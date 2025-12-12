Ντόναλντ Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα συμμετάσχουν σε συνομιλίες για την Ουκρανία μόνο αν διαφαίνεται πρόοδος

Σύνοψη από το

  • Έτοιμη να στείλει εκπρόσωπό της στις ευρωπαϊκές συνομιλίες για την Ουκρανία εμφανίζεται η Ουάσινγκτον, με βασική προϋπόθεση να υπάρχει ουσιαστική πιθανότητα επίτευξης συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός.
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε την Πέμπτη ότι η κυβέρνηση εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο συμμετοχής στη συνάντηση του Σαββατοκύριακου στην Ευρώπη.
  • Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «θα συμμετάσχουμε το Σάββατο στην Ευρώπη μόνο αν πιστέψουμε ότι υπάρχει καλή πιθανότητα προόδου».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Ντόναλντ Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα συμμετάσχουν σε συνομιλίες για την Ουκρανία μόνο αν διαφαίνεται πρόοδος

Έτοιμη να στείλει εκπρόσωπό της στις ευρωπαϊκές συνομιλίες για την Ουκρανία εμφανίζεται η Ουάσινγκτον, με βασική προϋπόθεση να υπάρχει ουσιαστική πιθανότητα επίτευξης συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε την Πέμπτη ότι η κυβέρνηση εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο συμμετοχής στη συνάντηση του Σαββατοκύριακου στην Ευρώπη. Μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσα από το Οβάλ Γραφείο, σημείωσε: «Θα δούμε αν τελικά παραστούμε στη συνάντηση. Θα συμμετάσχουμε το Σάββατο στην Ευρώπη μόνο αν πιστέψουμε ότι υπάρχει καλή πιθανότητα προόδου. Δεν θέλουμε να σπαταλήσουμε χρόνο αν θεωρούμε ότι η έκβαση θα είναι αρνητική».

Πηγή: Reuters

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι να βάλετε στο μέτωπο σας για να κοιμηθείτε αμέσως και καλύτερα

ΙΣΑ: Αύξηση 30% στην ιατρική αμοιβή ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης

Αποκαλυπτική έρευνα της Deloitte για τα εμπορικά ακίνητα

Ανησυχία για το δημογραφικό στη Γερμανία – «Γερνάει» και μειώνεται ο πληθυσμός

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
04:03 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Τηλεφωνική επικοινωνία των υπουργών Άμυνας Ιαπωνίας-ΗΠΑ: «Οι ενέργειες της Κίνας δεν ευνοούν την ασφάλεια στην περιοχή»

Σε τηλεφωνική επικοινωνία προχώρησαν ο Ιάπωνας υπουργός Άμυνας, Σίντζιρο Κοϊζούμι, και ο Αμερι...
03:24 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Καθοριστική η επόμενη εβδομάδα για την Ουκρανία

Η επόμενη εβδομάδα θα είναι κρίσιμη για τις εξελίξεις στην Ουκρανία, σύμφωνα με την πρόεδρο τη...
02:15 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Ντόναλντ Τραμπ: Σύντομα θα ξεκινήσουν χερσαίες επιχειρήσεις κατά ναρκωτικών στη Βενεζουέλα

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο ότι οι Ηνωμένες Πολιτε...
02:00 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Καλιφόρνια: Ισχυρή έκρηξη σε αγωγό αερίου – Τουλάχιστον 6 τραυματίες, σοβαρές ζημιές σε 3 κτίρια

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν στην περιοχή Ashland, κοντά στο Hayward της Καλιφόρνια, όταν ισχυρό...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα