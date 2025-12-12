Euroleague: Η βαθμολογία μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στο Μιλάνο

  • Η Αρμάνι Μιλάνο επικράτησε του Παναθηναϊκού με 96-89 στην 15η αγωνιστική της EuroLeague, υποχρεώνοντάς τον στη δεύτερη συνεχόμενη ήττα του στη διοργάνωση.
  • Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν βρέθηκε σε πολύ δύσκολη θέση, καθώς στο 30ό λεπτό της αναμέτρησης ήταν πίσω με 23 πόντους, αδυνατώντας να αλλάξει τη μοίρα του αγώνα.
  • Αυτή ήταν η έκτη ήττα για τους «πράσινους», οι οποίοι πλέον στρέφουν την προσοχή τους στην κρίσιμη εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε την ερχόμενη Τρίτη.
Euroleague: Η βαθμολογία μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στο Μιλάνο

Η Αρμάνι Μιλάνο έβαλε «φρένο» στον Παναθηναϊκό, τον οποίο νίκησε με 96-89 στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της EuroLeague, υποχρεώνοντάς τον στη δεύτερη σερί ήττα του στη διοργάνωση.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν βρέθηκε σε πολύ δύσκολη θέση, καθώς στο 30ό λεπτό της αναμέτρησης βρισκόταν πίσω με 23 πόντους (80-57). Παρότι έκανε προσπάθεια να επιστρέψει στο ματς, το μόνο που κατάφερε ήταν να μειώσει τη διαφορά, χωρίς όμως να αλλάξει τη μοίρα του αγώνα.

Αυτή ήταν η έκτη ήττα για τους «πράσινους» στην κανονική περίοδο της EuroLeague, που πλέον στρέφουν την προσοχή τους στην επόμενη δύσκολη αποστολή τους. Την ερχόμενη Τρίτη (16/12, 19:45), ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται στην Τουρκία από τη Φενέρμπαχτσε, σε μια αναμέτρηση κρίσιμη για τη συνέχεια της πορείας του.

Βαθμολογία EuroLeague (μετά την 15η αγωνιστική)
# Ομάδα Ρεκόρ
1 Χάποελ Τελ Αβίβ 10-4
2 Βαλένθια 10-5
3 Μονακό 9-5
4 Ερυθρός Αστέρας 9-5
5 Μπαρτσελόνα 9-5
6 Ζάλγκιρις 9-6
7 Παναθηναϊκός 9-6
8 Ρεάλ Μαδρίτης 9-6
9 Αρμάνι Μιλάνο 8-7
10 Ολυμπιακός * 8-5
11 Φενέρμπαχτσε * 8-5
12 Βίρτους 7-7
13 Dubai Basketball 6-8
14 Παρτίζαν 5-9
15 Μπάγερν 5-9
16 Παρί 5-10
17 Μακάμπι 5-10
18 Μπασκόνια 5-10
19 Αναντολού Εφές 5-10
20 Βιλερμπάν 3-12
* Εκκρεμεί το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε
Αποτελέσματα – 15η Αγωνιστική
Πέμπτη 11/12
Μακάμπι – Βιλερμπάν 92-84
Βαλένθια – Αναντολού Εφές 94-82
Αρμάνι Μιλάνο – Παναθηναϊκός 96-89
Παρί – Ζάλγκιρις 105-108
Ρεάλ Μαδρίτης – Μπασκόνια 94-87
Παρασκευή 12/12
Dubai Basketball – Μπάγερν 18:00
Μονακό – Φενέρμπαχτσε 20:30
Βίρτους Μπολόνια – Χάποελ Τελ Αβίβ 21:30
Παρτίζαν – Ερυθρός Αστέρας 21:30
Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός 21:30
Επόμενη Αγωνιστική (16η)
Τρίτη 16/12
Dubai Basketball – Μακάμπι 18:00
Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός 19:45
Χάποελ Τελ Αβίβ – Ερυθρός Αστέρας 21:05
Ολυμπιακός – Βαλένθια 21:15
Αρμάνι Μιλάνο – Ρεάλ Μαδρίτης 21:30
Παρί – Μπαρτσελόνα 22:00
Τετάρτη 17/12
Ζάλγκιρις – Αναντολού Εφές 20:00
Βιλερμπάν – Μπάγερν 21:00
Παρτίζαν – Βίρτους 21:30
Μπασκόνια – Μονακό 21:30

