Europa League: Άστον Βίλα και Λιόν για… απευθείας πρόκριση – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία, 15ος ο Παναθηναϊκός, 18ος ο ΠΑΟΚ

Η μάχη για την κορυφή του Europa League έχει ανάψει για τα καλά, καθώς η Λιόν, η Άστον Βίλα και η Μίντιλαντ ισοβαθμούν στους 15 βαθμούς μετά τις νίκες τους επί των Γκόου Αχέντ Ίνγκλς και Βασιλείας, κρατώντας στα χέρια τους το «εισιτήριο» για την απευθείας πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης. Παράλληλα, Φράιμπουργκ και Πόρτο εξασφάλισαν θέσεις στην πρώτη οκτάδα, επικρατώντας των Σάλτσμπουργκ (1-0) και Μάλμε (2-1) αντίστοιχα, κάτι που τους επιτρέπει να αποφύγουν τα playoffs.

Η Ρόμα, η Φενέρμπαχτσε και η Μπολόνια πέτυχαν εντυπωσιακές εκτός έδρας νίκες απέναντι σε Σέλτικ (3-0), Μπραν (4-0) και Θέλτα (2-1), μπαίνοντας δυνατά στη διεκδίκηση της πρόκρισης. Δύο αγωνιστικές πριν από το φινάλε της League Phase, η αγωνία κορυφώνεται και για τις ελληνικές ομάδες που παλεύουν για την είσοδο στους «16».

Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να αποσπάσει έναν πολύτιμο βαθμό στη Βουλγαρία απέναντι στη Λουντογκόρετς, αλλά η συνέχεια είναι δύσκολη. Με 9 βαθμούς, ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα υποδεχθεί τη Ρεάλ Μπέτις στις 22 Ιανουαρίου και θα ταξιδέψει στη Γαλλία για να αντιμετωπίσει τη Λιόν στις 29 Ιανουαρίου, σε ένα πρόγραμμα που θα κρίνει την τύχη του στη διοργάνωση.

Ο Παναθηναϊκός από την άλλη, έχασε μεγάλη ευκαιρία να ανέβει στη βαθμολογία, μένοντας στο 0-0 με τη Βικτόρια Πλζεν. Με 10 βαθμούς και 15η θέση, οι «πράσινοι» χρειάζονται νίκες στα δύο τελευταία ματς απέναντι στη Φερεντσβάρος στην Ουγγαρία (22 Ιανουαρίου) και στη Ρόμα στο ΟΑΚΑ (29 Ιανουαρίου), αν θέλουν να ελπίζουν σε πρόκριση.

Την ίδια ώρα, η Μίντιλαντ έκανε ακόμα ένα βήμα προς τους «16» με το 1-0 επί της Γκενκ του Κωνσταντίνου Καρέτσα, φτάνοντας τους 15 βαθμούς και παραμένοντας μόνη στην κορυφή. Η Μπέτις επιβλήθηκε 3-1 της Ντιναμό Ζάγκρεμπ στην Κροατία, μένοντας αήττητη με 14 βαθμούς, ενώ η Φερεντσβάρος επικράτησε 2-1 της Ρέιντζερς, φτάνοντας κι εκείνη στους 14 και περνώντας στην 3η θέση.

Η Στουτγκάρδη αξιοποίησε την έδρα της και νίκησε 4-1 τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, ανεβαίνοντας στους 12 βαθμούς και στην 6η θέση, ενώ η Μπράγκα πέτυχε μεγάλο «διπλό» στη Γαλλία απέναντι στη Νις (1-0), κατακτώντας την 5η θέση. Η Νότιγχαμ Φόρεστ μπήκε στην πρώτη οκτάδα μετά τη νίκη της με 2-1 στην Ολλανδία επί της Ουτρέχτης, στην οποία αγωνίστηκε ο Έλληνας τερματοφύλακας Βασίλης Μπάρκας.

UEFA Europa League – Αποτελέσματα Αγωνιστικής # Αγώνας Σκορ 1 Μπρέινταμπλικ – Σάμροκ Ρόβερς

(35′ Μαργκέιρσον, 74′ Όμαρσον, 90’+2′ Γιόνσον – 32′ Μπερκ) 3-1 2 Ντρίτα – Άλκμααρ

(17′ Μιγνάνς, 58′ Γένσεν, 90′ Σαντίκ) 0-3 3 Φιορεντίνα – Ντιναμό Κιέβου

(18′ Κεν, 74′ Γκούντμουντσον – 55′ Μιχαϊλένκο) 2-1 4 Χάκεν – ΑΕΚ Λάρνακας

(90’+4′ Χάμαρ – 65′ Μιραμόν) 1-1 5 Γιαγκελόνια – Ράγιο Βαγεκάνο

(44′ Ιμάζ – 6′ Καμέγιο, 60′ Πάχα) 1-2 6 Νόα – Λέγκια Βαρσοβίας

(57′ Μαέους Αϊάς, 84′ Μουλαχουσεΐνοβιτς – 3′ Ράγιοβιτς) 2-1 7 Σαμσουνσπόρ – ΑΕΚ

(4′ αυτ. Μουκουντί – 52′ Μαρίν, 63′ Κοϊτά) 1-2 8 Σκεντίγια – Σλόβαν Μπρατισλάβας

(33′ Λατίφι, 45’+1′ Σπαχιού) 2-0 9 Κραϊόβα – Σπάρτα Πράγας

(79′ Ενσιμπά – 50′ Ραχμάνι, 89′ Ράινς) 1-2 10 Αμπερντίν – Στρασμπούρ

(35′ Γκοντό) 0-1 11 Χάμρουν – Σαχτάρ Ντόνετσκ

(61′ Μεϊρέλες, 64′ Ιζάκε) 0-2 12 Ριέκα – Τσέλιε

(55′ Αντού Αντζέι, 71′ Πέτροβιτς, 78′ Φρουκ) 3-0 13 Κουόπιο – Λοζάνη 0-0 14 Λεχ Πόζναν – Μάιντς

(41′ πεν. Ισάκ – 28′ Καουασάκι) 1-1 15 Λίνκολν Ρεντ Άιμπς – Σίγκμα Όλομουτς

(19′ αυτ. Κούτνι, 73′ Πόζο – 8′ Βασούλιν) 2-1 16 Ρακόβ Τσεστόχοβα – Ζρίνσκι Μόσταρ

(45+5′ πεν. Μπρούνες) 1-0 17 Σέλμπουρν – Κρίσταλ Πάλας

(11′ Ούτσε, 25′ Ενκέτια, 37′ Πίνο) 0-3 18 Ραπίντ Βιένης – Ομόνοια

(19′ Νεοφύτου) 0-1