Κολομβία: Άσυλο στον Νικολάς Μαδούρο αν εγκαταλείψει την εξουσία υπό την πίεση των ΗΠΑ

Το ενδεχόμενο να προσφέρει πολιτικό άσυλο στον Νικολάς Μαδούρο, σε περίπτωση που απομακρυνθεί από την εξουσία υπό πίεση των Ηνωμένων Πολιτειών, εξετάζει η κυβέρνηση της Κολομβίας. Αυτό δήλωσε η υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Ρόσα Βιγιαβισένσιο, σε συνέντευξή της που παραχώρησε στον ραδιοφωνικό σταθμό Caracol, φέρνοντας στο προσκήνιο νέο επεισόδιο στις ήδη τεταμένες σχέσεις ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και το Καράκας.

Οι ΗΠΑ έχουν ενισχύσει τους τελευταίους μήνες την πίεση προς τη Βενεζουέλα και τον ίδιο τον πρόεδρό της, κατηγορώντας τον για διακίνηση ναρκωτικών. Στο πλαίσιο αυτό, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν αυξήσει την παρουσία τους στην Καραϊβική, έχουν βομβαρδίσει ταχύπλοα, τα οποία –σύμφωνα με την Ουάσινγκτον– μετέφεραν ναρκωτικά, ενώ αφήνουν ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο χερσαίων επιχειρήσεων. Από την πλευρά του, ο σοσιαλιστής πρόεδρος της Βενεζουέλας κατηγορεί τις ΗΠΑ πως επιδιώκουν την ανατροπή του για να πάρουν τον έλεγχο των πετρελαϊκών αποθεμάτων της χώρας.

Η κ. Βιγιαβισένσιο, αναφερόμενη στο ενδεχόμενο αποχώρησης του Νικολάς Μαδούρο από την εξουσία, είπε χαρακτηριστικά: «Αν αυτή η έξοδος συνεπαγόταν πως θα έπρεπε να ζήσει σε άλλη χώρα ή αν ζητούσε προστασία, η Κολομβία δεν θα είχε λόγο να του πει όχι».

Παράλληλα, η υπουργός Εξωτερικών της Κολομβίας υιοθέτησε τη θέση του προέδρου της χώρας, Γουστάβο Πέτρο, ότι μια μεταβατική κυβέρνηση στη Βενεζουέλα θα μπορούσε να αποτελέσει λύση για την αποκλιμάκωση της έντασης. Όπως ανέφερε: «Θα ήταν μια λύση», τονίζοντας όμως πως «αυτή είναι απόφαση που πρέπει να την πάρουν οι ΗΠΑ και η κυβέρνηση Μαδούρο» μέσα από διαπραγμάτευση.

Η κυβέρνηση Πέτρο, όπως και πολλές άλλες, δεν αναγνώρισε το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών του 2024 στη Βενεζουέλα, στις οποίες ο Μαδούρο εξασφάλισε τρίτη θητεία, με την αντιπολίτευση να κάνει λόγο για νοθεία και να υποστηρίζει πως ο δικός της υποψήφιος ήταν ο πραγματικός νικητής. Παρ’ όλα αυτά, η Μπογοτά συνέχισε να διατηρεί διπλωματικές σχέσεις με το Καράκας.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP