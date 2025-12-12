Καιρός: Ηλιοφάνεια σήμερα με λίγες τοπικές νεφώσεις – Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Ηλιόλουστος αναμένεται να είναι σήμερα ο καιρός, σε ολόκληρη τη χώρα, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα με χθες (11/12) και να φτάνει τοπικά έως τους 20 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ. Κατά διαστήματα, θα κάνουν την εμφάνισή τους τοπικές νεφώσεις, κυρίως το πρωί και το βράδυ.

Ο καιρός αναμένεται σχεδόν αίθριος από άκρη σε άκρη, με λίγες συννεφιές να παρατηρούνται σε ορισμένες περιοχές κυρίως στις πρωινές και βραδινές ώρες. Τις ίδιες ώρες η ορατότητα θα είναι περιορισμένη και σε αρκετά σημεία της χώρας αναμένεται να σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, με ένταση 2 έως 4 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο, στο Αιγαίο και από το βράδυ στα βόρεια της χώρας, ενδέχεται να φτάσουν τοπικά και τα 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά. Στα βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές θα κυμανθεί μεταξύ 17 και 19 βαθμών, ενώ στα νότια νησιωτικά τμήματα της χώρας, θα αγγίξει τοπικά και τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση από τον Τάσο Αρνιακό

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του ANT1, Τάσο Αρνιακό: «Για την Παρασκευή περιμένουμε πρωινές και βραδινές ομίχλες στα ηπειρωτικά και σχεδόν αίθριο ουρανό σε ολόκληρη τη χώρα, με λίγες τοπικές νεφώσεις, πυκνότερες το πρωί στα βορειοανατολικά. Βορειάδες 3 με 4 στα πελάγη, τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 16-17 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 19, στα νησιά και την Κρήτη τους 18 με 20.

Στην Αττική περιμένουμε γενικά αίθριο ουρανό, βορειάδες 3 με 4, στα νυχτερινά 5 μποφόρ, και θερμοκρασία από 5 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε γενικά αίθριο ουρανό, ασθενείς μεταβλητούς ανέμους στον Θερμαϊκό 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 4 έως 16-17 βαθμούς. Ας δούμε τώρα τον καιρό σε 8 πόλεις και νησιά μας.

Το Σάββατο, τώρα, περιμένουμε παρόμοιες χειμερινές συνθήκες, με περισσότερες πάντως συννεφιές στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη, με λίγες τοπικές βροχές. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ».

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς, από το μεσημέρι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και βαθμιαία έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με κατά τόπους νεφώσεις κυρίως τις πρωινές και τις βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και στο βόρειο Ιόνιο βόρειοι έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες κατά τόπους νεφώσεις τις πρωινές και τις βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ, το βράδυ στις Σποράδες βόρειοι βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες κυρίως στη βόρεια Κρήτη.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 και τοπικά στη νότια Κρήτη έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 και στα Δωδεκάνησα έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες κατά τόπους νεφώσεις το πρωί κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 2 με 3 και στα ανατολικά έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες κατά τόπους νεφώσεις το πρωί.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς, από το μεσημέρι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και βαθμιαία έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 13-12-2025

Στα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την Κρήτη και το νότιο Ιόνιο προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα ηπειρωτικά, τις πρωινές και βραδινές ώρες και θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια όπου θα φτάσει τους 13 με 14 βαθμούς Κελσίου. Στις υπόλοιπες περιοχές η θερμοκρασία θα φτάσει τους 16 με 18 και κατά τόπους στη νότια νησιωτική χώρα τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 14-12-2025

Σχεδόν αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά και τα νότια. Ασθενείς τοπικές βροχές θα σημειωθούν στις Σποράδες, την Εύβοια και την Κρήτη.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα ηπειρωτικά, τις πρωινές και βραδινές ώρες και θα σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15-12-2025

Σχεδόν αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές. Τοπικές νεφώσεις στις Σποράδες, την Εύβοια και την Κρήτη με πιθανότητα ασθενών βροχών.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 16-12-2025