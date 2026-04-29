Λίβανος: Οκτώ νεκροί, ανάμεσα τους τρεις διασώστες, από ισραηλινά πλήγματα

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

Λίβανος
Οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες Τρίτη (28/4) από νέα ισραηλινά πλήγματα στον νότιο Λίβανο, αναφέρουν οι τοπικές αρχές. Μεταξύ των νεκρών είναι τρεις διασώστες που βρήκαν τον θάνατο καθώς επιχειρούσαν να απομακρύνουν τραυματίες από βομβαρδισμένη τοποθεσία.

Πέντε νεκροί ήταν ο απολογισμός διαδοχικών αεροπορικών επιδρομών στην πόλη Μάζνταλ Ζουν. Η Πολιτική Προστασία του Λιβάνου κατήγγειλε πως οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν επίθεση την ώρα που διασώστες αναζητούσαν εγκλωβισμένους και επιχειρούσαν να τους απομακρύνουν με τη συνδρομή του στρατού.

Τρεις διασώστες καταπλακώθηκαν ενώ επιχειρούσαν στα χαλάσματα κτιρίου και εντοπίστηκαν νεκροί αργότερα, ενώ δύο λιβανέζοι στρατιώτες τραυματίστηκαν, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

«Το Ισραήλ εξακολουθεί να παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και τις συμβάσεις που προστατεύουν τους αμάχους», υπογράμμισε o λιβανέζος πρόεδρος Ζοζέφ Αούν, καταγγέλλοντας την επίθεση εναντίον σωστικών συνεργείων που επιχειρούσαν σε βομβαρδισμένη περιοχή για να απεγκλωβίσουν τραυματίες.

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανέφερε επίσης πως ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 15 τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένων πέντε παιδιών, εξαιτίας ισραηλινής επίθεσης στην πόλη Ζουάγια. Βορειότερα, στην πόλη Ζιμπτσίτ, ισραηλινός βομβαρδισμός στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Λίγα χιλιόμετρα μακρύτερα, στην περιοχή Καντάρα, ο ισραηλινός στρατός εντόπισε και ανατίναξε σήραγγες της Χεζμπολάχ. Πρόκειται για δύο σήραγγες, η μια μήκους 800 μέτρων και η άλλη περίπου 1.200 μέτρων. Μια υπόγεια στρατιωτική εγκατάσταση που «χρηματοδοτήθηκε από το Ιράν» για «επιδρομές εναντίον ισραηλινών κοινοτήτων» κοντά στα σύνορα, σύμφωνα με την ενημέρωση εκπροσώπου του στρατού.

Ο ισραηλινός στρατός χρησιμοποίησε πάνω από 450 τόνους εκρηκτικών για να καταστρέψει τις σήραγγες.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

