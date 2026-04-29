Εργκίν Αταμάν και Δημήτρης Γιαννακόπουλος πανηγυρίζουν μαζί μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού – Δείτε το βίντεο

Μετά το σφύριγμα της λήξης της αναμέτρησης της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό, ο Έργκιν Άταμαν έτρεξε προς το πλευρό του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, για να πανηγυρίσουν μαζί τη μεγάλη νίκη των «πρασίνων».

Συγκεκριμένα ο τεχνικός του «τριφυλλιού» όταν συνειδητοποίησε πως η ομάδα του έκανε το… διπλό, θέλησε να μοιραστεί τη χαρά του, με τον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού, με τους δύο να ξεσπούν σε έξαλλους πανηγυρισμούς για το μπρέικ των «πράσινων».

