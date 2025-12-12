Euroleague: Η βαθμολογία μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στο Μιλάνο

Η Αρμάνι Μιλάνο έβαλε «φρένο» στον Παναθηναϊκό, τον οποίο νίκησε με 96-89 στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της EuroLeague, υποχρεώνοντάς τον στη δεύτερη σερί ήττα του στη διοργάνωση.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν βρέθηκε σε πολύ δύσκολη θέση, καθώς στο 30ό λεπτό της αναμέτρησης βρισκόταν πίσω με 23 πόντους (80-57). Παρότι έκανε προσπάθεια να επιστρέψει στο ματς, το μόνο που κατάφερε ήταν να μειώσει τη διαφορά, χωρίς όμως να αλλάξει τη μοίρα του αγώνα.

Αυτή ήταν η έκτη ήττα για τους «πράσινους» στην κανονική περίοδο της EuroLeague, που πλέον στρέφουν την προσοχή τους στην επόμενη δύσκολη αποστολή τους. Την ερχόμενη Τρίτη (16/12, 19:45), ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται στην Τουρκία από τη Φενέρμπαχτσε, σε μια αναμέτρηση κρίσιμη για τη συνέχεια της πορείας του.