Euroleague: Η βαθμολογία μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στο Μιλάνο

Η Αρμάνι Μιλάνο έβαλε «φρένο» στον Παναθηναϊκό, τον οποίο νίκησε με 96-89 στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της EuroLeague, υποχρεώνοντάς τον στη δεύτερη σερί ήττα του στη διοργάνωση.
Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν βρέθηκε σε πολύ δύσκολη θέση, καθώς στο 30ό λεπτό της αναμέτρησης βρισκόταν πίσω με 23 πόντους (80-57). Παρότι έκανε προσπάθεια να επιστρέψει στο ματς, το μόνο που κατάφερε ήταν να μειώσει τη διαφορά, χωρίς όμως να αλλάξει τη μοίρα του αγώνα.
Αυτή ήταν η έκτη ήττα για τους «πράσινους» στην κανονική περίοδο της EuroLeague, που πλέον στρέφουν την προσοχή τους στην επόμενη δύσκολη αποστολή τους. Την ερχόμενη Τρίτη (16/12, 19:45), ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται στην Τουρκία από τη Φενέρμπαχτσε, σε μια αναμέτρηση κρίσιμη για τη συνέχεια της πορείας του.
|Βαθμολογία EuroLeague (μετά την 15η αγωνιστική)
|#
|Ομάδα
|Ρεκόρ
|1
|Χάποελ Τελ Αβίβ
|10-4
|2
|Βαλένθια
|10-5
|3
|Μονακό
|9-5
|4
|Ερυθρός Αστέρας
|9-5
|5
|Μπαρτσελόνα
|9-5
|6
|Ζάλγκιρις
|9-6
|7
|Παναθηναϊκός
|9-6
|8
|Ρεάλ Μαδρίτης
|9-6
|9
|Αρμάνι Μιλάνο
|8-7
|10
|Ολυμπιακός *
|8-5
|11
|Φενέρμπαχτσε *
|8-5
|12
|Βίρτους
|7-7
|13
|Dubai Basketball
|6-8
|14
|Παρτίζαν
|5-9
|15
|Μπάγερν
|5-9
|16
|Παρί
|5-10
|17
|Μακάμπι
|5-10
|18
|Μπασκόνια
|5-10
|19
|Αναντολού Εφές
|5-10
|20
|Βιλερμπάν
|3-12
|* Εκκρεμεί το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε
|Αποτελέσματα – 15η Αγωνιστική
|Πέμπτη 11/12
|Μακάμπι – Βιλερμπάν
|92-84
|Βαλένθια – Αναντολού Εφές
|94-82
|Αρμάνι Μιλάνο – Παναθηναϊκός
|96-89
|Παρί – Ζάλγκιρις
|105-108
|Ρεάλ Μαδρίτης – Μπασκόνια
|94-87
|Παρασκευή 12/12
|Dubai Basketball – Μπάγερν
|18:00
|Μονακό – Φενέρμπαχτσε
|20:30
|Βίρτους Μπολόνια – Χάποελ Τελ Αβίβ
|21:30
|Παρτίζαν – Ερυθρός Αστέρας
|21:30
|Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός
|21:30
|Επόμενη Αγωνιστική (16η)
|Τρίτη 16/12
|Dubai Basketball – Μακάμπι
|18:00
|Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός
|19:45
|Χάποελ Τελ Αβίβ – Ερυθρός Αστέρας
|21:05
|Ολυμπιακός – Βαλένθια
|21:15
|Αρμάνι Μιλάνο – Ρεάλ Μαδρίτης
|21:30
|Παρί – Μπαρτσελόνα
|22:00
|Τετάρτη 17/12
|Ζάλγκιρις – Αναντολού Εφές
|20:00
|Βιλερμπάν – Μπάγερν
|21:00
|Παρτίζαν – Βίρτους
|21:30
|Μπασκόνια – Μονακό
|21:30