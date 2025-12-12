First Dates: Πολλά νεύρα στο ραντεβού της Άντας και του Κωνσταντίνου – «Χίλιες φορές να είχα βγει μόνη μου», «Είσαι διπρόσωπη»

Μία αμήχανη και τεταμένη συνάντηση παρακολούθησαν οι τηλεθεατές του First Dates, όταν το ραντεβού της Άντας και του Κωνσταντίνου πήρε αναπάντεχη τροπή την ώρα που ήρθε ο λογαριασμός. Αν και όλα ξεκίνησαν σχετικά ήρεμα και φαινομενικά ευχάριστα, η συνέχεια ήταν τελείως διαφορετική, με τον διάλογο να ξεφεύγει και τους δύο να φεύγουν χωριστά, εμφανώς απογοητευμένοι.

Η Άντα, σχολιάζοντας την εμπειρία της, ήταν ξεκάθαρη: «Σε όλα είχε red flag. Δεν ρωτούσε για μένα. Δε μου άρεσε η συμπεριφορά του στους υπαλλήλους, στον Στρατή, στην άλλη κοπέλα που φώναζε συνέχεια τη Ζεν, που κοίταγε συνέχεια το μαγαζί, που σχολίαζε άλλα πράγματα». Όταν ο Στρατής ρώτησε το ζευγάρι αν θα πληρώσουν μαζί ή χωριστά, ο Κωνσταντίνος αντέδρασε έντονα: «Εσύ δεν είπες να το πληρώσεις; Όχι, περίμενε… είπες να το πληρώσεις το τραπέζι. Το είπες ή δεν το είπες; Άρα, είσαι διπρόσωπη». Η Άντα απάντησε φανερά ενοχλημένη: «Φυσικά, θα στο πληρώσω εγώ. Εντάξει. Θα το πληρώσω εγώ, τέλεια…», πριν σηκωθεί από το τραπέζι.

Λίγο αργότερα, πήγε στην Κωνσταντίνα, η οποία προσπάθησε να την ηρεμήσει. Η Άντα όμως ήταν αμετάπειστη: «Χίλιες φορές να είχε βγει μαζί σου», είπε στον Στρατή, επιμένοντας πως δεν είναι διπρόσωπη. Το ραντεβού είχε τόσο ένταση, που ο Κωνσταντίνος έφυγε πρώτος και αμέσως μετά αποχώρησε και η Άντα.

Στο booth, ο Κωνσταντίνος επέμεινε: «Το ραντεβού αυτά όλα καλά κι ερωτικά κι όλα μιλήσαμε, όλα καλά. Αλλά μετά στο τέλος, δεν έκανε η κοπέλα. Δεν έκανε. Σε ξενέρωσε». Από την άλλη, η Άντα ήταν ξεκάθαρη: «Χίλιες φορές να είχα βγει μόνη μου. Να είχα πληρώσει μόνη μου το δικό μου φαγητό, όχι να πληρώνω και το δικό σου, γιατί η παρέα σου δεν ήταν ευχάριστη. Αντιθέτως, με έκανες και κοκκίνιζα κι ήρθα σε πάρα πολύ άβολη θέση».

Παρακολουθώντας όσα εκτυλίχθηκαν, η Ζενεβιέβ σχολίασε χαρακτηριστικά: «Αυτό δε μας έχει ξανασυμβεί να έχει πάει τόσο fail, αλλά μέσα στη ζωή είναι, παιδιά, αυτά…».

Το επεισόδιο έκλεισε με νέα ένταση, καθώς ο Κωνσταντίνος αποκάλεσε ξανά τη συνοδό του «διπρόσωπη», με την Άντα να του απαντά: «Εδώ δεν υπήρξε πρώτο, θα υπάρξει και δεύτερο;». Η ίδια, απευθυνόμενη στο ραντεβού της, τόνισε: «Δε φέρθηκες σωστά».