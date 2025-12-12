Ντόναλντ Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα συμμετάσχουν σε συνομιλίες για την Ουκρανία μόνο αν διαφαίνεται πρόοδος

Έτοιμη να στείλει εκπρόσωπό της στις ευρωπαϊκές συνομιλίες για την Ουκρανία εμφανίζεται η Ουάσινγκτον, με βασική προϋπόθεση να υπάρχει ουσιαστική πιθανότητα επίτευξης συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε την Πέμπτη ότι η κυβέρνηση εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο συμμετοχής στη συνάντηση του Σαββατοκύριακου στην Ευρώπη. Μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσα από το Οβάλ Γραφείο, σημείωσε: «Θα δούμε αν τελικά παραστούμε στη συνάντηση. Θα συμμετάσχουμε το Σάββατο στην Ευρώπη μόνο αν πιστέψουμε ότι υπάρχει καλή πιθανότητα προόδου. Δεν θέλουμε να σπαταλήσουμε χρόνο αν θεωρούμε ότι η έκβαση θα είναι αρνητική».

Πηγή: Reuters