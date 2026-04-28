Βαλένθια – Παναθηναϊκός 67-68: «Πράσινο» break στην Ισπανία με ήρωα τον Κέντρικ Ναν

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έκανε σημαντικό βήμα στα playoffs της Euroleague, καθώς νίκησε τη Βαλένθια με 67-68 στην Ισπανία και πήρε προβάδισμα στη σειρά. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έδειξε χαρακτήρα, παρά την απουσία του Κώστα Σλούκα, και πέτυχε ένα πολύτιμο εκτός έδρας αποτέλεσμα.

Οι «πράσινοι» μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι και πήραν γρήγορα διψήφιο προβάδισμα, με τον Κέντρικ Ναν να δίνει τον ρυθμό στην επίθεση. Η Βαλένθια προσπάθησε να αντιδράσει, όμως η αστοχία της από τα 6,75 μ. επέτρεψε στον Παναθηναϊκό να κλείσει την πρώτη περίοδο μπροστά με 15-23.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Παναθηναϊκός βρήκε λύσεις και από άλλους παίκτες. Ο Τι Τζέι Σορτς πέτυχε κρίσιμα καλάθια, ενώ ο Μάριους Γκριγκόνις έδωσε σημαντική ώθηση στην ομάδα με επτά πόντους. Ο Ματίας Λεσόρ δημιούργησε προβλήματα στην άμυνα των Ισπανών, ενώ ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ είχε κομβική παρουσία στο αμυντικό κομμάτι. Η ελληνική ομάδα πήγε στα αποδυτήρια με προβάδισμα επτά πόντων, καθώς το ημίχρονο έκλεισε στο 32-39.

Στην τρίτη περίοδο, οι δύο ομάδες ανέβασαν την ένταση στην άμυνα και το παιχνίδι έγινε πιο σκληρό. Η Βαλένθια βρήκε πόντους κοντά στο καλάθι και μείωσε τη διαφορά στους τέσσερις πόντους. Ο Εργκίν Αταμάν επέλεξε πιο χαμηλό σχήμα, με τον Χουάντσο στη θέση «5», και ο Παναθηναϊκός βρήκε ξανά λύσεις με πρωταγωνιστή τον Κέντρικ Ναν. Οι γηπεδούχοι, πάντως, έμειναν κοντά στο σκορ και η τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε με τον Παναθηναϊκό μπροστά με 49-54.

Στην τελευταία περίοδο, ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να ελέγξει το παιχνίδι μέσα από την άμυνα και τα ριμπάουντ του Ματίας Λεσόρ. Η Βαλένθια αντέδρασε, μείωσε τη διαφορά και έφερε τον αγώνα στον πόντο. Οι «πράσινοι», όμως, έδειξαν ψυχραιμία στο φινάλε και πήραν τη νίκη με 67-68, κάνοντας το 1-0 στη σειρά.

Πρώτος σκόρερ του αγώνα ήταν ο Κέντρικ Ναν, ο οποίος σημείωσε 21 πόντους. Ο Ματίας Λεσόρ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 12 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ ο Τι Τζέι Σορτς πρόσθεσε 10 πόντους και είχε σημαντική συμβολή στα κρίσιμα σημεία.

Το δεύτερο παιχνίδι της σειράς είναι προγραμματισμένο για την Πέμπτη (30/4, 21:45), με τον Παναθηναϊκό AKTOR να έχει πλέον τον πρώτο λόγο μετά το break στην Ισπανία.

Tα δεκάλεπτα: 15-23, 32-39, 49-54, 67-68