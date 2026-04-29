Επανέναρξη των πτήσεων Τεχεράνη-Μόσχα μετά από δίμηνη παύση λόγω του πολέμου

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

Mahan
Σκάφος της ιρανικής αεροπορικής εταιρείας Mahan Air.

Οι πτήσεις μεταξύ Τεχεράνης και Μόσχας επανεκκινήθηκαν την Τρίτη 28/4 μετά από δίμηνη αναστολή που προκλήθηκε από τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA του Ιράν.

Η ανακοίνωση ήρθε μια μέρα μετά τη συνάντηση του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν κατά τη διάρκεια επίσκεψης στη Ρωσία, κατά την οποία οι δύο συζήτησαν τις «λεπτομέρειες» του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ανέφερε το IRNA.

Η ιρανική Mahan Air πραγματοποίησε την πρώτη πτήση επανεκκίνησης, αναχωρώντας από την Τεχεράνη νωρίς την Τρίτη και επιστρέφοντας στην Τεχεράνη αργότερα την ίδια ημέρα, πρόσθεσε το IRNA.

Τακτική πτήση στη διαδρομή Τεχεράνη-Μόσχα θα λειτουργεί τις Κυριακές, τις Τρίτες και τις Πέμπτες και προς τις δύο κατευθύνσεις, ανέφερε το IRNA, επικαλούμενο αξιωματούχους της Mahan Air.

