Οι χώρες του Κόλπου καταδικάζουν τις «παράνομες ενέργειες» του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ

Οι ηγέτες των χωρών του Κόλπου απέρριψαν τις «παράνομες ενέργειες» του Ιράν να κλείσει την κρίσιμη εμπορική οδό των Στενών του Ορμούζ και να απειλήσει τη ναυσιπλοΐα, προειδοποιώντας για οποιαδήποτε διαταραχή της ναυτιλίας ή χρέωση τελών για ασφαλή διέλευση.

Η δήλωση ακολούθησε τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, την Τρίτη (28/04), στη Σαουδική Αραβία, υπό την προεδρία του πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν και τη συμμετοχή ηγετών από το Κατάρ και το Μπαχρέιν, του πρίγκιπα διαδόχου του Κουβέιτ και του υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Οι ηγέτες κάλεσαν το Ιράν να αποκαταστήσει την «ασφάλειας και της ελευθερία της ναυσιπλοΐας» στα προπολεμικά επίπεδα και προέτρεψαν για βαθύτερη στρατιωτική ολοκλήρωση, συμπεριλαμβανομένων κοινών έργων υποδομής, και ενός συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για βαλλιστικούς πυραύλους.