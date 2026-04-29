ΝΙΚΗ: Έως πότε θα μετράμε θανάτους εκπαιδευτικών, κυρία Ζαχαράκη;

Στην απώλεια μιας ακόμη εκπαιδευτικού, της Διευθύντριας Δημοτικού Σχολείου στον Κολωνό, η οποία έθεσε τέρμα στη ζωή της υπό το βάρος καταγγελιών για εργασιακό εκφοβισμό και αφόρητη ψυχολογική πίεση, αναφέρεται το κόμμα της ΝΙΚΗΣ σε ανακοίνωσή της που στρέφεται κατά της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, κάνοντας λόγο για ένα «τοξικό σύστημα» γραφειοκρατίας και αδιαφορίας που εξαντλεί τους εκπαιδευτικούς.

Το τραγικό συμβάν, που έρχεται λίγο μετά τον θάνατο της εκπαιδευτικού Σοφίας Χρηστίδου στη Θεσσαλονίκη, προκάλεσε την οξεία αντίδραση του κόμματος, το οποίο ζητά άμεσα μέτρα για τη μείωση του εργασιακού φόρτου και της γραφειοκρατίας, καθώς και τη στήριξη της ψυχικής υγείας των εκπαιδευτικών.

Αναλυτικά το Δελτίο Τύπου της ΝΙΚΗΣ:

Έως πότε θα μετράμε θανάτους εκπαιδευτικών, κυρία Ζαχαράκη;

Λίγες εβδομάδες μετά τον τραγικό θάνατο της εκπαιδευτικού Σοφίας Χρηστίδου στη Θεσσαλονίκη, άλλη μία απώλεια συγκλονίζει την εκπαιδευτική κοινότητα προκαλώντας θλίψη και οργή. Διευθύντρια Δημοτικού στον Κολωνό έθεσε τέρμα στη ζωή της πέφτοντας από ταράτσα πολυκατοικίας, όπως καταγγέλλεται μετά από εκφοβισμό που δεχόταν και εκείνη κατά την άσκηση του εκπαιδευτικού λειτουργήματος.

Ο σύζυγός της κάνει λόγο για αφόρητη εργασιακή και ψυχολογική πίεση, η οποία την οδήγησε στο μοιραίο βήμα. Είναι προφανές ότι στο σχολικό περιβάλλον εξελίσσεται ένα τοξικό σύστημα που εξαντλεί τους ανθρώπους του. Η γραφειοκρατία, η πίεση, η αδιαφορία της πολιτείας και η συνεχής στοχοποίηση έχουν μετατρέψει το λειτούργημα του εκπαιδευτικού σε καθημερινό αγώνα επιβίωσης.

Οι εκπαιδευτικοί, κυρία Ζαχαράκη, δεν είναι αναλώσιμοι αριθμοί. Είναι άνθρωποι με αξιοπρέπεια, προσφορά και όρια αντοχής.

Ως ΝΙΚΗ, ενώνουμε τη φωνή μας με κάθε εκπαιδευτικό που σήμερα θρηνεί, αλλά και αγανακτεί υπό την αυξανόμενη πίεση του εργασιακού φόρτου και τα φαινόμενα εκφοβισμού κατά των εκπαιδευτικών που επίσης αυξάνονται διαρκώς.

Η ΝΙΚΗ καλεί το Υπουργείο Παιδείας να κρύβεται πίσω από τυπικά συλλυπητήρια και να αναλάβει επιτέλους τις ευθύνες του.

Η ΝΙΚΗ ζητά:

Μείωση του εργασιακού φόρτου και της γραφειοκρατίας. Ουσιαστική στήριξη των σχολείων και των εκπαιδευτικών. Ανθρώπινες συνθήκες εργασίας με σεβασμό στην ψυχική υγεία και τη ζωή των λειτουργών της εκπαίδευσης.

Η ΝΙΚΗ εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στους οικείους της εκλιπούσης και σε ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα.