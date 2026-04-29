ΠΑΣΟΚ: Συνάντηση Ανδρουλάκη με τις εισηγήτριες της Επιτροπής παρακολούθησης των υποχρεώσεων της Ελλάδας προς το Συμβούλιο της Ευρώπης

Τις σοβαρές ανησυχίες του για την υπονόμευση των δημοκρατικών θεσμών και τη λειτουργία του κράτους δικαίου στην Ελλάδα, με ιδιαίτερη έμφαση στην υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων, εξέφρασε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, κατά τη διάρκεια συνάντησης εργασίας που είχε σήμερα στη Βουλή με τις εισηγήτριες της αρμόδιας Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης, Miapetra Kumpula-Natri και Laura Castel.

Η συνάντηση αποτελεί συνέχεια του αναλυτικού υπομνήματος που κατέθεσε στην αρμόδια Επιτροπή οι Βουλευτές του Κινήματος και Μέλη της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, Γιώργος Παπανδρέου και Δημήτρης Μάντζος, επιδιώκοντας τη διεθνή θεσμική εγρήγορση για την προστασία των ατομικών ελευθεριών και της διαφάνειας στη χώρα.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων, καθώς και άλλα ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών στην Ελλάδα. Όπως τονίσθηκε από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, παρά το γεγονός ότι η δημοκρατία στην Ελλάδα είναι ώριμη και ανθεκτική, αντιμετωπίζει σήμερα πολύ σοβαρούς κινδύνους λόγω της υπονόμευσης των θεσμών.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Δημήτρης Μάντζος, Βουλευτής Επικρατείας και Μέλος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης και ο νομικός παραστάτης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Μανώλης Βελεγράκης.