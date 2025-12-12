Βίντεο: Ηρωική επέμβαση αστυνομικού σώζει βρέφος που πνίγεται

  • Ηρωική επέμβαση αστυνομικού στη Νέα Υόρκη έσωσε ένα βρέφος που πνιγόταν, όπως καταγράφηκε σε βίντεο. Ο αξιωματικός Μάικλ Γκρίνι ακινητοποίησε ένα όχημα που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης.
  • Ο οδηγός του αυτοκινήτου αποδείχθηκε ότι ήταν ένας πανικόβλητος πατέρας, ο οποίος είπε στον Γκρίνι: «Το μωρό μου πνίγεται».
  • Ο αστυνομικός έσκυψε μέσα στο όχημα, πήρε στην αγκαλιά του το μικρό κορίτσι και με γρήγορες κινήσεις το βοήθησε να αρχίσει πάλι να αναπνέει. Ένας παιδίατρος που βρέθηκε στο σημείο επιβεβαίωσε την καλή κατάσταση του παιδιού.
Βίντεο που καταγράφηκε στη Νέα Υόρκη δείχνει τη στιγμή που ένας αξιωματικός της αστυνομίας σταμάτησε στην άκρη του δρόμου για να βοηθήσει ένα βρέφος που πνιγόταν.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 8:45 το πρωί της Τετάρτης, όταν ο αστυνομικός Μάικλ Γκρίνι, κατευθυνόταν προς την εργασία του.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο Γκρίνι εντόπισε μια μαύρη BMW να κινείται με μεγάλη ταχύτητα στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης στη Bronx River Parkway.

Ο Γκρίνι άναψε τα φώτα του και ακινητοποίησε το όχημα για να διαπιστώσει τι συμβαίνει, όπως φαίνεται και στο σχετικό βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok.


Ο οδηγός του αυτοκινήτου αποδείχθηκε ότι ήταν ένας πανικόβλητος πατέρας, ο οποίος είπε στον Γκρίνι: «Το μωρό μου πνίγεται», σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο αστυνομικός έσκυψε μέσα στο όχημα, πήρε στην αγκαλιά του το μικρό κορίτσι που φορούσε ένα ροζ φορμάκι και άρχισε να χτυπά επανειλημμένα την πλάτη της ενώ στεκόταν στην άκρη του δρόμου.

Τότε εκείνο άρχισε πάλι να αναπνέει, όπως αναφέρουν οι Αρχές.

Τη σκηνή εντόπισε και ένας παιδίατρος που βρέθηκε στο σημείο και προσέτρεξε να βοηθήσει, ελέγχοντας την κατάσταση του παιδιού και επιβεβαιώνοντας ότι ήταν καλά.

Ο πατέρας αποχώρησε αμέσως μετά και αργότερα ενημέρωσε την αστυνομία ότι η μικρή συνέχιζε να είναι σε καλή κατάσταση.

«Η γρήγορη δράση του δεν έσωσε απλώς μια ζωή — μας υπενθύμισε τι σημαίνει ηρωισμός στους δρόμους αυτής της πόλης», δήλωσε ο υψηλόβαθμός αξιωματούχος της αστυνομίας της Νέας Υόρκης (NYPD).

