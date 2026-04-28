Νέοι κανόνες στην ΕΕ για σκύλους και γάτες: Μικροτσίπ και καταγραφή των ζώων σε βάσεις δεδομένων – Τι απαγορεύεται

Επιμέλεια: Στέλιος Μπαμιατζής

Πολιτική

ΣΚΥΛΟΣ - ΓΑΤΑ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε σήμερα Τρίτη και μάλιστα με συντριπτική πλειοψηφία το νέο, ολοκληρωμένο πλαίσιο κανόνων για την καταπολέμηση καταχρηστικών πρακτικών, την εξάλειψη σκληρών εμπορικών μεθόδων και την ενίσχυση της υγείας και ευζωίας σκύλων και γατών στην ΕΕ.

Η νομοθεσία εγκρίθηκε με 558 ψήφους υπέρ, 35 κατά και 52 αποχές και αποτελεί το πρώτο ενιαίο ευρωπαϊκό σύνολο προτύπων για την ευζωία των ζώων συντροφιάς.

Οι νέοι κανόνες προβλέπουν υποχρεωτική τοποθέτηση μικροτσίπ και καταγραφή όλων των ζώων σε εθνικές βάσεις δεδομένων, με σταδιακή εφαρμογή για επαγγελματίες και ιδιώτες ιδιοκτήτες. Πωλητές, εκτροφείς και καταφύγια θα έχουν περιθώριο τεσσάρων ετών για να συμμορφωθούν, ενώ για τους ιδιώτες ιδιοκτήτες που δεν εμπορεύονται ζώα, η υποχρέωση θα τεθεί σε ισχύ σε 10 χρόνια για τους σκύλους και σε 15 για τις γάτες.

Παράλληλα, απαγορεύονται πρακτικές εκτροφής που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των ζώων, όπως η αναπαραγωγή μεταξύ στενών συγγενών, όπως γονέων με απογόνους και μεταξύ αδελφών, ενώ απαγορεύεται και η εκτροφή ζώων για τη δημιουργία ακραίων χαρακτηριστικών. Τίθεται επίσης τέλος σε πρακτικές κακοποίησης, όπως οι ακρωτηριασμοί για αισθητικούς λόγους, η μόνιμη πρόσδεση ζώων (εκτός ιατρικής ανάγκης) και η χρήση επικίνδυνων περιλαίμιων.

Η νομοθεσία αυστηροποιεί και τους κανόνες για τις εισαγωγές από τρίτες χώρες, επιβάλλοντας μικροτσίπ και προ-καταγραφή των ζώων πριν από την είσοδό τους στην ΕΕ. Το μέτρο στοχεύει στην καταπολέμηση της παράνομης εμπορίας και στην ενίσχυση της προστασίας των ζώων συντροφιάς.

Σημειώνεται ότι περίπου το 44% των Ευρωπαίων πολιτών διαθέτει κατοικίδιο, ενώ το 74% θεωρεί ότι η προστασία τους πρέπει να ενισχυθεί. Η αγορά σκύλων και γατών στην ΕΕ εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, με το 60% των αγορών να πραγματοποιείται διαδικτυακά.

Για να τεθεί σε ισχύ η νομοθεσία θα πρέπει να εγκριθεί και από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

