Νέες κυρώσεις των ΗΠΑ κατά της Βενεζουέλας – Στο στόχαστρο συγγενείς του Μαδούρο

  • Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε νέες κυρώσεις σε βάρος της Βενεζουέλας, στοχεύοντας τρεις ανιψιούς της συζύγου του προέδρου Νικολάς Μαδούρο, καθώς και έξι πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια με τις διαχειρίστριες εταιρείες τους.
  • Το πακέτο κυρώσεων έρχεται εν μέσω ενισχυμένης στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στην Καραϊβική, με τον Ντόναλντ Τραμπ να εκφράζει την εκτίμηση ότι η εξουσία του Μαδούρο «πλησιάζει στο τέλος της».
  • Οι Φράνκι Φρανσίσκο Φλόρες ντε Φρέιτας, Εφρέν Αντόνιο Κάμπο Φλόρες και Κάρλος Έρικ Μαλπίκα Φλόρες, ανιψιοί της συζύγου του Μαδούρο, περιλαμβάνονται στη λίστα, με τους δύο πρώτους να έχουν καταδικαστεί για διακίνηση ναρκωτικών και να έχουν αποφυλακιστεί το 2022.
Νέες κυρώσεις ανακοίνωσε η κυβέρνηση των ΗΠΑ σε βάρος της Βενεζουέλας, βάζοντας αυτή τη φορά στο στόχαστρο τρεις ανιψιούς της συζύγου του προέδρου Νικολάς Μαδούρο, καθώς και έξι πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια μαζί με τις ναυτιλιακές εταιρείες που τα διαχειρίζονται. Το πακέτο κυρώσεων έρχεται σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία έχει ενισχυθεί η στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στην Καραϊβική, γεγονός που καταδεικνύει την κλιμάκωση των πιέσεων προς το καθεστώς της Βενεζουέλας.

Στο μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ, σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Politico, εξέφρασε την εκτίμηση ότι η εξουσία του Μαδούρο «πλησιάζει στο τέλος της». Λίγες ημέρες νωρίτερα, ο ίδιος είχε ανακοινώσει την κατάσχεση ενός δεξαμενόπλοιου από αμερικανικές δυνάμεις, στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας.

Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ επιβεβαίωσε την επιβολή κυρώσεων σε έξι πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια που μετέφεραν αργό πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα, καθώς και στις αντίστοιχες ναυτιλιακές εταιρείες. Τέσσερα από τα τάνκερ, ανάμεσά τους το H. Constance και το Lattafa, πλέουν υπό παναμαϊκή σημαία, ενώ τα υπόλοιπα φέρουν σημαία των Νήσων Κουκ και του Χονγκ Κονγκ. Σύμφωνα με εσωτερικά έγγραφα της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας PDVSA, τα συγκεκριμένα πλοία είχαν πρόσφατα φορτώσει αργό πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα.

Παράλληλα, στη λίστα των νέων κυρώσεων περιλαμβάνονται οι Φράνκι Φρανσίσκο Φλόρες ντε Φρέιτας, Εφρέν Αντόνιο Κάμπο Φλόρες και Κάρλος Έρικ Μαλπίκα Φλόρες, οι οποίοι είναι ανιψιοί της συζύγου του Νικολάς Μαδούρο. Οι δύο πρώτοι είχαν συλληφθεί το 2015 στην Αϊτή από την αμερικανική Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών και είχαν καταδικαστεί σε 18 χρόνια κάθειρξη για διακίνηση ναρκωτικών. Ωστόσο, αποφυλακίστηκαν το 2022, στο πλαίσιο συμφωνίας ανταλλαγής κρατουμένων μεταξύ ΗΠΑ και Βενεζουέλας.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters

