρισμένη καλλιτέχνιδα λόγω των ψυχεδελικών έργων της, τα γλυπτά και τις αυτοπροσωπογραφίες.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Mary M (@marymagdalene.art)


Η ίδια είχε δηλώσει σε συνεντεύξεις ότι μεγάλωσε σε αυστηρή θρησκευτική οικογένεια και ως παιδί δεν της επιτρεπόταν καν να παρακολουθεί Disney.

Έκανε την επανάστασή της στα 12 χρόνια της, όταν άρχισε να είναι σεξουαλικά ενεργή και να κάνει χρήση ναρκωτικών, λέγοντας στο No Jumper podcast: «Τα 12, 13 ήταν τα πιο άγρια χρόνια της ζωής μου. Έκανα κοκαΐνη, πήγαινα σχολείο μεθυσμένη».

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Mary M (@marymagdalene.art)


Στα 17 της εργαζόταν ως στριπτιζέζ και αργότερα άρχισε να δουλεύει ως συνοδός πολυτελείας (escort).

Αφού έγινε viral λόγω των πλαστικών της, εκμεταλλεύτηκε τη φήμη της στο διαδίκτυο συμμετέχοντας στο OnlyFans. Όπως είχε δηλώσει: «Χάρη στο OnlyFans μπόρεσα να σταματήσω το χορό και το escorting, που με έκαναν να νιώθω καταθλιπτικά, οπότε τώρα είμαι ευλογημένη που απλώς ζω από αυτό».

@marymagdalene555♬ original sound – venny

Πλαστικές επεμβάσεις

Η Mary Magdalene έκανε την πρώτη αυξητική στήθους όταν ήταν 21 ετών στο Μεξικό, η οποία απέτυχε, και στη συνέχεια υπέστη πληθώρα επεμβάσεων: lifting φρυδιών, λιποαναρρόφηση προσώπου και σώματος, πολλαπλές ρινοπλαστικές και αυξητικές στήθους, ενέσεις σιλικόνης στους γλουτούς κ.α.

Πηγή: Instagram / @marymagdalenedied

Το 2018 έγινε viral έπειτα από επικίνδυνη επέμβαση για να μεγαλώσει τα γεννητικά της όργανα, λέγοντας: «Σχεδόν πέθανα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Έπρεπε να κάνω δύο μεταγγίσεις αίματος. Ο γιατρός είπε ότι έχανα τόσο πολύ αίμα και γινόμουν πολύ χλωμή. Νομίζαμε ότι θα πεθάνω».

Αργότερα έκανε κολποπλαστική για να διορθώσει τη ζημιά.

Ταξίδευε διεθνώς για παράνομες επεμβάσεις, από την Κολομβία μέχρι τη Ρωσία, και είχε «σχεδόν πεθάνει» πολλές φορές στο χειρουργείο.

Πηγή: Instagram / @marymagdalenedied

Για κάποιο διάστημα, οι γλουτοί της άρχισαν να σαπίζουν έπειτα από παράνομες ενέσεις, τις οποίες στερέωσε με ειδική κόλα. Το 2023, έμεινε προσωρινά με μόνο ένα στήθος έπειτα από έκρηξη εμφυτεύματος.

Οι πλαστικές της προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα υγείας, όπως αδυναμία να κλείσει το στόμα λόγω των πολλών επεμβάσεων στα χείλη, μολύνσεις από τατουάζ στα στήθη και σχεδόν τύφλωση στα μάτια.

Πηγή: TikTok /@marymagdalene555

Τον τελευταίο χρόνο πριν το θάνατό της, είχε ξεκινήσει να κάνει τατουάζ σε ολόκληρο το πάνω μέρος του σώματός της με μαύρο μελάνι.

Παρά την εξάρτησή της από τις επεμβάσεις, η Mary Magdalene είχε εκφράσει μεταμέλεια και επιθυμία να επιστρέψει σε μια πιο φυσική εμφάνιση.

Πηγή: Instagram / @skinny_fists

Σε μια συναισθηματική ανάρτηση το 2023 είχε παραδεχθεί: «Ήμουν παγιδευμένη σε έναν ατελείωτο κύκλο πλαστικών επεμβάσεων και συνεχώς πήγαινα στο χειρουργείο για να διορθώσω αποτυχημένες επεμβάσεις. Δεν είναι πλέον μια διασκεδαστική περιπέτεια, είναι απλώς εξαντλητικό με κάθε τρόπο. Ο χρόνος μου εξαντλείται, ο τραπεζικός μου λογαριασμός, η ενέργειά μου, η υγεία μου. Μακροπρόθεσμα, καταλήγεις να σκάβεις μόνος σου μια πολύ ακριβή και χρονοβόρα τρύπα».

Πηγή: Instagram

